​Ante la ofensa a la fe

Algunos ponen cara de circunstancias ante las reacciones de repulsa por la exhibición de la vaquilla del Grand Prix como Sagrado Corazón, la noche de fin de año en horario de gran audiencia televisiva; para remate, ocurrió en televisión pública. Evidentemente, ha sido una burla burda al Señor, lo ignoren unos por su escasa cultura, y lo apoyen otros porque representa discriminación para los cristianos. No son valientes: de ninguna manera, se atreverían a hacer algo semejante con los musulmanes, por ejemplo, porque saben que rodarían cabezas. Acto abominable de cobardía supina. ¿Extraña que algunas asociaciones recurran a la justicia? ¿Creerán que el lema cristiano “devolver bien por mal”, significa que sale gratis burlarse de los cristianos y de su Fe? Una cosa es la no violencia, en la que el cristiano fuerte se ejercita, y otra, la cobardía. ¿Qué se diría de un cristiano que no reaccionara viendo burlada a su madre o injuriado a su padre? ¿No sería tachado de cobarde y mal nacido? Vaya mi más honda repulsa para ese acto infame y desvergonzado, que da idea de la carencia moral de quienes lo ejecutaron, de quienes lo impulsaron y de quienes lo consintieron. Mientras se esperan actos de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús, quiero exclamar ante tamaña injuria: “¡Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío!”. Señor, danos políticos de vocación y de recta intención, cuyo ánimo se dirija a procurar el bien para todos los ciudadanos y a crear un clima de respeto y de concordia.