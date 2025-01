Los contenciosos y diferendos diplomáticos españoles, 2025, o Metternich continúa sin frecuentar Santa Cruz

Y seguimos sin establecer una oficina ad hoc para su debido tratamiento coordinado ya que los tres grandes contenciosos están encardinados, tan estrechamente interconectados como en una madeja sin cuerda, donde al tirar del hilo de uno para desenlazarlo, surgen, automáticamente, inevitablemente, los otros dos. Hágase, con el rango; el carácter (incluso secreto, si así se estimara, como se intentó con Fernando Morán y su Comité del Estrecho, donde un reducido grupo de diplomáticos y militares nos ocuparíamos de ambas orillas del Estrecho, que quedó en anonimato al parecer por una filtración a un periódico) y la ubicación, mejor tal vez en Moncloa que en Exteriores. Mi vieja propuesta sólo encontró acogida por un titular de Exteriores, quizá el de mayor dedicación a nuestros litigios territoriales: “lo haremos cuando yo sea ministro”, me dijo Moratinos. Pero tampoco: “es un tema con una sensibilidad tal que es muy difícil de abordar por un político”. Lo comprendo, querido amigo, pero para mí es un tema técnico.

Y así hasta ahora. Ya hace una década, que David Eade, en el 2013, dejó escrito, “Angel Manuel Ballesteros, un ex diplomático, embajador, académico, escritor, y así sucesivamente, y sus palabras son escuchadas en España…”. Pues bien, no parece que el aserto del ilustre periodista, que a continuación rechazaba mis tesis sobre Gibraltar español, que todo hay que decirlo, haya resultado exacto en cuanto a que mis palabras son escuchadas por estos pagos. Y eso, tras habérselo pedido a Moncloa y a Santa Cruz desde más de una instancia cualificada.

Prosigamos con nuestros balances sobre las controversias territoriales españolas, el tema histórico, clásico, recurrente e irresuelto, aunque no irresoluble, de nuestra política exterior. Y no espere el amable lector ninguna innovación de calado, constituyendo prácticamente una repetición, como todo balance que se precie, y luego y no menor, dada la ausencia de circunstancias positivas reseñables, más bien al contrario. Resulta perfectamente inteligible que en un país como el nuestro, vistos actores y circunstancias, dada la realidad, donde la armonía, hasta con h, se muestra mediatizada por una crisis de valores profunda y semigalopante; tipificable por un confusionismo in crescendo; con acentuadas tendencias centrífugas en su complicada construcción nacional en una visible teórica escala reduccionista; donde existe una tónica inercial a dejar deteriorarse las situaciones hasta extremos de problemática reconducción; en la que las partidas en los procelosos tableros se juegan con las negras, a la defensiva, en lugar de llevar la iniciativa con las blancas; y cuyos déficits y responsabilidad son imputables a los sucesivos gobiernos, por supuesto a unos más y a otros menos, pero que resulta predicable casi genéricamente de todos, resulta comprensible, decíamos, que a la política internacional no se le preste la debida atención. Ciertamente no parece fácil felicitar a sus ejecutores.

Como venimos repitiendo, pretendiendo elevarlo a máxima diplomática, “hasta que España no resuelva o al menos encauce adecuadamente su, en verdad, harto complicado expediente de litigios territoriales, no volverá a ocupar en el concierto de las naciones el puesto que corresponde a la que fue primera potencia planetaria y cofundadora del derecho internacional al más noble de los títulos, la introducción del humanismo en el derecho de gentes”, lo que unido a otra de nuestras máximas, “a pesar de contar con unas credenciales impresionantes o quizá por eso mismo, España parece tener más dificultades que otros países similares no ya para gestionar el interés nacional sino hasta para identificarlo e incluso para localizarlo”, constituyen la diarquía operativa del accionar español.

