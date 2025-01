Avance del CES: Banma redefine el nuevo habitáculo desafiando la norma

Este año, más de 250 empresas relacionadas con la tecnología automotriz participaron en el CES, alcanzando un récord histórico. Desde fabricantes de automóviles como BMW, Toyota, Hyundai, Great Wall y Zeekr, hasta compañías de chips como Qualcomm y Nvidia, e incluso proveedores de la industria automotriz, todos han destacado la inteligencia de los automóviles en el evento.

BMW presentó por primera vez su nueva generación de cabina inteligente multisensorial, mientras que Qualcomm anunció cerca de diez nuevas colaboraciones basadas en la solución Snapdragon Digital Chassis. Las empresas tecnológicas chinas también contribuyeron con innovadoras ideas sobre la inteligencia automotriz. En los stands de Black Sesame Intelligent y Texas Instruments, Banma, en colaboración con fabricantes de chips, mostró un sistema operativo automotriz y una plataforma de integración de hardware y software para cabinas y conducción, atrayendo la atención de numerosos profesionales del sector. Esta solución de integración de cabina y conducción con un solo chip y múltiples sistemas proporciona una base tecnológica inteligente para la industria, facilitando una mejor implementación de modelos de IA avanzados en los vehículos.



Stand inteligente Black Sesame en el CES 2025



Stand de Texas Instruments (TI) en CES 2025

Tanto desde la perspectiva de fabricantes de automóviles, compañías de chips como de empresas tecnológicas automotrices, la inteligencia vehicular ha evolucionado de funciones y escenarios aislados a una experiencia de inteligencia sistémica. Los modelos de IA avanzados se han convertido en el núcleo clave de esta evolución.

En el último año, el término "cabina inteligente" ha pasado de ser un concepto técnico a un término ampliamente reconocido por el público general. Según un informe de Canalys, se espera que la tasa de penetración de cabinas inteligentes en el mercado chino supere el 80% este año. Sin embargo, el ecosistema actual de cabinas inteligentes ha llegado a un punto crítico, con una preocupante homogeneización y críticas constantes de los consumidores, quienes califican los sistemas de infoentretenimiento como "torpes".

Las diferentes exploraciones para la próxima generación de cabinas inteligentes apuntan a un desafío clave: mejorar la interacción basada en pantallas táctiles. La introducción de modelos de IA avanzados y la interacción mediante lenguaje natural podrían ser la solución, haciendo obsoletas las interfaces táctiles convencionales.

Banma, una de las primeras empresas tecnológicas chinas en abordar la inteligencia automotriz, ha estado reflexionando sobre el futuro de la inteligencia en los vehículos. En septiembre del año pasado, presentaron la cabina inteligente de nueva generación "Yan AI", basada en un modelo de IA avanzado, redefiniendo la relación entre humanos y vehículos en la era de la inteligencia artificial.

El CTO de Banma, Si Luo, explicó que "Yan AI" logra la interacción en lenguaje natural mediante la fusión de percepción, organización de servicios y evolución cognitiva. Además, Banma anunció durante el CES que esta cabina inteligente ya ha cerrado acuerdos con importantes fabricantes internacionales de automóviles, incluyendo marcas alemanas y japonesas, y se espera que los avances en su implementación se revelen a lo largo del año.

Si Luo subrayó que una experiencia realmente inteligente en el automóvil no debería obligar al usuario a buscar servicios a través de controles táctiles, sino que el vehículo debería anticiparse a las necesidades del usuario.

La integración de modelos avanzados de IA ha abierto la posibilidad de eliminar la necesidad de interacciones táctiles, reemplazándolas por interacciones basadas en lenguaje natural. Sin embargo, esto por sí solo no es suficiente.

"Muchos escenarios habilitados por IA dependen en gran medida del ecosistema general de inteligencia artificial", explicó Si Luo. Añadió que si el sistema "Yan AI" solo funcionara como un asistente independiente dentro del automóvil, limitándose a respuestas básicas, no resolvería problemas complejos.

"Yan AI" utiliza un motor de generación de escenarios propio, capaz de analizar las necesidades y contextos del usuario para organizar servicios de manera eficiente, ofreciendo soluciones personalizadas en el momento adecuado. Actualmente, Banma ha colaborado con DingTalk, Quark y Alipay, entre otras aplicaciones, para ofrecer servicios de IA específicos para el entorno de la cabina del vehículo. La tecnología de "mobile agent" desarrollada por Banma junto con Tongyi impulsará aún más la incorporación de inteligencia artificial en las aplicaciones del automóvil.

La vasta experiencia de Banma en la industria y su base de datos robusta le han permitido desarrollar una visión integral del futuro de la inteligencia automotriz. Durante el CES, Banma presentó su Banma Hypervisor, que ha obtenido la certificación de seguridad funcional de nivel ASIL-D, el estándar más alto emitido por la prestigiosa entidad de certificación Exida, según la norma ISO 26262. Esta es la primera certificación de este tipo en China y ya admite la integración de cabina y conducción en un entorno virtualizado.



Certificación ISO 26262 ASIL-D de Banma Hypervisor