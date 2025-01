En un principio pensé titular este escrito con los vocablos “dignidad” e “indignación”; pero, pensándolo bien, la dignidad y la indignación son palabras muy relacionadas con la Oligarquía. A lo largo de la historia, las oligarquías han sido a menudo tiránicas (hoy día, quieren que perdamos la dignidad y les importa un bledo la indignación general), confiando en la obediencia pública o la opresión para existir. Aristóteles fue pionero en el uso del término como sinónimo de dominio por los ricos, para el cual otro término comúnmente utilizado hoy en día es la Plutocracia (luego la definiremos ampliamente). El mismo Aristóteles llamó Oligarquía a la degradación de la Aristocracia. Y de acuerdo al Diccionario de la lengua española, en su 23.ª edición, la Oligarquía tiene dos definiciones: forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario; y grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político.





Escritores políticos de la Antigua Grecia como Platón ya citan en su época gobiernos oligarcas como el de los Treinta Tiranos gobernantes en la propia Atenas del filósofo. El sistema oligárquico gobernante tras la democracia, fue derrocado para volver a implantarla en la Atenas de la época. El comercio internacional y el enriquecimiento demasiado concentrado hacen surgir una oligarquía (como fue el caso de la familia Médici de Florencia). Y algunos autores contemporáneos han caracterizado las condiciones de Estados Unidos en el siglo XXI como de naturaleza oligárquica, en mi modesta opinión muy acertadamente. Jeffrey A. Winters escribió que "la oligarquía y la democracia operan dentro de un mismo sistema, y la política estadounidense es una muestra diaria de su interacción" El 1% de la población más rica de EE. por riqueza en 2007 tenía una mayor proporción de ingresos totales que en cualquier otro momento desde 1928. En 2011, según PolitiFact y otros, los 400 estadounidenses más ricos "tienen más riqueza que la mitad de todos los estadounidenses juntos”. ¿Cómo estarán los yanquis en la actualidad con la llegada de ese Trump y del fanático fascista Elon Musk y sus particulares Oligarquías? El economista francés Thomas Piketty afirma en su libro de 2013, “El capital en el siglo XXI”, que "el riesgo de una deriva hacia la Oligarquía es real y da pocos motivos para el optimismo sobre el rumbo de Estados Unidos". Está más que claro que acertó totalmente: EEUU es una vulgar Oligarquía en la actualidad; por cierto, como la mayoría de las democracias de Occidente que viven a su rebujo, entre las que se encuentra, ¡cómo no! España. No quiero que se me olvide los de los sionistas israelíes, con ese presidente maldito al frente asesinando cada día que pasa mujeres y niños indefensos (ya van más de ¡20.000! mujeres y niños de los más de ¡45.000! asesinados). Pero, ¿cómo llamar Oligarquía a una matanza semejante? No, lo de los sionistas israelíes es algo así como una Asesinaorquía, que ni los sabios griegos supieron incluir en sus relatos. ¡Matar por matar como los nazis de las SS alemanas de Hitler! Con el beneplácito de los oligarcas americanos que les proporcionan todas las armas, en este caso sí, de destrucción masiva. Mas, aunque parezca lo contrario, Israel tiene poco futuro rodeado como está de árabes, turcos, iraníes, iraquíes y ahora esos del ejército islámico de Siria, todos Dictaduras muy bien pertrechadas para cuando llegue la ocasión, sin contar a los chinos e indos que también están muy cerquita, y, claro, a la mayor potencia armamentística del mundo, los rusos.





Antes de la definición de Plutocracia, quiero ponerles algunas frases famosas que reflejan cómo está el mundo “civilizado” de hoy día: “Los malvados no tienen reparos y actúan independientemente de las consecuencias morales”, “el primer requisito de la civilización es la justicia. Sin justicia no puede avanzar una civilización”, ambas de Sigmund Freud; “la ignorancia es la semilla de todo mal”, “la tiranía surge de forma natural a partir de la democracia”, ambas de Platón; “los dictadores -los oligarcas- van de aquí para allá cabalgando sobre tigres que no se atreven a desmontar, y los tigres están hambrientos” de Winston Churchill; “la vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa” de Albert Einstein; “la igualdad en la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse” de Jean-Jacques Rousseau; “la indignación moral es la estrategia tipo para dotar al idiota de dignidad” de Marshall McLuhan; “ninguna situación es tan grave que no sea susceptible de empeorar” de Federico II de Prusia; “las elecciones, a veces, son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel” de David Lloyd George; “todos los hombres pueden caer en un error, pero sólo los necios perseveran en él” de Cicerón; “se encuentran medios para sanar la locura, pero no se encuentran para enderezar una mente retorcida” de La Rochefoulcauld; “el patriotismo es el último refugio de los canallas” de Samuel Johnson; “la historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes” de Voltaire; y ya dos del Roto para acabar: “comer es de pobres, siempre tienen hambre”; “ el inversor se llevó el rio y el filántropo nos puso el pozo, pero los dos eran el mismo”.





Sé, que casi todo lo que digo en este escrito es sabido por la mayoría de los lectores, pero siempre hay gente que necesita saber algo más. Mi abuelo Antonio -un hombre sabio- daba clase por la noche de manera altruista a todos los que no podía ir a la escuela y así aprendió a leer y escribir mucha gente. Trato de imitarlo para los que no están todo lo que les gustaría inmersos en ciertos conceptos como es la Oligarquía. Y ya, para terminar, definiré, brevemente, lo que significa Plutocracia: del Griego , ploutos 'riqueza' y kratos 'poder') es una forma de oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría formada por sus miembros más acaudalados. El primer uso conocido del término se debe a Jenofonte. Al contrario que otros sistemas como la democracia, el capitalismo, el socialismo o el anarquismo, la plutocracia no está fundamentada en ninguna teoría de filosofía política. El concepto es habitualmente empleado en un sentido peyorativo, para prevenir de los riesgos de un sistema de gobierno excesivamente influido por los estratos más acaudalados de una sociedad. En ese sentido, la plutocracia se presenta como una síntesis crítica que se hace a la democracia, el sufragio universal y al parlamentarismo, cuyo funcionamiento puede verse excesivamente distorsionado por los miembros más ricos de una sociedad. El caso más patente de Plutocracia hoy día, como no podía ser de otra forma, es el de los Estados Unidos de América del Norte con un par de “chiflados”, Trump y Elon Musk, al frente de capitalismo más opresor.





Estoy “saliendo” de un proceso gripal de categoría 5 y me faltan fuerzas, sino fuera así les contaría algunas cosas de ese par de americanos fascistas que el mundo occidental se ha puesto por montera. Una vergüenza descomunal para la civilización que, por supuesto, como no podía ser de otra forma, apoya España, desde hace mucho tiempo sometida a sus múltiples desmanes comprada por menos de nada. ¡La civilización occidental está en serio peligro, que luego no diga nadie que no les habíamos avisado!