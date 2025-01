Lucía Álvarez, una madrileña que brilla como Miss Europa Multicultural 2024

La noche del 5 de diciembre fue mágica para Lucía Álvarez, una madrileña de 18 años que se alzó con la corona de Miss Europa Multicultural 2024. Este certamen, que celebra no solo la belleza física, sino también los valores humanos y la diversidad cultural, tuvo una gala final llena de emoción, elegancia y significado, donde Lucía se convirtió en la gran protagonista.



Estudiante de doble grado en Derecho y Ciencias Políticas, Lucía impresionó al jurado con su carisma, inteligencia y su firme compromiso con la multiculturalidad. Su discurso, cargado de inspiración, resaltó la importancia de construir puentes entre culturas, un mensaje que resonó con fuerza entre los asistentes.

Junto a ella, brillaron la colombiana Luisa Fernanda Acevedo, de 30 años y residente en Madrid, quien se llevó el título de primera finalista, y Natalia Acosta, una joven de 21 años de origen colombiano y radicada en Navarra, quien quedó como segunda finalista.

El certamen Miss Europa Multicultural no solo coronó a una reina, sino que se convirtió en un homenaje a la diversidad y la integración, poniendo de manifiesto cómo las diferencias nos enriquecen y nos unen. Lucía Álvarez, con su frescura y determinación, promete un reinado inolvidable, repleto de proyectos enfocados en la inclusión social y la promoción de la diversidad cultural.

¡El futuro de Europa multicultural ya tiene un rostro, y es el de Lucía Álvarez!

La gran gala final de Miss Europa Multicultural 2024, celebrada el pasado 5 de diciembre en la exclusiva sala Leaves del barrio de Salamanca, fue una velada llena de glamour, emoción y momentos inolvidables. En el evento, Paula Rodríguez, procedente de Asturias, se ganó el corazón del público al ser la favorita tanto en las votaciones en redes sociales como en el recinto. Paula también logró destacar como finalista, dejando una huella imborrable en el certamen.

Otros reconocimientos especiales marcaron la noche: Vanessa Díaz fue galardonada como Miss Simpatía, un título elegido por sus compañeras; Andrea Sánchez recibió el título de Miss Silueta; y Verónica Barrero deslumbró como Miss Rostro. Estos y otros premios resaltaron la diversidad de talentos y cualidades de las participantes.

La gala contó con un jurado de lujo compuesto por reconocidas figuras del espectáculo, la moda y el deporte. Entre ellos, destacaron el exfutbolista David Barral, la DJ y doble de Pamela Anderson Annita Yes, el doctor en medicina estética Carlos Gómez, el nutricionista Fernando Díaz-Rullo, la ex Miss España Irene Grande, el tenista Juanma Manzano, el actor y doble español de Aquaman Daniel Hernández, y la cantante Carla Rocher. La presencia de estas personalidades elevó el prestigio del evento.

La dirección de la gala estuvo en manos de la modelo, empresaria y event planner Killa Tedesqui, mientras que el humorista de Telecinco Chema Trueba aportó su carisma como presentador principal. Además, este certamen tuvo un propósito solidario, apoyando a la Asociación Multicultural de Personas con Discapacidad Neurológica.

Con un formato innovador, que pone énfasis en los valores, talentos y personalidades de las candidatas, Miss Europa Multicultural 2024 se consolida como un referente en la evolución de los certámenes de belleza. Sin duda, este evento dará mucho de qué hablar y continuará inspirando con su mensaje de inclusión y diversidad.