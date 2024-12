Tratamientos que te harán brillar estas Navidades

Ya no tendrás excusa para estar guapa estas Navidades. Te traemos los tratamientos que te harán brillar: recomendaciones ideales para quienes buscan cuidar su piel antes de eventos sociales y la llegada de las fiestas navideñas. Tratamientos eficaces para lograr una piel llena de luz y radiante.

CRISTINA GALMICHE

Cristina Galmiche, figura indiscutible en el mundo de la belleza y conocida como la terapeuta de la piel, ha presentado recientemente Dermowhite, un tratamiento que permite que las capas más profundas de la piel, normalmente inaccesibles a los cuidados diarios, reciban activos altamente efectivos para rejuvenecer, revitalizar y aportar luminosidad al rostro, al tiempo que combate los radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo.

Es ideal para quienes buscan cuidar su piel antes de eventos sociales y la llegada de las fiestas navideñas.



“El tratamiento Dermowhite es un protocolo artesanal y exprés que en una única sesión consigue reducir la intensidad de las manchas, borrar los signos de fatiga e iluminar intensamente el cutis. Es un must para quienes quieren disfrutar de una piel radiante, especialmente durante esta época llena de eventos sociales y la Navidad”, asegura Cristina Galmiche.

El tratamiento está compuesto por ingredientes activos de la línea Dermowhite de Cristina Galmiche, que contiene AHAs (glicólico), ácido kójico y extracto de mango (MelanoWhite®) para eliminar las células muertas, unificar el tono de la piel, aclarar manchas oscuras y prevenir la aparición de nuevas. