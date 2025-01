Welfare, el coworking de referencia para entrenadores personales, se consolida con su tercera apertura en Barcelona

El primer centro en España especializado en potenciar el modelo coworking y el entrenamiento personal invierte 300.000 € en su tercer local, con 300 m² y capacidad para 30 profesionales y 400 clientes. Con 45 profesionales en sus dos centros y más de 1.000 clientes en 4 años, la compañía prevé abrir cinco nuevos centros en modelo franquicia y aumentar un 300% su facturación en cinco años. La boutique crea "Strong by Welfare", un nuevo vertical que potencia el entrenamiento de fuerza en grupos reducidos Welfare, el coworking de referencia para entrenadores personales y profesionales de la salud en Barcelona, crea un nuevo concepto híbrido para dar servicio de entrenamiento y salud a profesionales y clientes. La nueva apertura, que es la tercera de la compañía en la ciudad, verá la luz el próximo 10 de enero en la Calle Girona, número 177. Con ella, Welfare apuesta por consolidar su negocio en Barcelona, ampliando su posicionamiento geográfico, en medio de los barrios de Eixample Dreta y Gràcia.

Tras abrir un centro cada dos años desde su nacimiento, hace tan solo cuatro, Welfare se posiciona como el único centro de España en reunir a más de 45 entrenadores personales en activo. Todos ellos desarrollan actualmente su actividad profesional en los dos centros de la compañía, ofreciendo un servicio multidisciplinar "pay per use" sin mensualidades, permanencias ni matrículas. Entre las disciplinas de entrenamiento y salud destacan el entrenamiento personal en pareja y grupos reducidos, fisioterapia, osteopatía, quiromasaje y nutrición.

Tal y como apunta Miki Ferrándiz, cofundador y CEO de Welfare: "Nos encontramos en un momento muy dulce en el que perseguimos el objetivo de consolidar nuestro modelo de negocio en Barcelona. En Welfare estamos especializados en ofrecer el mejor espacio posible para que, tanto los profesionales del entrenamiento y la salud como los clientes, encuentren su lugar de referencia para desarrollar su actividad con todas las comodidades. Para ello, hemos diseñado un nuevo espacio que da respuesta a las necesidades de todo tipo de públicos con la ambición de abrir cinco nuevos centros en modelo franquicia y aumentar un 300% nuestra facturación para 2030".

Una apuesta al alza en Barcelona

Con un crecimiento exponencial, y como resultado de una apertura cada dos años en sus cuatro años de vida y un modelo de negocio en el que cuenta actualmente con más de 500 clientes activos, Welfare abre su tercer centro en la ciudad bajo una nueva modalidad. Esta novedad cuenta con dos fases; en la primera, a partir del día 10 de enero, se estrena una sala destinada a entrenamientos personales y grupos reducidos de fuerza. En una segunda fase, el centro ofrecerá por primera vez servicios de entrenamientos para grupos de hasta 20 personas dirigidos con carácter multidisciplinar; desde clases específicas para embarazadas, yoga, spinning o HIIT, entre otras.

El nuevo espacio de referencia de fitness en Barcelona cuenta con 300 m², capacidad para más de 30 entrenadores en formato coworking y más de 400 clientes al mes. Gracias a una inversión de más de 300.000 €, la sala de entrenamiento presenta máquinas de última generación para el ejercicio de fuerza y cardiovascular de la mano de Etenon, una de las marcas más consolidadas y con más crecimiento en el sector del fitness en los últimos años.

Más de 1.000 clientes en cuatro años

Los dos centros en funcionamiento de la compañía, ubicados en la calle Muntaner, número 298 y en la calle Santaló, número 15, han acogido a más de 1.000 clientes en cuatro años.

Sus instalaciones de calidad, un equipo profesional y humano cercano, la comodidad de sus ubicaciones y la facilidad de sus servicios, como el uso de una app para la reserva de horas con los clientes, han convertido a Welfare en el lugar de referencia en el que más de 45 entrenadores personales llevan a sus clientes.

Su segunda apertura duplicó la facturación del grupo y, con este tercer espacio, se espera un aumento de hasta el 100%. Y esto es solo el principio, ya que Welfare tiene previsto ampliar su presencia en Barcelona con hasta cinco nuevos centros en cinco años con un nuevo modelo de franquicia, que le reportará alrededor de un 300% más de su facturación actual.

Nueva línea de negocio

Además de todas las novedades anunciadas, Welfare también estrena este año una nueva línea de negocio llamada "Strong by Welfare", una experiencia de entrenamiento guiada por profesionales para grupos reducidos.

En sesiones de 50 intensos minutos, Welfare prepara entrenamientos de fuerza cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a ganar fuerza y potencia y a tonificar su cuerpo a la vez que entrenan en un ambiente motivador y exclusivo.

"Estamos emocionados por el lanzamiento de este nuevo programa. Estamos viendo que es algo que nuestros usuarios nos han pedido en repetidas ocasiones, por lo que no dudamos de su éxito. Hemos sido capaces de percibir que los entrenamientos en grupos reducidos estimulan mucho a los usuarios: el ambiente es mucho más divertido y motivador gracias a la compañía de personas que tienen objetivos muy similares sin perder ese componente de personalización, a la vez que se potencia el sentimiento de comunidad entre ellos. Es muy gratificante para nosotros también ver que la gente se lo pasa bien entrenando, a la vez que se cuida y vela por su bienestar. Strong By Welfare será sin duda uno de nuestros activos más diferenciales", concluye Miki Ferrándiz.