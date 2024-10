Elegancia y comodidad en Benimaclet; Una vivienda con jardín y terraza para disfrutar

En el emblemático barrio de Benimaclet, donde lo tradicional se encuentra con lo contemporáneo, el estudio Frasquet Arquitectos, con sede en Valencia, ha transformado una vivienda tradicional en un hogar que combina diseño moderno, eficiencia energética y detalles antiguos que rinden homenaje a su historia. Esta reforma integral ha convertido una casa clásica de una única planta en una joya arquitectónica que se adapta a las necesidades del siglo XXI, sin perder el encanto de lo que fue. Uno de los elementos más impresionantes de la vivienda es su salón con doble altura, un espacio que no solo es visualmente impactante, sino que también baña de luz natural el corazón de la casa. Este salón actúa como el centro de la vivienda, donde el espacio se siente amplio y conectado, gracias a grandes ventanales que permiten que la luz fluya libremente y se conecte visualmente con el exterior.

Lo antiguo y lo moderno se dan la mano El equilibrio entre lo moderno y lo antiguo es evidente en cada rincón. Durante la reforma, el equipo de Frasquet Arquitectos ha respetado ciertos elementos originales, como vigas de madera y ladrillos artesanales, que contrastan elegantemente con los acabados contemporáneos de la nueva estructura. La fusión de materiales tradicionales con líneas limpias y modernas ha dado como resultado un diseño atemporal que transmite calidez y sofisticación a la vez. Uno de los grandes atractivos de esta vivienda es su terraza con jardín, un verdadero oasis en plena ciudad. Este espacio exterior se ha diseñado para disfrutar del clima mediterráneo, con áreas para relajarse y comer al aire libre. La terraza y el jardín ofrecen una conexión directa con la naturaleza, creando un entorno ideal para desconectar sin salir de casa. Además, la terraza actúa como un espacio de transición entre el interior moderno y el entorno natural, proporcionando una experiencia de vida en la que los límites entre el interior y el exterior se difuminan.

Siempre pensando en la eficiencia y la sostenibilidad Pero lo que realmente distingue a esta vivienda es su compromiso con la sostenibilidad. En un contexto en el que la eficiencia energética es cada vez más importante, Frasquet Arquitectos ha apostado por una solución innovadora: la instalación de placas fotovoltaicas que permiten a la casa generar toda la energía que consume. Gracias a este sistema, la vivienda no solo es autosuficiente desde el punto de vista energético, sino que también reduce su huella de carbono, contribuyendo al bienestar del planeta. Esta apuesta por la sostenibilidad no solo se refleja en la generación de energía, sino también en el uso de materiales ecológicos y eficientes durante toda la reforma. El proyecto de Frasquet Arquitectos no solo destaca por su diseño estético y funcional, sino también por su enfoque hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente.