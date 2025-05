SEAT celebra su 75º aniversario

El 9 de mayo de 1950, SEAT S.A. arrancaba su motor para recorrer los primeros kilómetros de un viaje apasionante, un viaje para poner a España sobre ruedas. Ahora, la compañía celebra su 75º aniversario a la vez que está inmersa en la mayor transformación de la historia para poner al país sobre ruedas eléctricas. Más de 7 décadas durante las que SEAT S.A. ha mantenido una misma hoja de ruta, diseñar y hacer accesible la movilidad. Haciéndolo, no sólo ha contribuido a la transformación industrial del país, sino que se ha convertido en parte de su ADN. Así es como la compañía que está creando el futuro de la movilidad sostenible, ha hecho historia.



Con motivo del 75 aniversario, SEAT S.A. inagurará una exposición histórica en Barcelona que repasa la historia de la compañía a través de 75 coches emblemáticos. Los asistentes podrán disfrutar de una selección de modelos que han marcado cada etapa de la compañía: desde el primer vehículo producido en 1953, el SEAT 1400, hasta el CUPRA Raval, el coche 100% eléctrico que se empezará a fabricar en Martorell a partir de 2026, pasando por modelos icónicos como el SEAT 600 o los populares SEAT Ibiza y SEAT León, así como muchos otros de los 77 modelos fabricados por la compañía desde su fundación en 1950.



Historia sobre ruedas. SEAT 1400. En 1953 en la fábrica de la Zona Franca (Barcelona) se fabricaban cinco unidades de este modelo al día. Y, tras cuarenta años en los que se produjeron modelos tan icónicos como el SEAT 600 o el SEAT 127, la compañía decidió construir una nueva planta más grande y moderna, la de Martorell, que se estrenó en 1993 con el lanzamiento de la segunda generación del SEAT Ibiza y del SEAT Córdoba. Entonces se producía ya a un ritmo de 1.500 unidades diarias. Hoy en estas instalaciones de 2.800.000 m², el equivalente a 400 campos de fútbol, un coche sale de fábrica cada 40 segundos, 2.300 al día. En 75 años de historia, SEAT S.A. ha producido 20.590.594 vehículos.

Diseñando y desarrollando la movilidad: SEAT S.A. ha sido y sigue siendo la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa coches en España con sus tres centros de producción: Barcelona, el Prat de Llobregat y Martorell. También es el primer inversor industrial del país en I+D, y su aportación al PIB español es de aproximadanente el 1%. Siempre a la vanguardia de la tecnología, inauguró en 1975 un centro propio de Investigación y Desarrollo. El Centro Técnico, que este año celebra también su 50º aniversario, permitió tener autonomía para crear vehículos más avanzados. El 1200 Sport, llamado “Bocanegra”, fue el primer modelo desarrollado en él de forma íntegra.

Dentro del Centro Técnico, en 2007 se inauguraba el Centro de Diseño. Es el único centro de diseño de automóviles en España que realiza todas las fases del diseño de un vehículo y uno de los más modernos del mundo.

Otra instalación que significa un gran hito hacia nuestro futuro eléctrico es la planta de ensamblaje de baterías, cuyas obras empezaron en 2023. Con una inversión de 300 millones de euros y un impacto de más de 500 empleos, esta planta, donde se ensamblarán las celdas de baterías provenientes de la gigafactoría de PowerCo en Sagunto, se enmarca dentro de Future: Fast Forward, ambicioso proyecto liderado por el Grupo Volkswagen y SEAT S.A., con el objetivo de transformar a España en un referente europeo en movilidad eléctrica. Con una inversión total de 10.000 millones de euros, representa la mayor inversión industrial en la historia del país.



Iconos en movimiento: Apostando por el diseño y la última tecnología, SEAT S.A. ha lanzado 77 modelos, incluyendo las diferentes versiones y generaciones, a lo largo de sus 75 años. Auténticos iconos sobre ruedas: desde el SEAT 600, símbolo de la democratización de la movilidad, al SEAT Ibiza que, tras 41 años y cinco generaciones, acumula más de seis millones de unidades entregadas, convirtiéndose en el modelo más vendido de la historia de la marca. Han hecho historia también referentes como el SEAT León, 4 generaciones y 26 años al frente del segmento de los compactos; o el SEAT Arona, el SUV urbano líder de ventas en España.

Y, por supuesto, la gama CUPRA, porque en 2018 SEAT S.A. se convertía en una compañía con dos marcas. Nacía una marca dispuesta a desafiar el statu quo y que, lanzando siete modelos en siete años, ha revolucionado la industria del automóvil con más de 800.000 coches vendidos en todo el mundo.



De Barcelona al mundo: Y es que los modelos de ambas marcas ruedan hoy por las carreteras de más de 70 países, de punta a punta del globo terráqueo, desde México a Australia y Nueva Zelanda. Exporta más del 80% de sus vehículos. Lejos queda ya la primera venta exterior de la compañía. Fue en 1965 con Colombia como destino. En 1986, la compañía pasó a formar parte del Grupo Volkswagen, el grupo automovilístico líder a nivel mundial.

El motor, las personas: Hoy son 14.281 empleados los que construyen nuestro futuro sobre ruedas. Durante estos 75 años un total de 78.662 personas han dejado su huella en la compañía, contribuyendo con su esfuerzo y pasión a hacer historia creando el futuro. Prueba de ello es la Escuela de Aprendices, un proyecto que nació en 1957 con el objetivo de apostar por el mejor talento. En sus 68 años de historia, ha formado a más de 3.161 alumnos.

Y es que SEAT S.A. siempre ha tenido claro que su equipo es su principal motor. Por eso, desde 2023, la compañía ha llevado a cabo el mayor plan de formación de su historia, con más de 170.000 horas de formación solo en 2024.



Evolucionando con y para la sociedad: En miles de viajes familiares o en los primeros trayectos nada más obtener el carnet de conducir, SEAT S.A. ha acompañado en el día a día a generaciones, dejando su impronta en recuerdos, fotografías y hasta en canciones y películas.

Pero su compromiso con la sociedad ha ido más allá. En 2020, en plena crisis sanitaria por la COVID-19, no dudó en adaptar la línea de producción del SEAT León para fabricar en ella respiradores de emergencia y colaboró con las autoridades para vacunar a la población. Ahora, la compañía ha creado la Fundación SEAT CUPRA, con el propósito de impulsar el potencial de los jóvenes y fomentar una sociedad más dinámica y equitativa.

Por delante, quedan kilómetros y kilómetros de este excitante viaje, de seguir evolucionando y avanzando con y para la gente. Creando el futuro para seguir haciendo historia. ¡Por muchos años más SEAT S.A.!

Datos que hacen historia

77 modelos lanzados SEAT 20.590.594 coches producidos CUPRA 938.451 coches producidos 78.662 personas empleadas De 5 coches/día en 1953 a 3.200 coches/día hoy

