Atos es reconocida como líder de servicios y soluciones de mainframe en Europa por Information Service Group

Atos anuncia que ha sido nombrada líder en el informe Provider Lens™ de ISG sobre Mainframes - Services and Solutions en Europe. Atos es líder en dos cuadrantes: Mainframe as a Service (MFaaS) y operaciones de mainframe Según ISG, los líderes tienen una oferta de productos y servicios integral, una fuerte presencia en el mercado y una posición competitiva consolidada. También representan una fortaleza innovadora y estabilidad competitiva.

ISG destaca la importancia duradera de los mainframes en la infraestructura empresarial en un mercado que avanza hacia estrategias de modernización híbrida, con clientes que desean seguir confiando en la robustez del mainframe mientras aprovechan la agilidad del cloud.

En la categoría Mainframe as a Service (MFaaS), ISG evalúa la posición de los proveedores en el mercado europeo, tanto en términos de presencia en este mercado como de ofertas de servicios. Atos es reconocida por su capacidad para ofrecer servicios de mainframe compartidos que integran instalaciones, hardware, sistemas operativos, herramientas de optimización y experiencia en mantenimiento.

Por otra parte, en el de operaciones de mainframe, ISG evalúa a los proveedores de servicios de explotación dedicados a entornos de mainframe, ya sea que trabajen en las instalaciones de los clientes o fuera de ellas. Los servicios ofrecidos incluyen la optimización del rendimiento, la copia de seguridad, la restauración, las actualizaciones del sistema, los parches de seguridad y capacidades de intervención específicas para los mainframes.

Oliver Nickels, Lead Author, de ISG dijo: "Con más de 45 años de experiencia en la transformación de empresas y en la implementación de soluciones MFaaS personalizadas y seguras, Atos garantiza innovación y estabilidad operativa. Atos destaca en las operaciones de mainframe gracias a un portfolio de servicios completo y la capacidad de combinar servicios de mainframe con estrategias de TI híbridas. La atención a las necesidades de los clientes en la implementación de soluciones para su modernización de TI se complementa con la capacidad de garantizar la previsibilidad presupuestaria esperada".

Zoltán Zerényi, Global Head of Mainframe de Atos, ha declarado: "Ser reconocidos como un líder europeo por ISG demuestra nuestra capacidad para gestionar las aplicaciones de mainframe existentes en un mundo híbrido moderno de manera confiable y rentable. Atos ofrece modelos de tarificación flexibles en los hubs de mainframe, que están en constante innovación para optimizar, asegurar y proporcionar más opciones de integración con otros componentes informáticos.

El Grupo Atos ofrece una solución integral que incluye operaciones de mainframe, mainframe as a service, modernización de mainframe, que abarca la migración a la nube, la modernización de aplicaciones y servicios de transformación. Atos acompaña a sus clientes en la definición e implementación de estrategias de transformación de mainframe a medida".

El portfolio de Atos Hybrid Cloud and Infrastructure (HCI) forma parte de Tech Foundations, una empresa del Grupo Atos. Los 64 centros de datos de Atos HCI operan en todo el mundo 24 horas al día, 7 días a la semana, y sus 12.000 especialistas en nube e infraestructura prestan servicio a más de 1.000 clientes empresariales y cuentan con una relación media con el cliente de más de 10 años. Las operaciones y serviciosde mainframe de Atos se prestan en todo el mundo. Las ofertas de Tech Foundations se complementan con los servicios de modernización de aplicaciones de Eviden, una empresa del Grupo Atos, lo que permite a las empresas beneficiarse de servicios y soluciones integrales de mainframe.