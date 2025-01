A menudo llego a la misma conclusión. El último maqui todavía no ha bajado de las montañas. Y sigue ahí observándonos. Nosotros ya no sabemos dialogar y está de moda ser ultra enfadado con el mundo. Y por eso el último maqui no baja. Porque se fue hace mucho debido a los ultras. Está de moda el racismo. Y el maqui vive bien en el bosque. Está de moda negar el feminicidio que cometemos cada día. Y por eso el maqui está mejor en la montaña. Siguen existiendo personas sin hogar en España de la gran crisis. Pero ya no son noticia. Como el último maqui. Sigue habiendo restaurantes donde los políticos se olvidan de la DANA. Con copa final. Sigue habiendo muertos en Gaza y Cisjordania. También en Ucrania. Y la paz llegará muy tarde, cuando ya no haya cuerpo que la pueda disfrutar. Y de todo esto no puedes hablar. Porque pequeños, mayores y ancianos, sólo tienen ojos para la pantalla de su móvil. Y para el oculista. Ya no existe la tertulia sino el bulo que se disparara en tu móvil. Hay cafeterías de zombies. Por eso, el último maqui no tiene pensado bajar. Vive muy bien en la montaña. Y sin móvil