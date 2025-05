Descubre qué hacer paso a paso tras un accidente de tráfico y cómo reclamar tus derechos

Los accidentes de tráfico forman parte de una realidad cotidiana que, sin embargo, pocas personas saben cómo gestionar correctamente cuando les ocurre. Los nervios, la confusión y la falta de información pueden hacer que cometamos errores o que no reclamemos nuestros derechos como víctimas.



Saber qué hacer en los primeros minutos tras el accidente, cómo recopilar pruebas, cuándo acudir al médico o cómo tramitar una indemnización puede marcar una diferencia enorme en el proceso. Afortunadamente, hoy en día es posible acceder a información sobre accidentes de tráfico clara, fiable y especializada gracias a plataformas como InfoAccidentes, que asesoran a víctimas y les ayudan a obtener la compensación que les corresponde.

¿Qué hacer justo después de un accidente de tráfico?

En los primeros minutos tras un accidente de tráfico es crucial actuar con calma. Si hay heridos, lo primero es llamar al 112 para solicitar asistencia médica y a la policía. Mientras llega la ayuda, asegúrate de señalizar el lugar del accidente para evitar nuevos riesgos: ponte el chaleco reflectante, coloca la luz de emergencia V-16 o los triángulos (si es seguro hacerlo), y aparta los vehículos si están entorpeciendo la circulación.

En casos leves, donde no hay lesionados graves, es fundamental recopilar toda la información posible. Toma fotos del lugar del accidente, de los daños en los vehículos, de las matrículas y de la posición en la vía. Esta documentación puede ser clave para demostrar la responsabilidad del otro conductor si posteriormente niega los hechos.

Si ambas partes están de acuerdo en cómo ocurrió el accidente, rellena el parte amistoso. Este documento, debidamente firmado por los dos conductores, sirve para que las aseguradoras tramiten el siniestro sin conflictos. Asegúrate de que todos los campos estén bien cubiertos y de quedarte con una copia.

En caso de desacuerdo o fuga de uno de los implicados, llama siempre a la policía para que levante un atestado. Este documento oficial es muy valioso a la hora de reclamar cualquier tipo de compensación.

Una vez resuelta la parte más urgente, es fundamental recopilar tus sensaciones físicas. Aunque no tengas heridas visibles, muchas lesiones derivadas de un accidente (como latigazos cervicales o dolores musculares) aparecen al cabo de unas horas. Por eso, siempre se recomienda acudir al médico en las primeras 72 horas, incluso aunque te sientas bien.

Tus derechos como víctima y cómo reclamar una indemnización

Toda persona que sufre un accidente de tráfico tiene derecho a ser compensada por los daños sufridos. Esta indemnización puede cubrir tanto los daños materiales del vehículo como los daños personales, que incluyen lesiones físicas, gastos médicos, días de baja, secuelas, daños morales y perjuicios económicos.

En primer lugar, debes saber que no necesitas ser conductor para tener derecho a una indemnización. Los pasajeros, peatones o ciclistas implicados en un accidente también pueden reclamar si han sufrido daños. Del mismo modo, si has tenido un accidente como pasajera en un transporte público, también puedes tener derecho a una compensación.

El cálculo de la indemnización depende de varios factores: el tipo y la duración de las lesiones, el tiempo de baja médica, la edad de la víctima, las secuelas, la necesidad de rehabilitación, y otros criterios que se recogen en el Baremo de Tráfico. Se trata de una tabla oficial que actualiza cada año el valor económico de cada tipo de daño personal.

Reclamar la indemnización puede hacerse a través de la aseguradora del causante del accidente, o bien por la vía judicial. Muchas personas optan por tramitarlo por su cuenta, pero esto puede dar lugar a errores, indemnizaciones más bajas o incluso la pérdida del derecho a reclamar si se superan ciertos plazos.

Por eso, contar con asesoramiento especializado resulta clave. En plataformas como infoaccidentes.com, puedes encontrar información sobre accidentes de tráfico, calculadoras de indemnización orientativas y acceso a abogados expertos que pueden ayudarte a reclamar sin adelantar dinero. Muchos trabajan a éxito, lo que significa que solo cobran si tú ganas la reclamación.

¿Por qué es importante contar con ayuda legal especializada?

Aunque muchas personas intentan gestionar un accidente por su cuenta, la realidad es que enfrentarse a una aseguradora sin asesoramiento puede suponer una gran desventaja. Estas compañías cuentan con equipos jurídicos preparados para reducir los importes de las indemnizaciones y proteger sus propios intereses. Sin asesoramiento, es fácil aceptar una oferta por debajo de lo justo o no reclamar lo que realmente te corresponde.

Un abogado especializado en accidentes de tráfico conoce perfectamente los procedimientos, los plazos y las estrategias que utilizan las aseguradoras. Además, sabe cómo interpretar informes médicos, cómo reclamar daños futuros o cómo negociar con base en el Baremo actualizado. Esta experiencia se traduce directamente en una indemnización más completa y justa.

Además, muchas personas no saben que tienen derecho a elegir su propio abogado aunque su seguro incluya defensa jurídica. Esta “libre elección de abogado” está garantizada por ley y permite que la aseguradora pague los honorarios (hasta el límite pactado en la póliza) de un abogado externo que tú elijas.

En plataformas como Infoaccidentes.com, no solo encontrarás especialistas en reclamaciones por accidente, sino que también te ofrecen recursos gratuitos, guías prácticas y contacto directo con abogados de confianza que trabajan bajo el modelo “sin adelantos” o “a éxito”. Esto elimina barreras económicas y facilita que cualquier víctima pueda acceder a un proceso justo y profesional.

Recibir apoyo legal también aporta tranquilidad emocional. Sufrir un accidente ya es suficientemente estresante como para tener que preocuparse por trámites, documentos o negociaciones. Delega esa parte en profesionales y céntrate en tu recuperación.