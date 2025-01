Las nuevas estafas publicitarias online preocupan a los expertos en ciberseguridad

Según el Informe de Seguridad de los Anuncios de Google (disponible en inglés), el año pasado se bloquearon o eliminaron 206,5 millones de anuncios por tergiversación, incluidos los que se consideraron un fraude. Además, se eliminaron más de 1.000 millones de anuncios por abusar de la red publicitaria, por ejemplo, aquellos que difundían malware. Los expertos advierten de que los ciberdelincuentes están al acecho, listos para convertir los clics de los compradores compulsivos en pérdidas económicas.



Los timos publicitarios no se limitan a los motores de búsqueda. Según Statista, en el primer semestre de 2023, el 44 % de las estafas en redes sociales correspondían a fraudes en compras online, lo que la convierte en la mayor amenaza online de esta clase de plataformas.

Los estafadores utilizan cada vez más los anuncios para captar posibles compradores. En esta época del año, suelen desplegar anuncios que crean una sensación de urgencia presentando las promociones como «ofertas por tiempo limitado», auténticas gangas acompañadas de reseñas falsas.

«Los timadores crean fácilmente anuncios falsos que imitan el tono de voz de marcas reconocidas para parecer convincentes. Atraen a las víctimas con descuentos poco realistas y otros reclamos, exigiendo pagos por adelantado. Después de hacer clic en uno de estos anuncios, los usuarios son dirigidos a páginas web maliciosas, cayendo en las garras de los ciberdelincuentes. Para parecer inofensivos, se proporcionan datos de seguimiento falsos, pero, tras recibir los pagos, cortan la comunicación. Por otra parte, el nuevo método de robos con anuncios interactivos utiliza contenido dinámico para captar la atención de los compradores», afirma Adrianus Warmenhoven, experto en ciberseguridad de NordVPN.

Cuidado con los anuncios interactivos: una nueva forma de estafa

Los cibercriminales engañan a los usuarios con anuncios interactivos que suelen incluir sorteos o aplicaciones de aspecto inofensivo. Estos engaños tienen éxito porque aprovechan los elementos interactivos para sorprender a las potenciales víctimas, invitándolas a hacer algo divertido.

«Las estafas con anuncios interactivos son cada vez más avanzadas. Estos engaños pueden llevar a los usuarios a compartir información personal, descargar malware o suscribirse a servicios de dudosa reputación. Mantienen un aspecto inofensivo y se encuentran, sobre todo, en redes sociales, donde los usuarios suelen relajar las medidas de seguridad digital», afirma Warmenhoven.

La “adicción” a las compras puede salir cara

Según las estadísticas sobre la adicción a las compras, se calcula que el 4,9 % de la población adulta mundial padece esta condición. Más del 50 % de las compras online se realizan de forma impulsiva.

Para muchos, el verdadero placer de ir de compras no consiste solo en adquirir artículos, sino en la emoción de hacerse con las gangas. Estos compradores están en constante búsqueda, motivados por la emoción que les genera encontrar una buena oferta o un artículo deseado. Hacer clic en “comprar” les produce una adrenalina comparable a la que sienten los jugadores o aficionados al deporte cuando alcanzan una meta importante.

«El fenómeno de la oniomanía — comprar de forma compulsiva — muestra lo integrada que está la cultura del consumo en nuestras vidas, especialmente ahora que la mayoría tiene fácil acceso a internet y a aplicaciones de compras online. Esta obsesión puede causar graves problemas financieros y también aumenta el riesgo de ser víctima de un hackeo, ya que los compradores compulsivos suelen exponer su información personal, lo que los hace más vulnerables a fraudes y robos de datos», según explica Warmenhoven.

Pasos sencillos para evitar las trampas publicitarias en internet

Para protegerse de las posibles amenazas que plantean las estafas publicitarias y seguir comprando con tranquilidad, Adrianus Warmenhoven aconseja tomar estas precauciones:

Usar una VPN. Al utilizar una VPN (red privada virtual), se puede cambiar la dirección IP real y la ubicación virtual, lo que dificulta que el proveedor de servicios de internet, los ciberdelincuentes, los administradores de red y los anunciantes puedan espiar a otros usuarios.

Comprobar las reseñas. Si un anuncio incita a descargar una aplicación o visitar una página web, se recomienda buscar en internet opiniones e información adicional antes de seguir adelante.

Usar la función Protección contra amenazas Pro™. La Protección contra amenazas Pro™ combina los mejores aspectos de las herramientas esenciales de ciberseguridad en un paquete de seguridad integral. Analiza todos los archivos que se descarguen en busca de malware, evitando así que se visiten páginas maliciosas diseñadas para realizar ataques phishing o fraudes, y también sirve para bloquear los anuncios intrusivos.

Ser escéptico ante las solicitudes de información. Se recomienda ser precavido ante cualquier anuncio que solicite información personal o datos de pago, sobre todo si el incentivo parece demasiado bueno para ser cierto.

Verificar que la URL es correcta. Es necesario comprobar que se está ante una tienda online real. Un enlace de confianza tendrá este aspecto «Nike.com», no «n1ke.com». Esta pequeña variación en las URL supone una gran diferencia, ya que las personas malintencionadas aprovechan la falta de atención para llevar a los compradores a una página web falsa.