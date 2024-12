El Plan de Sostenibilidad Turística culmina todas las actuaciones previstas en su hoja de ruta (2021-2024)

Suscrito mediante convenio entre el Ayuntamiento de Sigüenza, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha traído 1,4 millones de euros a Sigüenza entre las anualidades de 2021 y 2024 El pasado 11 de diciembre, concluía la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza. El Plan se suscribió gracias a un convenio entre el Ayuntamiento de Sigüenza, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino tiene como fin incrementar la sostenibilidad y la capacidad operativa de las entidades locales y de los gestores de los destinos, ayudando a articular planes de acción locales que incorporen actuaciones en respuesta a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19.

Concretamente el Plan de Sigüenza se dividió en cinco áreas estratégicas o líneas de actuación: Movilidad Sostenible, Patrimonio Cultural, Gestión de Destino, Desarrollo turístico de producto y oferta y Promoción sostenible.

Su ejecución comenzaba 2021, y, hasta su fecha de finalización, en diciembre de 2024, después de una prórroga de un año, ha traído 1,4 millones de euros a Sigüenza. El Plan ha desarrollado en Sigüenza más de 40 actuaciones en diferentes ámbitos, muchas más de las 18 previstas inicialmente, puesto que, a lo largo de su ejecución, no sólo se han ido ampliando sus acciones, también se han reorientado para adaptarse a las necesidades de la vida municipal de Sigüenza, en un momento de capital importancia para el municipio, como ha sido la celebración de su IX Centenario.

Obras y embellecimiento

Con financiación del Plan de Sostenibilidad, se han llevado a cabo, por ejemplo, obras emblemáticas y absolutamente necesarias, como las de acondicionamiento de aparcamiento en las Eras del Castillo y en la Plaza del Castillo, dando la importancia que merecen, en el casco antiguo de la ciudad, a los peatones, y teniendo en cuenta, como aspecto clave, la accesibilidad en el corazón medieval de Sigüenza. Las dos actuaciones, independientes pero complementarias en su naturaleza, repararon la Plaza del Castillo mediante la restauración del pavimento de canto rodado, que se encontraba en evidente mal estado. Los trabajos mejoraron la accesibilidad de todo este entorno mediante la creación de itinerarios que comunican el acceso a la plaza con la entrada al Castillo-Parador.

Con esta misma intención se actuó en la zona del parque de las Eras del Castillo. Allí también se mejoró el firme de los aparcamientos existentes y se consolidaron los caminos y equipamientos de la ladera del Castillo. Del mismo modo, se crearon aseos para uso turístico en la antigua Escuela Taller para garantizar el acceso a los servicios higiénicos a cualquier visitante.

En el paseo de la Carreterilla del Conde, no solo se ha renovado su pavimento sino que también se ha acondicionado para mejorar el tránsito peatonal.

Igualmente gracias al Plan se ha ejecutado la completa renovación del pavimento de la Plazuela de la Cárcel, también en el casco histórico de Sigüenza. La actuación se diseñó para poner en valor este espacio clave de la ciudad, sede del Ayuntamiento hasta el siglo XV, contemplado el uso de materiales acordes con el entorno patrimonial y garantizando la armonía con el conjunto histórico-artístico. El anterior estado del pavimento, deteriorado y desigual, no proyectaba la imagen adecuada, afectando negativamente a la percepción del patrimonio y a la experiencia de visitantes y residentes. Con esta renovación, no solo se ha embellecido la Plazuela, sino que también se han mejorado las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad en la zona. Además, con otra de las actuaciones del Plan, se renovó el interior del edificio que en su día fuera el Ayuntamiento, para adecuarlo como centro de arte y que hoy alberga la única sede fuera de Cuenca de la Fundación Antonio Pérez. Siguiendo en la Plazuela, se ha mejorado la iluminación nocturna de este espacio, así como de la Puerta del Hierro, ambas en perfecta sintonía con el trabajo que han llevado a cabo otras instituciones y fundaciones, en la catedral y en la Plaza Mayor.

El Mirador del Cid, antes inaccesible, ha sido recuperado y adecuado, como privilegiada atalaya que es sobre la ciudad de Sigüenza. Además, se ha llevado a cabo en el lugar una intervención arqueológica para poner en valor una torre defensiva, de origen árabe. Asimismo, con fondos del PSTD, se ha llevado a cabo la preinstalación que permitirá a las compañías de servicios soterrar finalmente el cableado en distintos cruces y fachadas del casco antiguo. Por último, en este sentido, gracias al Plan de Sostenibilidad Turística se ha musealizado uno de los ámbitos, el IV, del futuro Centro de Interpretación del Románico provincial en la Iglesia de Santiago de Sigüenza.

También son muchas las actuaciones que, en estos tres años, han embellecido la ciudad de Sigüenza. El ejemplo más claro es la nueva señalización turística, que ahora muestra la ciudad, pero también diferentes lugares emblemáticos en las pedanías del municipio.

Puesta en valor de los espacios naturales y de las pedanías

El PSTD no sólo ha actuado en monumentos y patrimonio. También ha llevado a cabo otras actuaciones para poner en valor los espacios naturales del municipio. Gracias al Plan, se han señalizado 400 kilómetros de rutas senderistas y cicloturistas por Sigüenza y por sus pedanías, que las conectan a todas ellas, y que, además, ponen en valor lugares igualmente emblemáticos del municipio, pero desde el punto de vista natural, como el Parque Natural del Río Dulce o las Salinas de Imón. Otra de las actuaciones destinadas a poner en valor este mismo aspecto ha consistido en la creación del parque arbóreo de aventuras, en el campamento del Pinar.

