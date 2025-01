Reale: una compañía poco recomendable

Tengo un garaje en el que, hace cuatro meses, tuve unas filtraciones procedentes de la comunidad de al lado. Las consecuencias fueron: se estropearon cosas que tengo allí, la pared quedó manchada, la puerta se hinchó al ser de madera y ahora no cierra bien. Avisé a dicha comunidad y la filtración procedía de una de sus terrazas. La repararon y ahora me dicen que he de ser yo quien avise a la compañía de seguros Reale (su compañía) para que reparen los daños causados. El administrador de la comunidad me pasó el nombre de la compañía de seguros, el número de la póliza y el del siniestro. Ayer llamé a dicha compañía, sita en Madrid, y, después de preguntarme si era cliente, me pasaron con una extensión que me tuvo media hora esperando con música de fondo a que me atendieran. Cansado de esperar, colgué el teléfono. Le pasé el encargo a mi administrador y le hicieron la misma faena. Comprendí que Reale me querían rendir por cansancio y no estaba dispuesto. Llamé a la presidenta de la comunidad y le expliqué lo que me había pasado con Reale. Le dije que no es normal que tenga que ser el perjudicado el que tenga que lidiar con la compañía a la cual no pertenece. Le pedí que, por favor, mediara en el asunto. Ella llamó a su administrador y, después, me dijo que yo tenía que hablar con él. Le llamé y me dijo que, por cortesía, mediaría. Mientras escribo esto, el asunto todavía sigue vivo; todavía estoy esperando a los resultados de la cortesía del administrador. La verdad es que Reale es una compañía de seguros poco recomendable.