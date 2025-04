"La semilla de la higuera sagrada": cuando hacer cine es un acto político

Filmin estrena el próximo jueves 8 de mayo "La semilla de la higuera sagrada", una de las películas europeas más relevantes de la temporada tras una brillante temporada de festivales y premios cuya guinda fue la nominación al Óscar a la Mejor Película Internacional. El film vivió su estreno mundial en el Festival de Cannes, donde se llevó tres premios, entre ellos el Premio Especial del Jurado. Además, fue nominado en los Premios del Cine Europeo, en los Bafta y en los César, y obtuvo también la nominación al Globo de Oro a la Mejor Película de Habla no Inglesa. La octava película del iraní Mohammad Rasoulof ("La vida de los demás"), estrenada en España en enero de 2025 de la mano de BTeam, es, pues, la más relevante y trascendente de toda su filmografía.



"La semilla de la higuera sagrada" se ambienta en Irán durante las multitudinarias manifestaciones en protesta por el asesinato a manos de la policía de una joven kurda. Iman (Missagh Zareh) acaba de ser ascendido como juez de instrucción en el Tribunal de la Guardia Revolucionaria. Pero las mujeres de su familia no son ajenas a la indignación y al clima revolucionario que se vive en las calles. Cuando Iman descubre que su arma reglamentaria ha desaparecido, comienza a sospechar de los suyos. Temeroso de perder su reputación y su empleo, se vuelve cada vez más paranoico, iniciando una investigación dentro de su propio hogar en la que se quebrarán todos los límites.

Cuenta Mohammad Rasoulof que tras el éxito de "La vida de los demás", ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2020, tardó cuatro años en iniciar un nuevo proyecto. Este vino muy marcado por el hecho de que el director fue de nuevo arrestado en verano de 2022. Desde la cárcel de Evin vivió el estallido del llamado "Levantamiento Jina" como consecuencia de la muerte de Jina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, el 16 de septiembre de 2022, cuando se encontraba en custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico. Las manifestaciones, lideradas principalmente por mujeres jóvenes, se convirtieron en el mayor movimiento de protesta en Irán desde la revolución de 1979.

"Otros prisioneros políticos y yo seguíamos los cambios sociales desde dentro de la prisión. Mientras las protestas avanzaban en una dirección inesperada y de gran alcance, nos asombraba la magnitud de las manifestaciones y la valentía de las mujeres", recuerda Rasoulof. Con todo, el detonante del guion fue la confesión que recibió de un alto funcionario de la prisión, muy afectado por tener que apoyar la represión contra la voluntad de su pueblo: "Me dijo que quería ahorcarse frente a la entrada de la prisión. Sufría una intensa punzada de conciencia, pero no tenía el valor de liberarse del odio que sentía por su trabajo".

La película se filmó casi en clandestinidad bajo la inquisidora mirada del régimen iraní. Con un equipo de rodaje especialmente pequeño, intérpretes muy comprometidos con la causa, y mucha valentía, "La semilla de la higuera sagrada" se hizo posible. "Durante el rodaje, a veces el miedo a ser arrestados ensombrecía al grupo, pero al final, su valentía fue la fuerza motriz que nos permitió seguir trabajando", recuerda Rasoulof, que afirma que a pesar de todas las dificultades, cuando hay voluntad siempre se encuentra el camino: "No puedo explicar cómo sorteamos el sistema de censura gubernamental, pero es posible. El gobierno no puede controlarlo todo. Intimidando y asustando a la gente, intentan inducir la sensación de que lo controlan todo, pero este método es como una granada aturdidora: su sonido puede intimidar, pero no pueden vigilarlo todo". Actualmente, y desde mayo de 2024, Mohammad Rasoulof vive en el exilio en Hamburgo.