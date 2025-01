Les jode, les duele y les molesta

Es de pura lógica que los “Jurados populares” no interesan a nadie que no sea el propio pueblo. No interesa a los jueces, juristas y fiscales -de qué van a trabajar-. No interesa a los políticos, ni tampoco a los voceros que se hacen llamar periodistas, amigos de determinadas braguetas que más que periodistas son partidistas, es decir, lo que jamás ha de ser un periodista... ¡El periodista debe ser la esencia de la neutra voz del pueblo!

En el ámbito judicial existen infames sentencias, huecas y carentes de lógica, decencia, ética..., y que muchos periodistas se encargan de hacerlas buenas. Con un “Jurado popular”, las excarcelaciones de terroristas y archivos de muchos casos no se hubiesen producido, y hoy día, las prisiones estarían abarrotadas de esos asesinos y delincuentes.

Con este panorama, es normal que algunos periodistas insistan e insistan en desprestigiar a los jurados populares, ya que si no fuera así, ¿de qué llenarían sus hojas periodísticas?... Es por eso que les jode, les duele, les molesta. Les jode que el pueblo decida, les duele que den como no culpable a quienes ellos desean culpar o viceversa, les molesta que el pueblo tenga voz y voto, pues de esta manera lo tendrá mucho más difícil para manipularle.

Yo, puedo entender que su oficio es así, pues o chupan la mano que les da de comer o se mueren de hambre, ya que desconocen la calle, la realidad de la calle, aunque supuren academia por los cuatro costados.