Ciberataques en Navidad: siete amenazas digitales que podrían arruinar las fiestas

Check Point Software detalla las amenazas navideñas: phishing, redes Wi-Fi públicas y fraudes en plataformas Mientras las luces navideñas iluminan las ciudades y las familias se preparan para celebrar, comienza una temporada de alta actividad para los ciberdelincuentes. Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), pionero y líder global en soluciones de ciberseguridad, advierte sobre el peligro que supone el auge de las compras online, los viajes y las felicitaciones digitales, ya que implica un escenario ideal para estafas y ciberataques.

Check Point Research señala que, en el tercer trimestre de este año, las empresas españolas han experimentado un promedio semanal de 1.775 ciberataques, una tendencia que se intensifica durante la temporada navideña. Según un informe de Appinio presentado en el Best!N Travel Marketing Summit 2024, el 55% de los españoles tiene previsto viajar en estas fechas y un Observatorio de Cetelem estima que destinen una media de 583 euros a sus compras y celebraciones navideñas, lo que representa un 3% más que el año pasado.

Este aumento en la actividad digital y los desplazamientos refuerza la necesidad de tomar medidas para proteger tanto dispositivos como datos personales y evitar sorpresas desagradables. Check Point Software detalla los siete ciberataques más comunes durante las fiestas:

Phishing navideño: durante esta temporada, los correos electrónicos y mensajes engañosos se vuelven más sofisticados, utilizando promociones falsas de regalos para atraer a los usuarios. Es crucial desconfiar de comunicaciones no solicitadas, especialmente si incluyen enlaces o solicitudes de datos personales. La clave está en verificar siempre la legitimidad del remitente y recurrir a las páginas oficiales de las empresas cuando tengas dudas. Fraudes en plataformas de compraventa: el auge de las compras de segunda mano durante estas fechas ofrece oportunidades para los atacantes, que publican anuncios de productos inexistentes o defectuosos. Por ello, se aconseja recurrir a plataformas reconocidas que ofrezcan garantías y utilizar métodos de pago seguros. Además, desconfiar de precios excesivamente bajos puede ayudar a evitar ser víctima de un fraude. Tarjetas regalo fraudulentas: las tarjetas regalo son un obsequio habitual, pero también un medio que los ciberdelincuentes emplean para introducir malware o engañar a los usuarios. Optar por comprar estos productos únicamente en establecimientos oficiales no solo asegura la validez de la tarjeta, sino que evita comprometer dispositivos o información financiera. Malware en felicitaciones digitales: las felicitaciones electrónicas con enlaces maliciosos proliferan en Navidad, aprovechándose del deseo de compartir buenos deseos. Por este motivo, es recomendable abrir únicamente mensajes de remitentes confiables y usar software de seguridad actualizado reduce las posibilidades de caer en estas trampas. Secuestro de cuentas por SIM Swapping: el duplicado falso de tarjetas SIM permite a los atacantes tomar el control de cuentas bancarias o perfiles personales. Para evitarlo, resulta fundamental activar la autenticación multifactor y contactar con el operador correspondiente para añadir barreras adicionales en la gestión de una SIM. Falsas aplicaciones y páginas de viajes: las vacaciones navideñas también son un objetivo frecuente para ciberdelincuentes que crean páginas o aplicaciones fraudulentas, diseñadas para simular servicios de viaje legítimos. Antes de realizar reservas, siempre se debe confirmar que los sitios web cuentan con certificados de seguridad (HTTPS) y evitar aplicaciones de origen desconocido es una práctica que protege los datos y el dinero del usuario. Ataques a redes Wi-Fi públicas: el uso de redes públicas en aeropuertos, cafeterías o centros comerciales se incrementa durante las compras y los viajes navideños, pero estas conexiones son un canal fácil para que los atacantes intercepten datos. Es importante evitar el conectarse a redes Wi-Fi públicas y protegerse con una conexión VPN. Asimismo, si en algún momento un usuario se conectara, es imprescindible evitar acceder a servicios sensibles como la banca online. "En esta época del año, los usuarios están más expuestos debido al volumen de interacciones digitales. La clave está en combinar concienciación con las herramientas adecuadas para reducir los riesgos", destaca Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal. "La seguridad digital en Navidad comienza con la prevención. Evitar caer en la trampa de los ciberdelincuentes no solo protege la información personal, sino que garantiza unas fiestas libres de contratiempos".