Saludo a Feijóo en el hotel Four Seasons desde Nueva Economía Fórum: ‘Su presentación coincide con movimientos ciertamente convulsos’. Saludo devuelto con una ristra de titulares: Faltan viviendas. Erosión de la democracia sin precedentes. Se amenaza desde el poder. Quien se sabe inocente no lo hace así. El ataque sale cuando la mujer, el hermano y otros están ante los tribunales. Más que autocracia es egocracia. Lo llaman Ley Begoña. Los que aprobaron la Moción de Censura contra Rajoy ante la desvergüenza de apoyar lo que hay. Caso Fiscal General del Estado, por orden o en connivencia con el Gobierno. Ni un minuto con un fiscal imputado. Sánchez no cesa a quien obedece, está acabado. Ministros a palos. Problemas personales antes que generales. El PP está a ‘lo de todos’, en una oposición sin cuartel. Corrupción. La seguridad se desvanece. En vez de exabruptos, alternativa a la política tóxica. Echan a propietarios para que entren okupas. Cien Mil viviendas cerradas. Sánchez sin credibilidad en vivienda ¿Dónde las que prometió? La SAREB no es el banco malo, el malo es el gobierno que ha perdido siete años. En comunidades autónomas del PP más vivienda, menos coste y más seguridad. En tres meses, con licencias pedidas, concesión por silencio positivo. Menos impuestos. Financiación fácil para jóvenes. Seguridad jurídica.

El salón principal del hotel, ovalado y oblongo, se quedó corto. Al lado, en otro salón y en la misma mesa, un consejero político de la embajada de Cuba, un diputado CAM del PP, diplomáticos, empresarios y tres periodistas. Conversación sobre puros cohibas, juego de dominó, oferta de lecciones gratis de mus al cubano y repaso a presentes y ausentes. En los salones estaban los que debían: El PP al copo, empresarios, diplomáticos, los que controlan desde dentro o afuera. Prensa. También, el Padre Ángel y Pepe Álvarez-UGT.

Tras el saludo y la ristra de titulares, siguió la justa entre el presidente de Nueva Economía Fórum, José Luis Rodríguez y el orador Alberto Núñez-Feijóo. Precisa y sagaz. Inteligente y muy buena. Con al menos cuatro toma y daca, ‘do ut des’, detectados. Había que llevar y tratar la realidad y ambiente nacionales. A ello se aplicaron con preguntas y respuestas. Los dos sabían lo que hay en juego tapado u oculto. Atención con énfasis a temas de calado: Fin próximo de la época Sánchez. Corrupción sanchista y afines. Denuncia en el Congreso de los Diputados, a cuenta de la Dana; por un parlamentario, general en la reserva, que sirvió en la Unidad Militar de Emergencias (UME) y puso en un brete la moral, entidad y capacidad de los ministros de Interior, Defensa y de todo el Gobierno. Problemas del gobierno sin ayudas. Como objetivo, dar al pueblo la posibilidad de decidir. Inmigración imprevista con reparto de cargos y menas. Venezuela, con Sánchez valiente ante dictadores muertos y cobarde con vivos. Se conocerá lo que hacen Zapatero y Sánchez, y nos avergonzará. Trump habla de Groenlandia, Canadá y Panamá, pero está al frente de la primera potencia mundial. En España, más tecnología y menos ideología. Energía industrial nuclear. Muface. Unidad del PP.

Con Sánchez y su gobierno achicharrados, y difícil un ataque de responsabilidad entre egos menguados y curritos sociocomunistas sumisos sin alpiste, la única solución posible y doble es echar a Sánchez. Previstas ambas en la Constitución como Cuestión de Confianza y Moción de Censura (Arts. 112 y 113). Difícil conseguirla con una Cuestión de Confianza, pedida por Junts-Puigdemont, que pondría en solfa al Estado Autonómico y hundiría lo que roce sin remisión - posible si Sánchez lo aguanta en perjuicio nacional y beneficio propio - queda como segunda opción, la Moción de Censura. Feijóo y Rodríguez lo sabían, como los que llenaban los salones del Four Seasons y los que siguen la actividad política. Feijóo, textual, lo matizó: ‘Si los señores de Junts quieren elecciones y apoyan una Moción de Censura, tengan la seguridad que presentaré una moción de Censura... Estoy a disposición para abrir una nueva etapa. Es necesario y sobran motivos, pero faltan votos’. Ahí es nada, las vergüenzas o desvergüenzas de todos al aire.

A partir de ahí, ante el futuro, primero las opiniones. El ‘Ya veremos’ de Felipe González de hace un rato, ‘Éste nos vende y se vende’ del que tomaba un café a mi lado. Después la actividad y respuestas a la puesta en situación de Feijóo, convocando a capítulo y poniendo ante la historia la responsabilidad de los grupos políticos. Ciertamente, en cuestión de tiempo, más o menos, según intereses, estamos ante la realidad nacional a expensas de los partidos políticos, de su interés, que pueden ser de todos o de pocos; y de sus actos y movimientos.

De entrada, en el hotel Four Seasons ante Nuñez-Feijóo, José Luis Rodríguez, presidente de Nueva Economía Fórum y periodista, lo captó y resumió: ‘movimientos ciertamente convulsos’.