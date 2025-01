Urgencias y consecuencias

El significado de urgencia es, más o menos, tener prisa por hacer algo, aunque todos sabemos que también tiene otros matices. En la actualidad casi todo es urgente, tenemos la necesidad de correr, de ir rápidos, incluso de llegar los primeros. Soy muy fan de la paciencia, aunque a veces no la tenga, y pienso que es una cualidad admirable.

Son muchas las personas que viven con urgencias, y lo malo no es que ellas tengan urgencias, sino que las trasmiten, las dejan en herencia, herencia que seguramente irá pasando de generación en generación hasta acabar con toda paciencia que aún quede por algún sitio.

Son muchos los padres cuyo objetivo es crear superhéroes y, cuanto antes aparezcan sus superpoderes, mejor, cuanto antes empiecen a desarrollar éstos, mejor, pero, cuidado, porque seguramente exigir urgencias a los pequeños, en algunos casos puede acarrear problemas, no todos están preparados para ser superhéroes, y es que la imposición y el aprendizaje de lo inmediato tiene también sus contras y eso, en ocasiones, hace sufrir.

En la vida, todo lo que se hace tiene consecuencias, consecuencias hacia tu persona pero también para los demás y, algunas veces son livianas, llevaderas, pero otras son nefastas, dolorosas e incluso mortales. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y, en ocasiones, el dolor que causa es irreparable, y da igual que se haya hecho pensándolo bien, sin pensar, da igual la edad que tengas, da igual que te arrepientas, da igual todo, todo lo que hacemos tiene consecuencias, para bien o para mal.