Javier Ondarra; "las empresas deben abordar la mejora en la gestión de la inteligencia emocional de los trabajadores"

La gestión eficiente de las emociones puede beneficiar a la productividad empresarial El experto en coaching ejecutivo y formador de directivos, Javier Ondarra, considera que existe un importante déficit de inteligencia emocional en las organizaciones y una eficiente gestión de las personas generará mejores resultados en las organizaciones.

Estas afirmaciones han sido vertidas en el transcurso del X Foro de Recursos Humanos organizado anualmente por la FER, Federación de empresarios de la Rioja (CEOE), un espacio profesional sobre la gestión de las personas en las empresas que está dirigido a altos ejecutivos y expertos de recursos humanos

Tal y como ha afirmado Ondarra "una verdadera escucha activa a los empleados de las empresas es uno de los principales motivos para que trabajen más a gusto y, por tanto, se logre más productividad. Se trata de algo que se hace desde la inteligencia emocional. Otra de las cuestiones de relevancia con áreas de mejora es cómo liderar equipos de alto rendimiento".

Javier Ondarra, Director General de la consultora https://is2coach.com/ ha añadido que "gestionar eficientemente a las personas es algo que se logra practicando habilidades para liderarlas y potenciarlas, hay que estar más disponible y escuchar a los demás para ver qué pueden aportar y tener una conversación realmente transformadora. De lo que se trata es de personas. Entonces, el primer paso es tratar a las personas como personas. Y a partir de ahí empiezan a cambiar cosas", ha resaltado.

Ondarra también considera que hay que trabajar con los futuros profesionales, ya que "la gente joven necesita ser escuchada, ser tenida en cuenta, ser empoderada para que desarrolle su camino profesional. Entiendo que ese es un reto en un momento en la que la juventud necesita de una motivación extra".

El principal desafío ha resaltado, es que "la gente joven ahora no aguanta lo que aguantaba la gente de antes. Hasta ahora se ha aguantado mucho en las empresas con estilos de dirección no eficientes. Introducir cambios puede ser realmente trasformador".

Sobre IS2

Is2Coach es una empresa especializada en el trabajo con organizaciones y con personas para incrementar la eficiencia en sus desempeños. El objetivo es la realización de las tareas asignadas, mejorando las relaciones humanas y la colaboración interna. Facilita que las personas en las empresas se conviertan en mejores profesionales, mejores líderes y mejores compañeros. Se persigue que trabajen con mayor actitud positiva y mayor proactividad.

Is2Coach está acreditada por The Coaches Training Institute (CTI), www.thecoaches.com, y es miembro de la International Coaching Federation (ICF). En España cuenta con una red de 40 expertos.

Colabora con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), el Instituto de Coaching Deportivo (Incoade) y las consultoras internacionales Nexe the Way of Change y Manpower Group.

Entre sus clientes cuenta con empresas como AMCOR Ibérica, Vaillant Saunier Duval, COOPERVISION Iberia, IBERMÁTICA o CAIXABANK.