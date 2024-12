Memento Derecho Digital de Lefebvre, la herramienta de los profesionales jurídicos para combatir el fraude online en Navidad

El Memento de Derecho Digital elaborado por Lefebvre y ECIJA, aborda los desafíos legales, novedades jurisprudenciales y cambios legislativos en materia de protección de datos, pagos online, eCommerce y nuevas tecnologías (Blockchain, 5G, o Inteligencia Artificial) Internet es un gran aliado para los consumidores durante estas fechas navideñas, por la inmediatez y el ahorro de tiempo, entre otros factores. Sin embargo, el aumento de compras online trae consigo un mayor riesgo para los compradores cuando llega el momento de pagar. De hecho, en 2023, el 47% de los españoles asegura haber sufrido algún tipo de estafa o intento de estafa online, siendo los jóvenes entre 25 y 34 años los más afectados (61,3%), según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Ante este escenarioLefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector legal, pone en valor una de sus obras que permite a los profesionales complementar su asesoramiento con todos los desafíos legales y la normativa vigente sobre el consumo digital y sus posibles fraudes. Todo este contenido se recoge en la cuarta edición del Memento Derecho Digital elaborado por Lefebvre y ECIJA, firma líder en economía digital y despacho español con mayor presencia en Latinoamérica. La obra aborda estos puntos críticos, novedades jurisprudenciales y cambios legislativos en materia de protección de datos, servicios de pagos online y eCommerce, así como en nuevas tecnologías como Blockchain, tecnología 5G, o Inteligencia Artificial.

Asimismo, el Memento Derecho Digital se ha consolidado como una guía práctica y rigurosa para asesorar a empresas y particulares en cuestiones como el consumo digital, la ciberseguridad y las implicaciones legales de las transacciones online. Un manual que ofrece una visión global y aporta soluciones claras y concisas sobre los problemas jurídicos generados por las nuevas tecnologías, lo que resulta de gran utilidad para que los profesionales del sector legal puedan responder a consultas y gestionar problemas de sus clientes derivados de estafas online, todo ello basado en normativa actualizada y jurisprudencia relevante.

Además, en esta nueva edición se analizan las novedades jurisprudenciales y los cambios legislativos en protección de dato, big data y servicio de pagos, así como un capítulo específico sobre el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y el Reglamento europeo de Mercados Digitales, por lo que los expertos jurídicos cuentan con una herramienta clave para ayudar a sus clientes damnificados en unas fechas donde las estafas online se disparan.

Principales amenazas al comprar por Internet

C ampañas de 'phishing': los ciberdelincuentes envían correos o SMS falsos, haciéndose pasar por empresas o servicios de paquetería para robar datos personales o bancarios. Es clave desconfiar, bloquear remitentes falsos y revisar direcciones sospechosas.

los ciberdelincuentes envían correos o SMS falsos, haciéndose pasar por empresas o servicios de paquetería para robar datos personales o bancarios. Tiendas online fraudulentas: algunas webs simulan ser comercios legítimos con precios muy bajos para atraer compradores. Se debe verificar la seguridad de la página (candado, URL) y contrastar precios en otras tiendas. Además, una tienda segura ofrece políticas claras de devoluciones y garantías.

algunas webs simulan ser comercios legítimos con precios muy bajos para atraer compradores. Se debe verificar la seguridad de la página (candado, URL) y contrastar precios en otras tiendas. Además, Estafas en plataformas de segunda mano: los riesgos incluyen vendedores que desaparecen tras el pago o productos en mal estado. Para evitarlo, es mejor realizar pagos en persona, usar métodos seguros de la plataforma, no compartir datos bancarios y comprar a vendedores bien valorados. Ante estas amenazas, el Memento Derecho Digital proporciona orientación para identificar riesgos, denunciar fraudes y proteger los derechos de los consumidores. Cabe recordar que los fraudes online pueden conllevar una pena de prisión de 6 meses a 3 años, según el Código Penal, dependiendo del importe total defraudado, el perjuicio económico y los métodos empleados, o de multa de uno a tres meses si la cuantía de la estafa no excede de los 400 euros.