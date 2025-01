Nuevo Dacia Bigster llegará con la primavera

Oferta única en el mercado, Bigster integra todos los elementos esenciales que los clientes del segmento C-SUV esperan en términos de equipamiento, haciendo hincapié en el confort y la practicidad, con un amplio abanico de equipamientos disponibles en función del nivel de acabado.



Bigster está disponible desde 24.590€, fiel al posicionamiento “Best value for money” de la marca. Bigster se comercializa a partir del 9 de enero de 2025 y estará disponible en la Red de Concesionarios Dacia a partir de primavera de 2025. Asimismo, aquellos clientes que quieran probarlo podrán reservar su test drive en la Red Dacia.

NIVELES DE ACABADO

Bigster, en línea con la filosofía de Dacia, ofrece una gama sencilla y completa, satisfaciendo las necesidades de todos sus clientes. El vehículo está disponible en cuatro niveles de acabado: Essential, Expression y, en el nivel más alto de la gama, dos acabados con contenidos diferenciados y complementarios a precios equivalentes para la misma motorización: Extreme destinado a los amantes de las actividades al aire libre con su techo solar panorámico, barras de techo modulares, tapicería TEP Microcloud fácilmente lavable, alfombrillas de caucho y YouClip 3 en 1 de serie, además de Journey para los clientes que priorizan los viajes de larga distancia y el estilo, con su portón trasero con apertura eléctrica, su ambiente exclusivo y el asiento del conductor con ajustes eléctricos de serie. El nuevo color de carrocería Azul Índigo aparece en exclusiva en Bigster así como la carrocería bitono (techo negro opcional en Extreme y Journey).

MOTORIZACIONES Y TRANSMISIONES

Todos los motores que ofrece Bigster, algunos de ellos inéditos, son electrificados y se benefician de la etiqueta ECO: Propuesta por primera vez en la gama Dacia con este nivel de potencia, la motorización TCe 140 ofrece una hibridación ligera de 48V que asiste al motor durante las fases de arranque y aceleración. Permite así reducir el consumo y las emisiones de CO2 y ofrecer un placer de conducción superior. Con Bigster, Dacia innova ofreciendo por primera vez un motor que combina bicarburación GLP/gasolina e hibridación ligera de 48V, la motorización 140 ECO-G para una conducción más económica.

Dacia Bigster es el primer modelo de Renault Group que se beneficia del nuevo motor Hybrid 155, asociado a una caja de cambios automática, disponible a partir del nivel de acabado Expression. Motorización TCe 130 4x4, disponible desde el acabado Expression: Bigster está diseñado para un uso off-road gracias a su transmisión integral combinada con una caja de cambios manual de 6 velocidades y una hibridación ligera de 48V. Presentada con Duster, esta motorización es particularmente apreciada por su par a bajo régimen.

BIGSTER: GARANTÍA DE HASTA 7 AÑOS CON DACIA ZEN

La garantía Dacia Zen está incluida de forma totalmente gratuita para el cliente y cubre todos los vehículos de la gama durante 12 meses o 30.000 kilómetros. Esta garantía es renovable hasta 7 años o 150.000 kilómetros.

