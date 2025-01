​Pakistán sigue jugando inteligentemente

No hay duda de que Pakistán ha sido un actor inteligente y racional con vasta experiencia en liderar fuerzas proxy que han seguido sangrientos juegos políticos y de seguridad en forma de doctrina de inteligencia con objetivos estratégicos y apuntando a una profundidad estratégica. Además, no hay duda de que los muyahidines, los talibanes e incluso Daesh de Khorasan son ante todo un producto de Pakistán y seguirán estancados en el campo de la amistad paquistaní. Es decir, no hay nada en contra de los intereses de Pakistán en el léxico intelectual de estos grupos que pueda provocar un cambio en su visión general de Pakistán.

Si prestamos atención a las cuestiones políticas y de seguridad recientes, especialmente después de que los talibanes llegaron al poder en Afganistán, nos damos cuenta de que, lamentablemente, nuestra visión de Afganistán siempre ha sido reduccionista y llena de errores de cálculo estratégicos hacia Pakistán; Si bien nuestras emociones y sentimientos anti-Pakistaníes siempre nos han atrapado en estos pensamientos crudos y hemos pagado innumerables costos humanos, financieros e históricos por ello. Ahora, las nuevas medidas de Pakistán para lograr sus objetivos estratégicos, que son una combinación de medidas diplomáticas complejas, continuando el juego de inteligencia y seguridad, deben analizarse en forma de un análisis en profundidad, teniendo en cuenta las tensiones internacionales, regionales y nacionales. situación de este país.

La visita de Sadiq Khan, representante especial de Pakistán para Afganistán, que coincide con los bombardeos y ataques de artillería del país en las zonas de la Línea Durand, demuestra que no debemos equivocarnos al analizar la situación y específicamente las políticas de Pakistán e imaginar que los talibanes han perdido el control de este país. El país ha sido expulsado y ya no tiene ningún papel en los acontecimientos en Afganistán. Si bien la cara principal del problema es que Pakistán, teniendo en cuenta su situación política, de seguridad y económica inflamatoria, sigue siendo un actor atractivo para las potencias regionales y extrarregionales y su extraña habilidad para guiar a las fuerzas extremistas, que siempre están en el centro de intereses de seguridad gira política y económicamente, ha provocado que tanto la región como la extrarregión se refieran a ella. Autor, pretendo examinar los movimientos recientes de este país sin prejuicios y específicamente, lo que me ha hecho pensar que los talibanes se han convertido en el enemigo de primera clase de este país.

En primer lugar, comprender la cuestión de la disputa entre los talibanes y Pakistán no es tan sencillo y requiere pruebas que puedan demostrar que los talibanes realmente han sido apartados de la guía y el control de Pakistán y están actuando de forma independiente. Del mismo modo, la cuestión de la dependencia absoluta de los talibanes de Pakistán desde un punto de vista ideológico, político e incluso económico y militar arroja dudas sobre si los talibanes son realmente un tafetán separado de Pakistán, o las cosas bajo la piel. de los eventos en está fluyendo.

En segundo lugar, ¿por qué los talibanes, que deben el poder político a la gestión de la intelectualidad paquistaní, deberían jugar en contra de sus intereses y causar resentimiento en Islamabad? Es realmente interesante que los líderes talibanes sean la mayoría de los estudiantes en las escuelas paquistaníes y sus familias todavía vivan en este país, ¿por qué deberían moverse sin control y dañar su relación con Islamabad? Si bien los intereses de Islamabad son una garantía para la continuidad de los talibanes en el poder político, dañar esos intereses será un suicidio para los talibanes.

Tercero: en la situación actual en la que las fuerzas que se oponen a los talibanes están formadas por la mayoría de la sociedad, cualquier tipo de distanciamiento de los talibanes de los intereses de Islamabad significará la apertura de nuevos frentes contra este grupo. ¿Es razonable pensar que los talibanes no son capaces de entender esta cuestión?

