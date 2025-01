​ASESCON alerta de una oleada de fraudes con falsos correos y SMS de empresas de mensajería durante esta Navidad

Foto de Antoni Shkraba en Pexels



Sin duda alguna, en Navidad se produce un incremento de compras a través de Internet pero, también, desgraciadamente, los intentos de fraude a través de las nuevas tecnologías ocupan un porcentaje más elevado. Así, en estos días, últimos del período navideño de cara a la celebración de los Reyes Magos, se ha producido un incremento notable de correos y mensajes SMS fraudulentos de supuestas empresas de mensajería que no resultan ser reales.

Por ello, desde la Asociación Española de Consumidores quieren alertar a los consumidores para que eviten este tipo de trampas dado que muchos de ellos están previsiblemente esperando la entrega de alguna compra en sus domicilios y es muy fácil caer en la trampa.

Los casos más habituales de presuntos fraudes son:

1. Enlaces sospechosos. Debemos evitar hacer clic en cualquier enlace que nos llegue bien a nuestro correo electrónico bien por aplicaciones de mensajería. Dicho enlace podría contener virus para nuestro dispositivo o dirigirnos a un sitio web fraudulento con el fin de que proporcionemos información personal o las contraseñas de las cuentas bancarias.

2. Ojo con las ofertas para extensiones de nuestros programas, aplicaciones y suscripciones de servicios de televisión en estos días. Debemos asegurarnos que proceden de las aplicaciones auténticas para evitar fraudes.

3. También mucho cuidado con los mensajes que contactan con nosotros con el fin de que un pedido no se realizó, no ha podido entregarse o que su información de pago debe actualizarse. También podrían hacerse pasar por su banco y pedirle que verifique su información antes de permitir que se procesen sus pagos.

4. Siempre debemos comprar en páginas web seguras. Así debemos comprobar que la web en la que vayamos a comprar es la real y que contiene mecanismos de seguridad para proteger nuestros datos personales y la información de nuestros datos bancarios. En este sentido, muchos de los fraudes vienen de ofertas a través de las redes sociales de productos que están a precios tremendamente más bajos que lo que el mercado ofrece habitualmente.

5. Mucho cuidado con mensajes que se pueden recibir para confirmar el código de verificación para finalizar su compra. En esos casos, es probable que el estafador ya tenga su información de inicio de sesión y contraseña, posiblemente por una fuga de datos y necesite el código de verificación para acceder a sus cuentas en línea.