En los diferendos, unas recientes manifestaciones desde Portugal han vuelto a lanzar a la palestra la cuestión de Olivenza, reclamando la villa que fue portuguesa desde el Tratado de Alcañices de 1297, y tras varios cambios de soberanía, hoy es española, apoyándose en el Congreso de Viena en 1815: “ante las especiales circunstancias que concurrieron y por tanto la justeza de la reclamación lusitana, España debe devolverla a Portugal”. Mientras que para Madrid, tras la Guerra de las Naranjas, Lisboa cedió la villa a los españoles por el Tratado de Badajoz, de 1801, resultando incuestionable que Olivenza jurídicamente es española y, como precisa el Colegio de Abogados de Badajoz, ningún tribunal concluiría en contrario. A fin de superar la, por lo menos, incómoda situación, hasta cartográficamente, Portugal elimina en sus mapas la frontera de la zona con el país vecino, el diferendo debería de incluirse en su ámbito natural, en las relaciones de (buena) vecindad, que con Portugal como con Iberoamérica, tienen que ser las mejores, y que además permitiría aspirar al gran tema internacional pendiente, un poderoso lobby iberoamericano en Naciones Unidas. Nosotros hemos propuesto, aunque muy sotto voce, la celebración de un referéndum que, según están las cosas, parece, con fundamento, que arrojaría color español.

También con Portugal el diferendo de Las Salvajes, un pequeño archipiélago de 2,73 km², más cercano a las Canarias, 165 km, que a Madeira, 280, región autónoma de la que dependen, descubierto en 1438 por Diogo Gomes de Sintra y en el que un ágil y calculador servicio exterior lusitano y menos condicionado que el nuestro, primero cuando en 1938 la Comisión Permanente de Derecho Marítimo Internacional emitió un dictamen favorable a Portugal con España inmersa en la Guerra Civil, esto es, sin poder defenderse adecuadamente, y definitivamente, como ha señalado Lacleta, al parecer como peaje ante la tradicional alianza Reino Unido-Portugal y a fin de la integración total española en la estructura militar de la OTAN, consiguió en 1997 la renuncia de Madrid a los derechos en superficie. Queda así la controversia circunscrita a la naturaleza de las islas, habitables según Portugal o no, tesis española más aceptable por su impracticable habitabilidad, y por ende, aunque por supuesto reconociendo el derecho a su mar territorial, cuestionando la extensión y de manera previa la propia existencia de la Zona Económica Exclusiva en las ricas aguas circundantes, que han vuelto a la arena diplomática por la incidencia de terceros, a causa de las disposiciones unilaterales de Rabat sobre aguas jurisdiccionales, que tocan las Canarias y las saharauis.

Se impone, pues, sentar a la mesa de negociaciones a la diplomacia lisboeta, habitualmente capaz sin acudir a la comparativa, desde el histórico Tratado de Tordesillas, en el que más impugnaciones en la materia ganaron Brasil y antes incluso, si dogmáticos en su cientificismo no hubieran minusvalorado la tesis errónea, sólo en la denominación, de que a las Indias se iba por el Atlántico y, por ende, quién sabe si no habrían llegado a América antes que Colón. España no debe demorar más la negociación sobre todas nuestras aguas territoriales, mediterráneas y atlánticas, lo que está sin hacer, y ahí naturalmente abordar las de Las Salvajes.

Las relaciones hispano-marroquíes son las más delicadas que presenta y seguirá representando nuestra diplomacia, donde profesionales, tratadistas y hasta aficionados asignan casi némine discrepante el papel de mayor riesgo al vecino del sur. Ahí está el contencioso de Ceuta y Melilla. Allí está el Sáhara. Rabat cuenta con una hábil y continuista diplomacia, lo que deviene clave en tan hipersensible materia. Y con ellos practicamos la diplomacia regia, lo que yo propugno para temas ad hoc, instrumento excepcional y subsidiario antes que complementario con el que, a título casi singular, cuenta y ha ejercido España ya desde Hassan II y Don Juan, cuyo entendimiento se acentuaba por el humo cómplice de dos empedernidos fumadores o, en la modalidad Franco/Hassan II, la única vez que se encontraron, en el aeropuerto de Barajas, donde el nivel de locuacidad no fue precisamente alto desde el lado español, y el barón de las Torres, el mismo intérprete de la entrevista de Hendaya con Hitler, dijo que “había sido fácil traducir a Franco porque en varias ocasiones se limitó a responder con monosílabos”. El hecho es que ambos jefes de estado y luego los dos tronos, se han entendido perfectamente bien, desde que, aunque “con cara de pocos amigos”, Mohamed V vino a Madrid en 1956 para llevarse la independencia de Marruecos ya conseguida de Francia. Se ha insistido en que Madrid y Rabat estuvieron al borde de las hostilidades, cuando el islote Perejil, en julio del 2002, en plenos esponsales de Mohamed VI, los primeros con simbología democrática, de lo que disentimos con tranquilidad de conciencia profesional y, en todo caso, el riesgo de escalada sería más atribuible al un tanto exaltado Madrid de la época, con un espectacular y desproporcionado despliegue reconquistador para desalojar a media docena de uniformados marroquíes, ante la atónita mirada de las cabras que allí pululan: “querían probar nuestra capacidad de reacción”, aseveran en ciertos círculos. Diríamos que errado, con el cautelar casi del todo este punto, porque en Perejil, amén de que nadie sabe a ciencia cierta lo que pasó y, aunque en Marruecos no se mueve una hoja sin que lo controle el Majzén, parece verosímil que en más de una ocasión algún jefecillo haya podido ir por semi libre, como en el robo del brazo del conquistador de Melilla Pedro de Estopiñán, ocho meses después recuperado. Porque bien conocen los marroquíes nuestra capacidad de reacción, en directo, a través de muchos años, donde se ubica cual indeleble frontispicio de referencia histórica si se tercia, incluso alguna cuisante, muy lacerante derrota colonial o la Marcha Verde (y sobre papel oficial y privado, a efectos de rendimiento de nuestra policía en el tema incluible y clave, categoría que mantenemos visto su devastador impacto, de la droga, yo puse en Rabat, ya en 1977, la urgente necesidad de que reunieran los ministros de Interior de ambos países ante el creciente tráfico del hachís) y, en indirecto, con sus numerosos y efectivos espías.

