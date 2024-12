​David Sanger y su análisis en geopolítica de EE. UU. hacia América Latina

En el contexto de la actual invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás, el renombrado escritor y periodista norteamericano David Sanger corresponsal nacional del Diario The New York Times en la casa blanca y de Seguridad nacional, ha publicado un libro que brinda un profundo análisis sobre las repercusiones globales de las dos guerras y sus implicaciones para el resto del mundo y en particular para Europa y Asia.

Para la Dra. Jennifer S. Wistrand, vicedirectora del Instituto Kennan, en Washington DC: “el mundo ha presenciado un aumento dramático de los desplazamientos forzados. En 1995, había 41,1 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. Esa cifra aumentó a 65 millones en 2015, y a fines de 2022 llegó a 108,4 millones, un aumento de 19,1 millones con respecto al año anterior. Europa acoge ahora a más refugiados que en cualquier otro momento desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron el ACNUR (UNHCR) y la Convención sobre Refugiados de 1951. Al mismo tiempo, los sistemas de inmigración y asilo de Estados Unidos (este último se adhiere a la Convención sobre Refugiados de 1951) están abrumados y enredados en discusiones sobre la prestación de asistencia militar adicional a Ucrania.”

En su libro David Sanger, miembro destacado del Woodrow Wilson Center, explora la división cada vez más profunda entre quienes apoyan el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial y aquellos, principalmente en todo el Sur Global, que están interesados en crear un orden de un tipo diferente. Mientras estos órdenes globales se ven desafiados y reconstituidos, la cooperación cultural Sur – Sur ha sido fortalecida, entre varios países: en julio del 2024, la Republica del Paraguay recibió por primera vez en más de treinta y cinco años, a un Miembro del Parlamento Sudafricano y del Congreso Nacional Africano HRH ZOLANI MKIVA. Durante esta visita el Prof. Dr. David Galeano Olivera, Rector del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, el 23 de julio (2024) le otorgo el título de Doctor Honoris Causa al dignatario de la República de África del Sur, HRH ZOLANI MKIVA.

Tres décadas después del fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos se encuentran en una rivalidad volátil con las otras dos grandes potencias nucleares –la República Popular de China de Xi Jinping y la Rusia de Vladimir Putin– en un mundo mucho más complejo y peligroso que el de hace medio siglo. Además, Washington está perdiendo credibilidad y participación en el desarrollo logístico, proteger sus intereses nacionales, y participación en proyectos comerciales en la región de América del Sur; la ruta bioceánica que cruza el territorio del Chaco Paraguay es un proyecto estratégico en donde Washington no ha expresado interés a las autoridades regionales.

El libro “New Cold Wars: China's Rise, Russia's Invasion, and America's Struggle to Defend the West” (Nuevas guerras frías), de David E. Sanger, es una narración vertiginosa de la caída de los Estados Unidos en el abismo de enfrentamientos simultáneos con dos adversarios muy diferentes. En los años 1990, Estados Unidos confió en que la recién democratizada Federación Rusia y la cada vez más próspera China, podrían ser atraídas hacia un orden liderado por el Occidente que prometiera prosperidad y relativa paz en Eurasia, siempre y cuando aceptaran las condiciones de Washington. Cuando Estados Unidos salió de la era del terrorismo, quedó claro que eso había sido una fantasía.

Ahora las tres potencias están enfrascadas en una lucha de alto riesgo por la supremacía militar, económica, política y tecnológica, con naciones de todo el mundo presionadas para que tomen partido. Sin embargo, los tres están descubriendo que están maniobrando para ganar influencia en un mundo mucho más turbulento de lo que se imaginaban. El escritor Sanger pone en evidencia la debilidad de los Estados Unidos, en la última década, bajo el marco de la falta de defensa de sus intereses nacionales en América Latina.

Tomando en cuenta una notable variedad de entrevistas con altos funcionarios de cinco administraciones presidenciales, agencias de inteligencia estadounidenses, gobiernos extranjeros y empresas tecnológicas, Sanger desarrolla una narrativa fascinante que gira en torno a las preguntas críticas de la época: ¿los errores que cometió Putin en su invasión de Ucrania serán su ruina y recurrirá a su arsenal nuclear, o la famosa falta de atención de Occidente será una señal de la perdición de Kiev? ¿Xi invadirá Taiwán? ¿Ambos hombres profundizarán su asociación para socavar el dominio de Estados Unidos? ¿Y puede un Estados Unidos políticamente disfuncional seguir liderando el mundo? ¿Cuál será la postura del gobierno de EE. UU. hacia los países de América Latina?

Mientras la guerra en Ucrania, el medio oriente y la constante amenaza de los terroristas en Yemen siguen en auge; la Republica del Paraguay y región de América del Sur, siguen promoviendo relaciones comerciales y políticas económicas, proyectos en diplomacia cultural con otros países importantes en Asia Sureste y África. Además, el Prof. Dr. David Abdón Galeano Olivera fue condecorado con el título de Caballero Palaciego de la Lenguas en la República Argentina, Dirección General de Ceremonial Bomberil y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Otro asunto resaltante en la región de Centro América es la cooperación estrecha entre la Republica de Guatemala y la República de Panamá. El 18 de diciembre 18 del 2024, el ministro de relaciones exteriores de Panamá, Canciller Javier Martínez Acha Vázquez se reunió con su homólogo Guatemalteco Carlos Ramiro Martínez, en dicha ocasión destacando la amistad de ambas naciones. Durante su visita en Guatemala, el flamante Canciller Javier Martínez – Acha Vásquez firmo un convenio de cooperación estratégica con su homólogo de Guatemala, Canciller Ramiro Martínez.

Bajo la visión del presidente José Raúl Mulino Quintero, el Gobierno de Panamá reafirma el interés de estrechar los vínculos de cooperación con la hermana republica de Guatemala. La cooperación bilateral entre Panamá y Guatemala promueve temas principales como integración económica, seguridad y asuntos regionales, consolidando una agenda bilateral estratégica, así como en la búsqueda de espacios de liderazgo para ambas naciones en visibilizar sus perspectivas en temas centrales de la agenda internacional. Ejemplos de diálogos bilaterales encaminados por los gobiernos de Paraguay, Panamá, Guatemala, y Argentina con otras naciones en desarrollo, son la manera ideal en tratar de disminuir los efectos adversos de las guerras en Eurasia, dentro de la región de las Américas.