El Plan también ha contribuido a realzar patrimonialmente el patrimonio de las pedanías, así como a la creación de infraestructuras tales como aparcamientos disuasorios para hacer más sostenible su visita turística. En Palazuelos, Conjunto Histórico, se ha recuperado el pavimento de la Plaza Mayor y se ha acondicionado un aparcamiento disuasorio que descongestiona de coches el casco histórico. Igualmente, se ha mejorado el acceso al Castro Celtibérico de Castilviejo (entre las pedanías de Guijosa y Cubillas del Pinar), , se ha señalizado su visita, y también se ha construido un mirador maravilloso sobre el valle del Alto Henares, que ahora realza el lugar como realmente merecía.

Digitalización y desestacionalización del sector en Sigüenza

El PSTD también ha prestado apoyo a los empresarios del sector con distintas iniciativas, como la puesta en marcha de un plan de digitalización de las empresas turísticas en el que participaron una veintena de empresas para mejorar sus competencias tecnológicas y digitales y aplicarlas a sus negocios .

A comienzos del año 2022, Sigüenza iniciaba su andadura para convertirse en el primer destino adherido al SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino) en la provincia de Guadalajara, de los más de 250 que hay en España. En 2023, en FITUR, Sigüenza recibía el diploma que acredita al municipio como destino novel de este programa. En 2024, son más de 30 las empresas y entidades seguntinas reconocidas con el sello de calidad SICTED, en diferentes grados de formación.

El PSTD también acerca la visita turística a la ciudad a las nuevas tecnologías con una yincana turística virtual, que fomenta el turismo cultural, mejorando la experiencia del turista y permitiéndole que conozca la ciudad y descubra interesantes datos y curiosidades mediante la resolución de enigmas desde el móvil a través de un juego de pistas digital.

En este sentido, Sigüenza cuenta también con una nueva y espectacular experiencia basada en la realidad virtual: una proyección 3D sobre el paisaje de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial, un juego interactivo en el que los participantes deben responder un quiz con preguntas sobre la proyección y un Escape Room mixto, en el que un grupo de hasta seis personas debe resolver enigmas, haciéndolo uno de ellos de manera virtual, con unas gafas 3D. Esta experiencia inmersiva va a cambiar su ubicación a la nueva Oficina de Turismo en la Plaza Mayor de Sigüenza, que abrirá sus puertas con el nuevo año y que también ha sido acondicionada gracias al Plan de sostenibilidad. Contará con distintas áreas temáticas y estará equipada tecnológicamente para facilitar la información a través de pantallas interactivas, sin perder, por supuesto, el trato humano.

Gracias a otra de las iniciativas del Plan, Sigüenza ha avanzado hacia la desestacionalización del turismo con campañas de marketing orientadas a segmentos estratégicos y diseñando nuevas experiencias sostenibles, que han diversificado la oferta turística con actividades enmarcadas dentro del ecoturismo, generando sinergias con productores locales, tales como una ruta de iniciación a la ornitología, ruta por campos de cultivo ecológico y taller de pan, visita al centro apícola e incluso una experiencia de astroturismo. Todas las experiencias, realizadas en días entre semana, tuvieron un enorme éxito, incluso con listas de espera, Sigüenza también se ha adherido a la Red de Pueblos Gastronómicos de España, una red de nueva creación cuyo objeto es, por un lado, promover el turismo gastronómico en localidades emblemáticas que cuenten con un rico patrimonio histórico-cultural, y por otro, contribuir a la formación de las empresas del sector.

Ocio y eventos para reforzar la celebración del IX Centenario

Por último, pero no por ello menos importante, el Plan ha permitido llevar a cabo numerosas actuaciones que han formado parte de la celebración del IX Centenario de la ciudad, como las visitas turísticas teatralizadas, un mercadillo de Navidad, videomapping navideño, festivales de primavera en la Alameda. el festival de cocina multicultural, organizado en colaboración con ACCEM Sigüenza, varias ediciones de las Jornadas Micológicas, que en 2024 incorporaron un showcooking de micogastronomía por parte de chefs seguntinos de la talla de Samuel Moreno, Quique Pérez o Rubén Urbano

También, y gracias al PSTD Sigüenza albergó la gran final del XVI Concurso Internacional de Pinchos y tapas medievales, en la que se impuso el chef hondarribiarra Íñigo Tizón, y que tuvo un gran impacto mediático, en la celebración del IX Centenario.

La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, subraya la importancia que ha tenido el Plan para la ciudad de Sigüenza. "El Plan de Sostenibilidad no sólo ha traído la ejecución material de proyectos especialmente interesantes para Sigüenza y su comarca, además, también ha cambiado la mentalidad del sector turístico en el municipio mediante la introducción de propuestas que mejoran nuestra oferta en este sentido, puesto que se adaptan a la forma de viajar hoy en día. El Plan ha sido un revulsivo que ha contribuido decisivamente a modernizar también la oferta de los establecimientos locales así como a diversificar los recursos disponibles, contribuyendo a la desestacionalización y a la descentralización del turismo. Su ejecución ha sido modélica, en primer lugar porque ha cumplido todas las actuaciones previstas, pero también porque se ha sabido adaptar al momento que ha vivido la ciudad en estos años", afirma Merino. Pero sobre todo, la regidora destaca que, gracias al Plan "estamos mucho más cerca de lograr el gran objetivo que persigue Sigüenza y su comarca: convertirnos en Patrimonio Mundial.