Mujeres en la Ciencia: María la Judía

Si alguna vez hubo una figura capaz de encarnar el espíritu de la alquimia en sus orígenes más oscuros y fascinantes, esa fue María la Judía. Enigmática y pionera, vivió entre los siglos I y III d.C., en la cosmopolita Alejandría, el epicentro intelectual de su tiempo. De ella se sabe poco con certeza, pero lo que ha trascendido a través de los siglos la sitúa como la “fundadora de la alquimia”. María no solo revolucionó la práctica con sus inventos e intuiciones, sino que, según los relatos, dio al arte hermético de la alquimia el aura de misticismo y precisión científica que aún le rodea.



La figura y su legado

La historia la envolvió en un velo mítico. Parte de la historiografía la identifica con Miriam, la hermana de Moisés, otros con María Magdalena; y no falta quienes la vinculan a Platón, en una asociación simbólica más que histórica.

Lo poco que sabemos de ella proviene de Zósimo de Panópolis, un alquimista del siglo IV que la cita con reverencia como una de los "sabios antiguos". En sus escritos, Zósimo describe algunos de los experimentos e instrumentos que llevan la marca de su ingenio. La alquimia árabe y bizantina también la recuerdan; cronistas como Al-Nadim o Jorge Sincelo mencionan su influencia como maestra de mentes brillantes como Demócrito.

María no dejó escritos originales que hayan sobrevivido, pero sus ideas y métodos fueron rescatados en tratados posteriores, como el Diálogo de María y Aros. En ellos, ya se vislumbran las operaciones básicas que cimentarían la alquimia: la leucosis (blanqueo) y la xantosis (amarilleo), que son técnicas esenciales para transformar materias y que apuntaban al anhelo eterno de los alquimistas: crear oro y/o convertir cualquier metal en oro.

Ingeniera del misterio con inventos revolucionarios

María era, ante todo, una trabajadora de laboratorio, una mente inquieta que no solo buscaba resultados, sino que diseñaba las herramientas para alcanzarlos.

El tribikos fue uno de sus aportes más destacados. Se trata de un alambique de tres brazos que permitía destilar sustancias con una precisión inédita hasta el momento. Zósimo describe con detalle la confección del aparato, evidenciando la habilidad técnica y la capacidad de observación de María. Aunque no se puede asegurar o demostrar que fuera su invento, su nombre quedó unido al artefacto porque fue la primera en documentarlo.

Más impresionante aún es el kerotakis, una maravilla de la alquimia y precursor de tecnologías modernas. Este aparato herméticamente sellado calentaba sustancias mientras recogía sus vapores, permitiendo así un proceso de reflujo que se creía imitaba la formación del oro en las entrañas de la tierra. En el kerotakis, María trabajó con compuestos como el rejalgar (sulfuro de arsénico), obteniendo un pigmento conocido como "negro María", usado en pintura. El aparato no solo servía para manipular metales, sino también para extraer aceites esenciales de plantas, mostrando la versatilidad de sus métodos.

Pero su invención más famosa, el baño María, trascendió los laboratorios alquímicos para instalarse en las cocinas y los laboratorios modernos y contemporáneos. Este método permite calentar sustancias de manera uniforme y controlada. Es testimonio de su capacidad para entender y domesticar las leyes de la física y la química.

El espíritu de la alquimia

Más allá de sus aparatos y procesos, lo que distingue a María es su visión de la alquimia como un reflejo de los procesos naturales.

En su tiempo, el arte hermético de la alquimia no era solo un conjunto de recetas químicas, sino una filosofía que buscaba descifrar los secretos del universo. Para María, transformar metales en oro era un acto simbólico, una recreación del proceso divino de creación y perfección.

En sus experimentos con el kerotakis y otros instrumentos, María trabajó en condiciones extremas, manipulando vapores tóxicos y mezclas peligrosas. No obstante, en sus manos, su laboratorio alquímico se convirtió en templo del saber, un espacio donde lo místico y lo práctico convergían.

La sombra de un mito

Como tantas otras figuras de su tiempo, María La Judía quedó envuelta en el halo legendario. Pero incluso a través de los relatos fragmentarios, su influencia se percibe en la alquimia árabe y europea. El tribikos, el kerotakis y el baño María son más que invenciones, son símbolos de la transición de la “magia” a la ciencia.

Su vida y obra nos recuerdan que, en sus orígenes, el conocimiento era inseparable de la pasión por comprender los misterios del mundo tal y como lo es en la actualidad, para quienes lo estimen, claro está.

María no solo destilaba sustancias, destilaba ideas. Su legado es el de una mujer que, en un tiempo dominado por hombres, construyó las bases de una ciencia que aspiraba a transformar la materia y, con ella, el alma humana.