En este punto del espionaje, donde tres veces más miembros tiene la agencia española que la carrera diplomática, el ministro de Defensa en Perejil fue el mismo del Yak 42, con un CNI dirigido por primera vez por un civil. No hubo dimisiones cuando seis valerosos agentes cayeron en una emboscada tras agotar sus armas, cortas. Honor a ellos en el recuerdo y mi agradecimiento al que, sin ser de ese grupo y en momento anterior, quiso ayudarme en el Sáhara.

La disección de Perejil, insistimos, comporta ante todo que existe un mejor derecho de España, no un único, pero sí un mejor derecho, lo que faculta para sostener que no se debieron de aceptar las tablas, la vuelta al statu quo ante, es decir, la desmilitarización, la tierra de nadie. “España posee argumentos históricos y jurídicos para reclamar la soberanía española sobre la isla”, mantiene Dionisio García Flórez, el primero que alertó de que podía ocurrir un incidente ante la ausencia de ejercicio de soberanía. Y, por otra parte, opinamos que se debió de acudir a la diplomacia regia, en lugar de a mediaciones ajenas por efectivas que fueran, que lo fueron, envueltas en el despectivo “islote estúpido”, de Alexander Haig.

En el Sáhara, en el cambio de postura, donde se reitera que la vuelta a la tradicional posición de neutralidad activa anterior resulta insuficiente, que España tiene que hacer algo más que ser uno del Grupo de los 5, que tiene que adquirir mayor visibilidad derivada de su responsabilidad histórica, que nosotros hemos propuesto que se nos asigne para colaborar con el bueno de De Mistura, que lleva camino similar al de sus ilustres predecesores en la ya no corta lista de mediadores onusianos que no parece contar ciertamente con el "blessing" del Olimpo diplomático, ha sido denunciado como un ejercicio de diplomacia secreta, dada la ausencia de explicaciones sanchistas, en la línea formal del maestro del secretismo Castlereagh, uno de los integrantes de la triada clásica de los grandes maestros de la diplomacia del Convenio de Viena con o mejor, tras Metternich y Talleyrand, que llevó el secretismo al extremo de que el Tratado de Chaumont, decisivo contra Napoleón, lo redactó en buena parte él mismo de su puño y letra. Aquí, cierto que traído por los pelos, surge Lord Byron, con su “stop, traveller and piss”, sobre la tumba del estadista británico, que en verdad murió con escasa popularidad.

Tampoco hubo riesgo de hostilidades, aunque sí diplomacia secreta, en el 2014, cuando policías costeros españoles sobrevolaron el yate del monarca alauita, y para colmo, perdidos los papeles, un general pretendió pedir disculpas a la dinastía alauita. Mohamed VI, a quien vimos por primera vez en España cuando los funerales de Franco y la coronación de Juan Carlos I, en representación de su augusto padre que no podía venir en plena Marcha Verde, ya daba muestras, a los doce años, de su carácter resuelto. He escrito y conferenciado sobre el golpe de Estado -que se inicia en la intriga, se materializa a través de la confabulación, del contubernio, se vertebra, perfeccionándose, en conjuración o en conjura, y asciende a complot y origina el golpe- sobre los movimientos involucionistas del mundo árabe, y mantenemos de manera invariable que su autoridad, a diferencia de su predecesor que sufrió dos graves tentativas, una, el único golpe que registra la historia de la aviación sobre objetivo aéreo, está garantizada, sin fisuras de ningún tipo, y que el único riesgo para la estabilidad del trono vendría por el Sáhara, que le está llevando a una diplomacia audaz aunque tal vez acelerada, en la comparativa con el gran dosificador de los tempos con España, Hassan II, a quien recuerdo sus palabras y escritos en aquellos crepúsculos azules del añorado Rabat. Insisto en adherirme a la partición que, en tercer lugar de cuatro, propuso Kofi Annan, como reitero mi convicción, con fundamento, de que no habrá guerra con Marruecos.

Rabat nunca va a ceder en su reivindicación histórica sobre Ceuta y Melilla, e islas y peñones para la consecución de la Madre Patria, lo que forma parte inmutable con los Alauitas de su credo ideológico, histórico y político. Pero este contencioso, el más delicado y complicado que tiene España, que bien conozco asimismo por ser miembro senior del Instituto de Estudios Ceutíes, en primera y sufrida línea desde el Estrecho de nuestras controversias territoriales, lo mueve el vecino del sur por otras vías, que en más de una ocasión rozan la heterodoxia híbrida, ante la hipostenia de la posición y el animus hispánicos. Aquí vamos a señalar que tampoco -va de sí que en horizontes contemplables- contarán las ciudades españolas con la cobertura formal de la OTAN. Calvo Sotelo, a quien acompañé en la argentina Córdoba varias horas tras un percance suyo de aviación comercial ya siendo ex presidente, ha dejado escrito, cito de memoria, “que me di cuenta de que para España era más urgente ingresar en la OTAN antes que en la CEE, que se presentaba como un tema económico”. No, estimado amigo, lo que los españoles querían y además necesitaban prioritariamente, con carácter casi rayano con lo perentorio, era solventar ante todo, de ahí el duro peregrinaje desde la carta, como trabajo de vacaciones, que encargó Castiella a Marcelino Oreja, en 1962, la cuestión económica, por lo que su aseveración no resultaba correcta fuera de en algún que otro corpúsculo militar. Pero además de la falta de cobertura formal y a pesar de las modernas doctrinas de las intervenciones fuera de zona, la alianza Rabat/Washington, la más antigua y más firme estratégica en el mundo árabe, podría atenuar en su caso los efectos en grado indeterminado, pero con entidad propia, de las intervenciones fuera de zona.

Ya he repetido que la salida, mejor que la solución, de futuro, no próximo, igual que no vimos a Hassan II entrando como soberano en las ciudades, tampoco parece que veremos a Mohamed VI al mismo título, vendrá en el Estatuto de Territorios Autónomos por la autodeterminación de sus habitantes, principio fundamental de cualquier derecho internacional que se proclame moderno. En el supuesto de que Marruecos reactivara su demanda ante el Comité de los 24, cuya composición no habrá necesidad de calificar de previsible, donde como se recuerda está congelada desde el 13 de agosto de 1975, “pendiendo cual espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno español hasta el día en que Rabat le interese reanimarla”, en la frase un tanto efectista pero autorizada de Francisco Villar, que fue primero consejero y después Delegado permanente de España ante Naciones Unidas, en su bien trabajado libro El Sáhara en llamas, que mucho hemos seguido -era el momento del Sáhara y Hassan II, en buen táctico al parecer, decide bifurcar ambas cuestiones, “las Ciudades vendrán después”-, y el Comité de los 24 resolviera la inclusión de las ciudades, islas y peñones, que constituyen un todo, en el Estatuto de Territorios no Autónomos, situados en esa hipótesis y como es sabido, las modalidades de la libre autodeterminación son: independencia; libre asociación; integración, o cualquier otro estatuto político.

