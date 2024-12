Los problemas gastrointestinales más frecuentes en Navidad

El combinar de manera inusual alimentos con mucha grasa, carnes, fritos, dulces, alcohol, bebidas gaseosas, y condimentos fuertes puede dañar severamente la salud estomacal ya que se suele comer más de lo que el estómago puede procesar en condiciones normales. Los síntomas oscilan desde dolor estomacal, acidez, gases, estreñimiento, diarrea, vientre hinchado e incluso vómitos.



Según la Fundación Española del Aparato Digestivo, siete de cada diez españoles sufren algún problema gastrointestinal durante estas fiestas, aumentando en los servicios de urgencias el número de pacientes que llegan con problemas intestinales.

Tal cómo explica, el doctor Nestor Carrizo, médico digestivo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, “los problemas más frecuentes tras una comida copiosa suelen ser ardor, acidez y reflujo producidos por un exceso de ácido en el estómago pues este trabaja más de lo habitual”.

Otro de los contratiempos más comunes es la dispepsia, mejor conocida como indigestión, “Se trata de una molestia en la parte superior del abdomen acompañada de la sensación constante de tener el estómago lleno, -comenta el profesional-, incluso aunque no hayamos comido demasiado. La indigestión también suele acompañarse de acidez y náuseas, dolor en el vientre, gases, vómitos o acidez en la boca”.

A menudo, el escape de los ácidos del estómago hacia el esófago puede producir ganas de vomitar, “pero hay que prestar atención a este síntoma, -apunta el doctor Carrizo-, pues existen otros motivos que lo causan, como una intoxicación alimentaria, una alergia o intolerancia a algún ingrediente y esto es importante tratarlo”.

Intoxicaciones alimentarias

El consumo de alimentos en mal estado, crudos o poco cocinados son las causas principales de las intoxicaciones alimenticias en las Navidades. Según explica el especialista, “los mariscos, pescados crudos y carnes poco cocinadas son las comidas más afectadas por virus, bacterias y parásitos”. Síntoma típico de las intoxicaciones son las diarreas. “Deberemos reponer líquidos y sales minerales bebiendo agua y zumos y recurrir a los medicamentos antidiarreicos que recete el médico”, subraya el profesional.

La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria o los más comunes, son provocados por Salmonela, E. Coli, Estafilococo, Shigella o la enfermedad del Cólera. “Normalmente las primeras señales de intoxicación aparecen algunas horas después de haber ingerido los alimentos contaminados. Uno empieza a encontrarse débil, y comienza con diarrea, náuseas y vómitos. Además, también aparece de dolor de cabeza, fiebre, y dolor abdominal. La decisión de acudir a urgencias o al centro médico, se debe tomar si el estado general empeora en las siguientes horas, si se continúa con vómitos y diarrea más de 10 horas, si no mejora el dolor abdominal, existen latidos cardiacos acelerados o no baja la fiebre”, afirma el doctor Carrizo.

¿Cómo prevenir una intoxicación alimentaria?

Según un informe de la Organización de Consumidores (OCU), más del 50 por ciento de estas intoxicaciones tiene su origen en alimentos preparados en los hogares. La higiene de manos es fundamental para evitar una intoxicación alimentaria. “esta medida es básica: antes de comer o coger alimentos con la mano o después de ir al baño, debemos lavarnos las manos con jabón. “Por otra parte, -agrega el profesional-, a la hora de preparar y cocinar los alimentos, debemos extremar la higiene y mantener limpias todas las superficies y los utensilios que usemos. Respecto a la bebida, es clave beber solo agua potable o embotellada, así como leche pasteurizada. En esta época del año evitar el pescado y la carne cruda, y cocinarlos completamente, además de conservar los alimentos en nevera y separar los crudos de los cocinados”.