Cuarto: El juego de presionar y presionar de Pakistán con los talibanes se debe probablemente a que Islamabad quiere demostrar que no está solo en el liderazgo de los talibanes; Bell ha sido la principal víctima de la presencia de este grupo en el poder político. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Islamabad inició un juego tan complicado y está dispuesto a poner todas las manzanas en una sola canasta? En respuesta, hay que decir que al continuar con este juego peligroso y sangriento, este país quiere demostrar que el control y la dirección de los talibanes no están completamente bajo el control de este país y que Islamabad no puede garantizar los movimientos terroristas del grupo talibán. a mayor escala en el futuro, ya sea regional o global. Aún así, para que la región tolere a los talibanes, Islamabad tiene que desviar la atención de los talibanes lanzando sangrientos juegos de seguridad. Con esto, Islamabad quiere quitarse de encima la responsabilidad por los actos terroristas de los talibanes y aprovechar el potencial regional para satisfacer las necesidades financieras y políticas de este grupo y hacer que la región, a través de su mediación, interactúe con los talibanes internos y ayudar a mantener a este grupo en el poder político.

Quinto: Ahora bien, cabe preguntarse por qué Pakistán se mueve con inteligencia en este juego, mientras que durante casi medio siglo ha utilizado todas las fuerzas extremistas religiosas como arma y herramienta para servir a los intereses de las grandes potencias y se ha aprovechado de ello. En respuesta, cabe decir que debido a la lógica que rige la dinámica política y de seguridad en la región, Pakistán ha podido contar con la simpatía y la cooperación financiera, política y militar de las grandes potencias y de la región en este proyecto. Por otro lado, porque los talibanes, como herramienta poderosa y decidida, han podido igualar estrechamente los objetivos estadounidenses en la dirección de desestabilizar la región, y esto ha hecho que la región y sus vecinos proporcionen equilibrio y limitaciones de seguridad debido a la presencia del terrorismo internacional en Afganistán, los talibanes a través de Pakistán. Por lo tanto, Pakistán no puede ni quiere ser socio de este proyecto.

Como resultado, se puede decir que, en el primer paso para Pakistán, Afganistán bajo el control de los talibanes es una oportunidad histórica para abordar la cuestión Durand, su profundidad estratégica y sus objetivos estratégicos y perseguirlos con facilidad. Porque Afganistán, bajo el control de los talibanes, carece de un gobierno legal que detenga los juegos sangrientos y de seguridad de Pakistán, y que tome de la mano a la comunidad internacional y haga que Pakistán sea responsable de ello. Además, para que la presencia de los talibanes en el poder no resulte sensible para la región y la extraregión, es necesario lanzar juegos de seguridad como movimientos diplomáticos en zigzag y movimientos militares al mismo tiempo. Además, Pakistán no puede sobrevivir sin Afganistán. Un Afganistán herido, inmerso en la inestabilidad política y la debilidad económica, dependiente, envuelto en la crisis del terrorismo, es mucho más beneficioso para Islamabad que Afganistán, un país próspero sin preocupaciones políticas ni de seguridad. Además de esto, la existencia de grupos terroristas en Afganistán es un obstáculo para el crecimiento y la expansión de las actividades separatistas radicales de los baluchis y otras fuerzas que pueden amenazar la seguridad nacional y la integridad territorial de Pakistán. Porque el juego dirigido al terrorismo y la excusa como el TTP, en sí mismo, ha provocado que millones de dólares fluyan hacia el tesoro vacío de Pakistán y hace que este país deje de entender la represión de sus enemigos potenciales, bajo el nombre de terrorismo, neutralizar todas las amenazas causadas por el movimientos de la india y la region.

Lo que está sucediendo en el campo de Afganistán es en beneficio de Islamabad y este país está tratando de conseguir un pez enturbiando el agua que pueda promover sus intereses vitales y su profundidad estratégica en la región. Esta oportunidad para Pakistán no se puede probar en ningún otro país. Afganistán es el único país sin un propietario que pueda ser eficaz para asegurar los intereses de otros países competidores. Los talibanes son un producto de Pakistán y de ninguna manera se opondrán a Pakistán, esta fábrica de su propia especie. El TTP, los enfrentamientos fronterizos, los altibajos de las interacciones diplomáticas entre los talibanes y Pakistán son un juego múltiple que protege los objetivos estratégicos del país en Afganistán. Por lo tanto, en el análisis de este juego no se debe ser superficial y dar por terminada la cuestión de los talibanes y Pakistán.