Entonces, existiría la posibilidad teórica de que Marruecos “recuperara” las ciudades. Pero se daría también la misma posibilidad y con visos de mayor probabilidad de que se desestimara la opción marroquí. No parece haber necesidad de argüir a fondo para concluir que en la disyuntiva integración a España o a Marruecos, las ciudades se decantarían por la alternativa española o, en otros términos, que en ninguno de los cuatro supuestos de la libre autodeterminación pasarían a Marruecos. Por lo pronto está el argumento más simple, el numérico (cuidado en este punto), pero hasta en cuotas similares, existen datos más que suficientes para pronosticar que los musulmanes se sienten melillenses y ceutíes, lo que le da un nivel de vida político y económico considerablemente superior al que les ofrece el vecino del sur, que necesitará bastante tiempo -así en genérico- para superar el gap.

Y si se quiere, incluso, la misma independencia, solución que además de su basamento legal, se inscribiría de forma natural en el contexto de la autodeterminación de los pueblos. Se trata de núcleos humanos, de cuantía considerable, aluvión de sucesivas etnias y civilizaciones, que llevan establecidos en el territorio secularmente, en un tiempo cuya duración excede a la permanencia de cualquier colectividad. Situados así ante la posibilidad independentista, no resultaría inconveniente determinante la exigüedad territorial (Ceuta, 19.300 km², Melilla, 12.300 km²). Recuérdese que Mónaco tiene una superficie de 2 km² o San Marino de 64. A partir de aquí, la viabilidad sería otra cuestión, lo que nos coloca ante la posibilidad teórica de la libre asociación, en el estado políticamente casi puro de Puerto Rico con Estados Unidos, o en los más peculiares pero igualmente operantes de “la amistad protectora” de Mónaco con Francia o de San Marino con Italia y, dentro de esos regímenes -seguimos con el inolvidable profesor de París, Charles Rousseau- interesarían los aspectos económicos, es decir, las Uniones Aduaneras del tipo Liechtenstein-Suiza o Mónaco-Francia.

Evidente que todo esto pertenece al terreno de las especulaciones sobre un futuro no próximo cuyo análisis deviene, dadas las circunstancias y previsiones, crecientemente pertinente. Ahora, cuando Ignacio Cembrero, quizá hiperbolice un tanto aunque desde luego tocando y no precisamente de pasada el meollo de la cuestión, el vecino del sur “prosigue asfixiándolas y ya están en coma vegetativo”, lo que yo denomino la hipostenia de la posición y el animus hispánicos, y desde las ciudades se reclama una mayor, urgente, ya inaplazable, atención de Madrid, la defensa pasa por potenciar sectores como el turismo y el juego online, entre otros, naturalmente. Y desde luego se sitúa en la vía europea, en el Comité de las Regiones, en la acentuación comunitaria de su carácter fronterizo. El coro de los sufridos habitantes entona todo el espectro, desde las propuestas “una a una” que semana tras semana publica la Fundación Interservicios, ahí incluida la representación ante Bruselas y Madrid, hasta la consecución de una ZEE en la línea de Canarias, que se esgrime desde el Observatorio de Ceuta y Melilla, pasando por la cobertura de todo lo imaginable y (casi) hasta inimaginable.

Al revisar el arsenal diplomático, tal vez se eche en falta la diplomacia regia que en el terreno de los contenciosos encuentra su mayor aplicabilidad en Marruecos. En efecto, no se nos antoja actuante en Gibraltar, aunque es cierto que Alfonso XIII departió al respecto con Eduardo VII cuando fue a buscar esposa a Inglaterra, pero eso fue en 1905. Tampoco procede en los diferendos con Portugal, que corresponden a la acción del gobierno. Pero en los territorios españoles y siendo conscientes de que el nivel de interlocución, hasta por motivos muy visibles, no podrá alcanzar el de sus antecesores, y desde Rabat se la ha calificado en alguna ocasión más que de “cómoda” como “pragmática”, tal vez se imponga su aplicabilidad. Desde la visita a las ciudades hasta un tête-à-tête clarificador con el soberano alauita.

