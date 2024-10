Pink Flamingos & The Cherry Lovers presenta Right Time RightPlace

Cuando las estrellas se alinean y todo encaja a la perfección, surge la magia. Eso es lo que nos cuenta "Right Time Right Place", el nuevo sencillo de Pink Flamingos & The Cherry Lovers, una auténtica inyección de energía positiva y optimismo que no solo invita a bailar, sino que inspira a vivir plenamente.

Esta canción es un homenaje a esos momentos en la vida en los que todo parece fluir, cuando finalmente se encuentra el ritmo y se da cuenta de que se esta en el lugar correcto, en el momento adecuado. Y en el caso de los miembros de Pink Flamingos & The Cherry Lovers fue el encuentro con la música.

Musicalmente, "Right Time Right Place" se nutre de las vibraciones del soul moderno, con una mezcla de influencias que abarca desde la elegancia de John Legend hasta la vitalidad de Leon Bridges. Los Pink Flamingos & The Cherry Lovers han sabido capturar la esencia del soul, fusionando ritmos clásicos con toques contemporáneos que recuerdan a artistas como Alicia Keys y Michael Kiwanuka.

Las transiciones dinámicas de la canción, que van desde pasajes suaves y melódicos hasta explosiones de energía, mantienen al oyente en una montaña rusa emocional, similar a la propuesta de otros grandes como Janelle Monáe y Anderson Paak. Este enfoque no solo muestra la versatilidad del grupo, siendo una composición muy diferente al resto de las obras contenidas en el EP Get Back to Life, sino también su capacidad para conectar con las emociones más profundas del público.

La grabación de "Right Time Right Place" fue un proceso tan emocionante como el propio mensaje de la canción. En el estudio, la banda experimentó con diferentes dinámicas, buscando capturar ese sentimiento de vértigo y euforia que describe la letra. Fue uno de esos temas que, a pesar de tener muy masticado para su grabación, sufrió cambios de última hora motivados por la energía, la diversión y la exigencia típicas del estudio. Esta mezcla de seriedad y diversión impregnó cada segundo de la grabación, dando como resultado un tema vibrante que juega con las dinámicas, subiendo y bajando en intensidad, reflejando perfectamente la montaña rusa emocional que es la vida misma.

Con "Right Time Right Place", Pink Flamingos & The Cherry Lovers demuestran que están en su mejor momento, listos para conquistar escenarios en España y Europa con un sonido auténtico y cargado de alma.

