Juventud frente a la pasividad política: lecciones de la inundación en Valencia

En el reciente desastre de las inundaciones en Valencia, se puso de manifiesto una clara división entre la inacción política y la determinación juvenil. Mientras las autoridades se enredaban en discusiones y reproches mutuos, los jóvenes, tan criticados por ser "dependientes de sus móviles", se convirtieron en protagonistas de una impresionante movilización solidaria.

Desde el inicio de la catástrofe, los jóvenes utilizaron sus dispositivos móviles, no como herramientas de distracción, sino como instrumentos esenciales para coordinar esfuerzos de rescate y ayuda. A través de redes sociales y mensajes, organizaron puntos de recolección de suministros, coordinaron equipos de voluntarios y compartieron información vital sobre las áreas más afectadas. Lo que comenzó como una respuesta individual se transformó rápidamente en una ola de colaboración masiva.

Esta generación, a menudo etiquetada como frágil o desinteresada, rompió estereotipos al actuar con una rapidez y eficacia que desafiaron las críticas habituales. Mientras políticos y figuras públicas debatían en los medios de comunicación sobre las causas y responsabilidades, los jóvenes ya estaban trabajando en equipo, entregando alimentos, medicinas y ropa a los damnificados. Su acción demostró que la tecnología, en sus manos, no es una herramienta de aislamiento, sino un puente hacia la comunidad.

Las imágenes de jóvenes cruzando puentes inundados, cargados de suministros y energía, simbolizan un cambio de narrativa. Esta generación, denominada con sarcasmo como "de cristal", mostró una fortaleza interior capaz de brillar en momentos de crisis. La solidaridad y el compromiso juvenil dejaron en evidencia la lentitud y el inmovilismo de las instituciones.

El desastre en Valencia no solo resaltó la valentía y empatía de la juventud, sino que lanzó un mensaje contundente: en los momentos críticos, lo que verdaderamente cuenta no son los discursos, sino las acciones. La respuesta juvenil es una lección de unión y resiliencia que debería inspirar tanto a líderes como a ciudadanos de todas las generaciones.