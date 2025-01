​“Saturno”: cuando el pederasta está en casa

El viernes 10 de enero llega a Filmin, en exclusiva en plataformas digitales, el documental ganador de la Biznaga de Plata al Premio del Público en el Festival de Málaga. Se trata de “Saturno”, la ópera prima del director Daniel Tornero en la que el cineasta filma la vida de su familia, devastada tras recibir la noticia de que su abuelo ha sido detenido por abuso de menores e intento de secuestro de una niña de ocho años. Todos los familiares se reúnen para lidiar con las consecuencias emocionales de haber crecido bajo esa figura paterna.



El director decide hablar con su abuelo, tras años sin contacto, mientras él se encuentra a la espera de entrar en prisión. Tornero cuenta en una entrevista para El País cómo asimilaron la noticia: “Fue difícil. Primero, decidimos cuidarnos; después, entender todo lo que estaba sucediendo, integrar y aceptar. De repente, te relacionas con emociones muy complejas: la vergüenza, el miedo, el dolor. Rebuscas en tus recuerdos del pasado. [...] Nosotros comíamos todos los domingos paella en el campo. Hemos ido a la playa con él. Quiero decir que se comportó como un abuelo. Un buen abuelo. Hemos disfrutado de una vida en familia”.

También explica al medio Cine Con Ñ cómo reaccionó su abuelo a la idea del documental: “Su presencia siempre estuvo en el plan. Cuando contacté con él llevábamos tres años sin hablar, y le digo lo que estoy pensando hacer. Se mostró dispuesto creo que también porque suponía volver a encontrarse conmigo y, a través de mí, con toda la familia”.

Tornero planteó a su familia emprender este viaje de crear una película juntos en un afán de ayudar al proceso de aceptación y comprensión de lo sucedido. En todo momento, lo más importante ha sido la humanidad detrás de los hechos, el director no cae en el morbo ni en contar los crímenes desde el punto de vista judicial. Lo que le interesa es su familia. “Les planteé mi necesidad de hacer una película con ellos y desde el primer momento recibí una confianza tremenda. Nunca estaré lo suficientemente agradecido por cómo han confiado en mí, ya no solo como cineasta, sino también como hijo, como hermano, como sobrino. Es algo que habla mucho del amor”, cuenta Tornero para El País. También se encargó de devolver ese amor que recibió y cuidar la intimidad y tiempos de cada persona. Es por esto que el proceso de producción de la película empezó organizando comidas con todo el equipo y regalando una cámara de vídeo a sus padres, para así encontrar una comodidad y equilibrio entre los protagonistas, el equipo y los materiales. El rodaje duró tres años y ocupó más de 60 horas de grabación, lo que supuso un viaje sanador para todos, de comprensión, amor y entendimiento ante una situación tan estremecedora como lo es esta.

“Saturno”, que pasó por cines el pasado mes de octubre, fue premiado en el Talent Lab de Atlàntida Mallorca Film Fest y fue seleccionado en la sección Made In Spain del Festival de San Sebastián. Además, opta al Arrebato de No Ficción de los próximos Premios Feroz.