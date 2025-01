Casi 1,2 millones de personas no acudieron a trabajar cada día en el tercer trimestre de 2024

Un total de 1.181.021 trabajadores por cuenta ajena faltaron a su empleo de media cada día en el tercer trimestre de 2024 en España, lo que supone un descenso del 2,1% con respecto al segundo trimestre, pero un repunte del 9,9% en comparación con el mismo período de 2023 (julio-septiembre).

Esta es una de las conclusiones del informe sobre absentismo laboral publicado este martes por el Instituto del grupo Adecco, en el que se refleja que la tasa de absentismo sigue al alza, hasta situarse en el 7,5% en el tercer trimestre del pasado año, lo que se traduce en un aumento de 0,6 puntos con respecto al trimestre anterior y de 0,5 en relación con el período julio-septiembre de 2023.

La mayor parte de las faltas al trabajo se deben al absentismo por cuestiones de salud, pues del 7,5% total, 5,8 puntos se deben a incapacidad temporal (IT). Este dato crece tres décimas tanto en la comparativa intertrimestral como interanual.

Por territorios, el País Vasco continúa siendo la comunidad autónoma con la tasa de absentismo más alta, del 9,8%, tras dispararse en 2,2 puntos con respecto al segundo trimestre de 2024 y subir en 0,1 puntos en comparativa interanual. Le sigue Navarra ( 8,9%) y la Región de Murcia (8,4%).

En cambio, las menores tasas de absentismo se encuentran en Islas Baleares, con un 4,7% (-0,5 puntos intertrimestrales y +0,4 interanuales); Canarias, con un 6,6% (-0,7 intertrimestrales y +0,6 interanuales), y Andalucía, con un 6,7% (+1,3 puntos intertrimestrales y +0,5 interanuales).

Por sectores, la industria aumenta su tasa de absentismo hasta el 8,3% (+0,5 puntos interanuales), seguido de los servicios, que crece hasta el 7,5% (+0,4 interanuales), y la construcción, con un 6,2% (+0,6).

En cuanto a actividades concretas, la sanidad es la más afectada por el absentismo (12,2%), mientras que los servicios de empleo se anotan la cifra más reducida (2,8%).

SINIESTRALIDAD

Por otro lado, Adecco realiza también un análisis sobre los datos de siniestralidad laboral y explica que la incidencia se sitúa en 218 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo, tras subir un 1% intertrimestral y bajar un 3% interanual, y en 34 in itinere, después de descender en dos puntos porcentuales tanto a escala interanual como intertrimestral. Al observar el número de accidentes, éstos se sitúan en 138.944 en jornada de trabajo y 21.741 in itinere, sin grandes cambios.

Los accidentes mortales en jornada de trabajo apenas representan el 0,1% del total del tercer trimestre, pero suponen 167 accidentes (+6% intertrimestral; +8% interanual).

La incidencia de accidentes más alta en jornada de trabajo es para los más jóvenes (16-19 años) tanto en el caso de los varones con 596 (-6% interanual) como en el de las mujeres con 328 (+2% interanual).

En relación con las cifras absolutas de accidentes, el mayor número suceden entre los 45 y 49 años para los hombres (14.576) y las mujeres (5.995) . A nivel interanual, los hombres mantienen sus cifras estables para este tramo de edad, mientras que las mujeres reducen un 2% su siniestralidad.

La incidencia más alta in itinere es de nuevo para las mujeres de 16 a 19 años con 91 siniestros (-20% interanual) y los varones de este tramo de edad con 108 (-1% interanual). El mayor número de accidentes suceden entre los 30 y 34 años para los hombres (1.329) y entre los 45 y 49 años para las mujeres (1.452). Destaca el aumento interanual para las mujeres de 65 y más años (+30%).

Las comunidades autónomas más afectadas por la siniestralidad laboral son las mismas que en el segundo trimestre de 2024: Baleares con una incidencia de 394 (+25% intertrimestral, -9% interanual), Navarra con una incidencia de 287 (-6% intertrimestral; -5% interanual) y Castilla-La Mancha con 277 (+2% intertrimestral; -3% interanual). En contraposición, los niveles más bajos se localizan de nuevo en la Comunidad de Madrid con 161 (-2% intertrimestral; 0% interanual) seguida en esta ocasión por Cataluña con 200 (0% intertrimestral; -4% interanual).

En cuanto a sectores, el más afectado por la incidencia de accidentes es la construcción con 490 (-2% intertrimestral; -6% interanual), seguido de industria con 364 (-5% intertrimestral; -2% interanual) y del sector agrario con 218 (-8% intertrimestral; 0% interanual), mientras que los niveles más bajos se encuentran en el sector servicios con 174 (+5% intertrimestral; -3% interanual).