En el Sáhara Occidental, hay que partir, de manera vinculante, del acuerdo entre las partes, sin el cual no existe solución, así de sencillo, a la búsqueda de una solución política. Y después, la materialización de esa entente, en la que hay que dejar a la bien probada imaginación árabe, tantas veces patentada, la conclusión, en la que ya poco factible, en el obligado eufemismo, el referéndum preceptuado por Naciones Unidas, nosotros nos adherimos de manera preferente aunque no exclusiva, a la partición que formuló Kofi Annan en tercer lugar de cuatro. Ni Rabat va a ceder más, porque implicaría un golpe de Estado, esta vez definitivo contra el trono, el final de la dinastía alauita, ni el Polisario puede aceptar menos, ya que se podría diluir en la gran autonomía que ofrece Rabat, la entidad saharaui, se podría difuminar la memoria de los hijos de la nube, se extinguiría la RASD.

Desde la técnica diplomática, desde su asepsia, la salida mejor que la solución, como en Ceuta y Melilla, radica en la realpolitik, variable cuestionable pero resolutiva, que obedece a dos servidumbres en diplomacia, las imperfecciones de la política exterior y las insuficiencias del derecho internacional, al tiempo de responder a la lógica diplomática, otro concepto clave y evidente.

Como cuento siempre, hace casi medio siglo que fui el primer y único diplomático allí desplazado para ocuparme de los 339 españoles que tras nuestra salida quedaron en el territorio, a los que censé, en lo que quizá fue una de las más relevantes operaciones de protección de compatriotas del siglo XX. Mientras Rabat, a través de su cónsul en Las Palmas, no se recataba en inquirir por qué viajaba yo al Sáhara. Hay un refrán del desierto, siempre invocable y más en la particular dialéctica morocco/saharaui: “habla a quien comprenda tus palabras”.

Y Gibraltar. Ya hemos reiterado ad nauseam administrativamente, que el desarrollo de los acuerdos de la Nochevieja del 2020, hacia la prosperidad compartida, no alteran ni un ápice nuestras consideraciones, puesto que desvían el iter ya de por sí sinuoso, con demasiadas curvas, recovecos y recodos, que conduce a la llave que pende de la puerta del castillo del pabellón gibraltareño, a la descolonización, acuñada por Naciones Unidas y refrendada por la Unión Europea. Gibraltar es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, que rompe la integridad territorial de un país, aliado y socio, la última colonia en Europa y tierras aledañas, nótese que el más próximo territorio a descolonizar es el Sáhara, y se requiere actuar en consecuencia.

Dado el proceder británico, en la línea de “la diplomacia mercantil, de tendero”, con la que Sir Harold Nicolson califica el proceder de sus compatriotas, se impone, tras el aval bastante de tres centurias, una obligada acción más enérgica, más incisiva, siempre pivotando como corresponde sobre la legalidad, bien y de obvia preferencia, inmediata, tal que preceptuada por Naciones Unidas o en su línea; bien, mediata, con el cumplimiento sin ambages ni fisuras, hasta donde proceda, hasta donde se pueda, del Tratado de Utrecht, además, por supuesto, de impulsar el desarrollo del todavía incomprensiblemente preterido Campo de Gibraltar. Ya sentenció Gondomar, el embajador más positivamente activo que hemos tenido ante la corte de San Jaime, y eso que Albión todavía no había tomado el Peñón, “A Inglaterra, metralla que pueda descalabrarles…”

El 13 de julio del 2013 se celebró el tercer centenario del Tratado de Utrecht, “maravillosa obra del Señor”, en la conceptuación de su artífice el Vizconde de Bolingbroke, por el que Inglaterra cimentaba las bases de su futuro imperio colonial con el dominio de las rutas marítimas, como enfatiza Sir Charles Petrie. Para conmemorarlo, resonó en la catedral londinense de San Pablo, el Grand Te Deum for the Peace of Utrecht, de Haendel, junto con su no menos espléndido Jubilate, para coros, solos y orquesta. Todos queremos creer que cuando vuelva a sonar, sus notas envolverán la buena voluntad que permita comenzar a trazar la senda hacia el mejor entendimiento entre las partes.

Como Castiella, en su discurso de ingreso a Morales y Políticas, en 1976, “porque sé que las batallas diplomáticas de España internacionalmente por un motivo u otro, nunca resultan fáciles, me atrevería a proponer a nuestra Diplomacia que adopte las palabras del gran santo español Juan de Ribera, “la meta muy alta, el camino muy duro, la manera de andar sin que se note”, igual nosotros nos sentimos muy honrados formulando idéntica, tan sublime petición, máxima cardenal en diplomacia, junto con su tal vez más sentida definición, la de Foxá, “con la brújula loca pero fija la fe”.