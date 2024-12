¿Existe un nuevo pensamiento español, existe una nueva filosofía…? Por lo general, cada generación, veinte o treinta años, surge una nueva generación cultural. Surge una nueva generación cultural literaria o poética o teatral o del cine o de la fotografía o de cualquier otro saber. Uno de los cambios más esenciales que se ha producido, es que en general, la cultura la terminan dominando la Academia y la Universidad.

O, dicho de otro modo, puede que hace un siglo, que hasta la generación del cincuenta, así llamada, podrían existir muchas personas que venían de distintos mundos. Pero a partir de ese momento, la del setenta o la de la Transición, y, a partir de ese momento, puede que surjan nuevas generaciones, pero éstas están conformadas por personas de la universidad, en casi todos los estratos…

Es fácil, comprobarlo, si existe una veintena de personas en cada generación, sin contar los “secundarios”, tanto del 98, del 14, del 27, del cincuenta… la mitad al menos, son autores y autoras que no trabajan en la universidad. Pero a partir de ese momento, todas las generaciones posteriores, casi todas trabajan y laboran en la universidad, en mayor tiempo o en menos. Es uno de los cambios que se han producido…

Generalmente, se autotitulaba una generación posterior, que planteaba concepciones estéticas y conceptuales diferentes a la anterior, eso de la muerte del padre cultural o generacional. Así, dicen que llevamos dando vueltas desde el romanticismo. También, se indica, que una generación equis que en cierto modo se diferencia de la anterior zeta, desde un tiempo a esta parte. Pongamos el caso, también desde el siglo veinte, al principio, hace una combinación de factores interiores e internos con los externos y exteriores.

Dicho de otro modo, una generación hispánica equis, toma factores y variables y conceptos de dentro, pero ya también de fuera y del exterior. Que la generación del setenta, sea en cine o en literatura o en poesía o en fotografía o en filosofía toma muchas ideas y concepciones del exterior –y, las del cincuenta también-. De ahí, surge la idea que para muchos indican, no existen ya generaciones, en sentido estricto hispánicas, sino adaptaciones de la Piel de Toro a las corrientes extranjeras… si surge un existencialismo en Europa, pues en España se adapta una variedad de existencialismo, si surge un neoexpresionismo abstracto en Europa y Norteamérica, aquí se adapta y se adopta un neoexpresionismo abstracto hispánico… Y, así en todo…

Así, para algunos indican, ya existe una “globalización cultural” de la cultura y del saber. Si existe una corriente equis, en la rama que sea, en algún lugar Occidental, y, se admite en casi todos los lugares, pues se extiende por todas las geografías, y, en cada territorio surgen algunos autores y autoras, que se apuntan a esa corriente con algunos cambios… ¡Y, esto se percibe perfectamente bien en arte, en literatura, en filosofía, en ensayo, y, en casi todas las modalidades y variedades posibles…!

No, es que no pueda surgir una figura singular y radicalmente única, y, quede como un fleco en algún lugar de Occidente –no hablo, porque no sé suficiente de otros territorios planetarios y culturales, pero creo que ya se verán influidos también por la misma ideas, las corrientes globales de cultura o culturales, combinadas con sus territorios geográficos y metafísicos concretos-.

Por eso, algunos indican, y, por otras razones y motivos y causas, que la supuesta generación de los Setenta-Transición, a la que pertenezco, las del Dos mil o del cambio de milenio, no se percibe claro los nombres. Los que están, están o medio están, pero claro está tienen que lidiar con los de dentro y con los de fuera. No es solo la poesía de un grupo del terruño ibérico, sino que sus obras, tarde o temprano se contrastarán, por no decir competirán, con los de la misma época de Europa, y, los de la misma época de Occidente… ¡Es mucho contraste y competencia y…!

Además, añadan en el terreno del pensamiento y de la filosofía, que la Universidad creía y crea, miles de especialistas y expertos en multitud de saberes, ciencias sociales, humanidades, etc. Por lo cual, la figura del pensador y escritor, que sabía de todo y hablaba de todo, véase Unamuno y Ortega y D´Ors es algo del pasado. Porque hoy, cualquier experto y especialista sabe de lo suyo, más que un autor de diez especialidades como ha sido la figura clásica del pensador o filósofo que entraba sus narices en multitud de temas, incluida la política activa…

Y, si a eso se suma, que ya el Poder o los Poderes Reales y Fácticos, e Institucionales también, no necesitan la ayuda de una figura o pensador o filósofo, sino que se puede valer de “grupos de expertos o especialistas” para que le resuelvan un problema, los Think Tank, pues entonces las grandes figuras del pensamiento y de la filosofía y de la poesía y de… pues, pues pueden existir, pero quedan en segundo lugar, salvo excepciones…

Y, para terminar la partida, nos viene en el horizonte, los superordenadores, la IA, los ordenadores cuánticos, los Big Data… que serán, ocuparán un lugar, en el pensar próximo, de dentro de unas décadas, en las Artes, en las Letras, en las Matemáticas, y, no sé si también en la Filosofía… Paz y bien. ¿Existe un nuevo pensamiento, una nueva filosofía en el terruño ibérico…?