Aerticket cerrará 2024 con un crecimiento récord y expansión global

El grupo consolida su liderazgo con una facturación neta de 3.000 millones de euros, 8 millones de billetes emitidos y un crecimiento global del 12% Aerticket, proveedor integral de servicios de viaje, especializado en la compra centralizada de vuelos y desarrollo de tecnología de reservas de última generación líder en Europa, cerrará el año 2024 con resultados excepcionales que refuerzan su posición como proveedor integral de servicios de viaje. Con una facturación neta de 3.000 millones de euros y 8 millones de billetes emitidos a nivel global, la compañía marca un nuevo hito en su trayectoria de 35 años. Este crecimiento, impulsado por la expansión internacional y la innovación tecnológica, consolida a Aerticket como un actor clave en el sector de los viajes.

Cifras que respaldan el éxito global

El desempeño del grupo ha sido sólido en todos los mercados donde opera, destacando especialmente el crecimiento en España, donde las ventas han aumentado un 12% respecto al año anterior, consolidándose como uno de los mercados estratégicos para Aerticket.

A nivel internacional, la expansión ha sido notable. La filial del Reino Unido, Aerticket UK LTD, una de las últimas incorporaciones al Grupo Aerticket, ha experimentado un incremento extraordinario de más del 250%, pasando de 2,8 millones de libras en 2023 a superar los 10 millones en 2024. Este éxito se atribuye en gran medida a la acreditación ATOL recibida en 2023, que ha impulsado la confianza de las agencias locales.

Además, el grupo ha avanzado en su estrategia de adquisiciones con la adquisición del consolidador Inca Tickets en Escandinavia, y la compra en Turquía de BiletBank, consolidador experto en tecnología que, en tiempo récord, ha desarrollado la NDC de Turkish Airlines para vuelos domésticos. Con esta integración, los clientes de Aerticket tendrán acceso exclusivo a tarifas que actualmente solo estaban disponibles en el mercado local. Este desarrollo ha posicionado a Biletbank como el mayor vendedor de Turkish Airlines solo una semana después de integrar la NDC. Ambas operaciones estratégicas han fortalecido la presencia de Aerticket en mercados clave y subrayado su compromiso con una expansión internacional sostenible.

Después de un año de pleno funcionamiento, Aerticket Brasil ha logrado posicionarse en el competitivo mercado de la consolidación gracias al contenido internacional proporcionado por el grupo. Este enfoque ha impulsado las ventas en este segmento, que han pasado de representar menos del 1% de las ventas totales en enero de este año a superar el 5% en noviembre de 2024, alcanzando incluso meses en los que representan hasta el 10% del total. Estos resultados destacan lo atractivo que resulta el contenido global que Aerticket ofrece a sus clientes en todo el mundo.

Innovación tecnológica al servicio del viajero

La apuesta por la tecnología sigue siendo uno de los pilares fundamentales del crecimiento de Aerticket. Este año, la compañía ha lanzado la funcionalidad One Way Combinations, que permite a las agencias combinar trayectos de diferentes aerolíneas en una sola búsqueda, ofreciendo así una solución ágil y eficiente para sus clientes. Aerticket también ha alcanzado un acuerdo clave con Ryanair, convirtiéndose en distribuidor autorizado de sus billetes, lo que amplía significativamente la oferta disponible para las agencias.

Por su parte, el segmento de clientes API ha experimentado un aumento del 46% en el número de billetes emitidos por este canal, confirmando la confianza del mercado en las soluciones tecnológicas del grupo. La plataforma Cockpit de Aerticket ha sido adoptada con éxito por más de 600 agencias en Austria, gestionando más del 50% de las reservas a través de conexiones NDC, una cifra que en algunas aerolíneas alcanza el 80%.

Expansión internacional y nuevos horizontes

Con presencia en 109 mercados de 40 países, Aerticket continúa expandiendo su alcance, además de fortalecer su posición en Turquía y Escandinavia, la compañía ha confirmado su entrada en India, un paso decisivo para ampliar su red global. Estas acciones refuerzan la visión estratégica de Aerticket de convertirse en el principal socio de agencias de viajes y operadores turísticos en todo el mundo.

Con un crecimiento sostenido, avances tecnológicos revolucionarios y una expansión internacional estratégica, Aerticket cerrará 2024 mirando hacia un futuro prometedor. La compañía seguirá invirtiendo en innovación y colaboración para garantizar que sus socios disfruten de las mejores herramientas y condiciones en un mercado de viajes cada vez más competitivo.