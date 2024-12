Reyes Magos: los españoles prefieren regalos sentimentales, relacionados con aficiones y que no se puedan permitir

Con la llegada de la Navidad, los españoles se encuentran con la agenda llena de compromisos personales y laborales, además de ultimando los detalles de la carta con los deseos y regalos que enviarán a los Reyes Magos. Todo ello hace que España sea uno de los países europeos en los que más dinero se gasta durante este periodo en comida, lotería, ocio y regalos. Además, la inflación de los precios hace que las previsiones apunten a que este año las Navidades vayan a ser más caras que años anteriores.



Contención en el gasto y regalos más emocionales

En lo relativo a los regalos, este encarecimiento generalizado de los precios se hará notar estas Navidades. Concretamente, un 70% de los españoles (4 puntos por encima del 2023) prevé gastar menos de 300€ en esta partida tal y como reflejan los datos del II Barómetro Cheerz de Navidad 2024, la empresa de impresión fotográfica desde el móvil líder en Europa. Por otro lado, un 18% asegura que se gastará entre 300€ y 500€, y otro 13% ni siquiera pondrá límites económicos a la hora de comprar regalos (5 puntos menos que el pasado año).

Esta contención en el gasto y la concienciación social de que SSMM Los Reyes Magos no pueden hacer grandes desembolsos, impulsa que los españoles opten por los regalos dotados de valor sentimental. Concretamente, el estudio de Cheerz revela que un 42% asegura que prefieren este tipo de regalos, tanto para hacer como para recibir. Le siguen los regalos relacionados con gustos y aficiones (36%), y los artículos exclusivos o que no se puedan permitir (13%). Aunque en el caso de los hombres se invierten las tornas y en primer lugar prefieren los que responden a sus gustos y aficiones (46%).

“El periodo navideño es, sin duda, una época que apela a sentimiento. En nuestra segunda edición de este barómetro hemos detectado que, pese al encarecimiento de la vida, los españoles no quieren renunciar a hacer felices a sus seres queridos, y los detalles con valor sentimental ganan terreno frente a otras categorías. Por su precio asequible, concretamente los regalos fotográficos se consideran unos de los favoritos, bien en forma de álbumes, cuadros, calendarios o recuerdos felices. De hecho, según este estudio, el 85% de los españoles los considera un súper regalo o una buena idea”, comenta Qui Marín, directora del Sur de Europa de Cheerz.

La pareja, el mejor “Papá Noel o Rey Mago” para el 44% de los españoles

Independientemente del coste, 8 de cada 10 personas consideran que la gente sí se esfuerza a la hora de hacer un regalo poniendo la mejor intención en la tarea, frente al 20% restante que piensa que las personas solo pretenden salir del paso.

Hacer regalos se convierte para un 82% de las personas en todo un ritual, al que le dedican tiempo e ilusión, planificando y buscando la opción ideal para la persona a la que va dirigido, subiendo este porcentaje hasta 6 puntos en el caso de las mujeres (88%). Sin embargo, esto cambia en el caso de los hombres, ya que 1 de cada 4 asegura adquirir el regalo a última hora o incluso delega la tarea en otra persona.

Los españoles demuestran disfrutar del proceso en general, y 6 de cada 10 personas aseguran que prefieren regalar, frente al 36% que prefiere ser el que recibe. Pero ¿quién es Papá Noel o Rey Mago favorito? Pues bien, del estudio se extrae que los españoles consideran a su pareja la persona que mejores regalos hace (45%), seguido de los padres (18%) o de los hijos (44%).

Aunque la mayoría de la gente se esfuerza fundamentalmente en su pareja a la hora de hacer el mejor regalo, las madres priorizan a sus hijos, tal como afirman el 61% de ellas, seguidos de su pareja y sus padres.