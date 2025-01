La invasión musulmana al acecho

Hace tiempo me llegó a mis manos un manuscrito muy antiguo. No por ello pude dejar olvidarlo y borrarlo de mi memoria; estaba relacionado con el Islam. La veracidad y el incremento en Europa les están haciendo a los musulmanes más fuertes, viendo la tolerancia y la holganza de los gobernantes que hemos tenido —y no hablemos de los de ahora, mucho más—, donde la sociedad vemos que está mirando a otro lado sin hacer ningún esfuerzo para contrarrestar esta invasión musulmana, muy segura a corto plazo que, después de muchos años, se está consolidando en nuestra nación.

Como sucede en el país vecino.

Cada día que pasa vemos cómo la inmigración de países musulmanes va llegando a la península. Cada año vemos llegar en pateras o bien asaltando las vallas fronterizas. El silencio y la pasividad: cada día que pasa, esta invasión se está asentando en España.

La crisis que estamos viendo entre Israel y Palestina nos encumbra aún más, esta tragedia añadida. Lo dijo días atrás la Vicealcaldesa de Jerusalén: “No sé para qué vino Sánchez, se portó bien que hasta Hamás le dio las gracias”.

Voy a repetir las palabras que dijo en su día el radical fundamentalista Anjem Choudary: “Sobre la conquista musulmana en Hispania, esta conquista se hizo en 8 años. …” Se sorprenderán si supieran lo rápido que serán anexadas estas tierras…

Alguien dijo que el islam en España es pasado, presente y futuro; quien dijo esto no estaba equivocado. De seguir así, este futuro lo tenemos a la vuelta de la esquina. Creo que las tres culturas —la cristiana, musulmana y judía— pasaron a la historia. La convivencia que tuvieron estas tres culturas creo que no volverá a coexistir. Existen en estos momentos grandes diferencias entre musulmanes y cristianos; los judíos son otro cantar. A esto hay que añadirle las discrepancias políticas e incluso sociales e ideológicas de los nuevos invasores que, como lapas, se han adosado a las chilabas de los musulmanes.

El aumento de la natalidad en los islámicos —cada año con un 3,5 % frente al 1,1 % de los europeos— hace presagiar que, dentro de algunos años, más de la mitad de los nacidos en España serán islámicos. Las grandes ciudades tienen sus mezquitas donde los adoctrinan en todas sus leyes. Aquellos miles de islamistas que se adentraron en nuestra península invadiéndola por los años 700, ahora serán miles de millones los asentados en Europa. No es clarividencia ni sagacidad personal, es una realidad. Y…el que no lo piense, es más lerdo que el propio Sánchez. El terrorista se une al terrorismo.