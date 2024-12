La INOCENCIA nace en el momento en que dos seres queridos se entregan su ilusión de vida.

La INOCENCIA, a veces, por desgracia de la realidad social que nos envuelve, nace rodeada de violencia egoísta y salvaje.

En todos los casos la INOCENCIA, camina silenciosa, sonriendo en su más íntimo interior, llorando con lágrimas que sólo él siente, pataleando con sus piernecitas buscando libertad, hasta que llegado el día, una luz cegadora rompe el llanto de la VIDA: la INOCENCIA ha nacido.

Los hombres, acostumbrados a JURAR y no cumplir, desoyen el caminar silencioso de la VIDA, buscada o violentada, pero en todos casos VIDA. Esos hombres, tristemente, se llaman profesionales médicos, olvidándose que han JURADO DEFENDER LA VIDA NAVIDAD.POR ENCIMA DE TODO.

La trituradora, egoísta por intereses meramente económicos o por IDEOLOGÍAS SUICIDAS DE LA LIBERTAD... la trituradora va machacando un cuerpecito con manos, piernas, boca y SENTIMIENTOS. LA INOCENCIA HA MUERTO... LA HAN MATADO.

A esta sociedad algunos la llaman 5G... IA... como si consistiera en un sistema de matar al que venga a molestar, al que pueda que pueda quitarme el sitio o, simplemente, porque YO, DIOS 5G con IA..., me creo dueño del universo y de la VIDA que le mantiene.

Somos polvo... pero ilusionado. Somos polvo... pero creadores de esperanza. Somos polvo..., pero llenos de vida que ninguno tiene derecho a MATAR.

¡MÉDICOS!, existe la CONCIENCIA y ésta no desaparece porque uno sea FUNCIONARIO.

¡MÉDICOS!, LA VIDA ES VUESTRA HERENCIA... NO LA MALGASTÉIS.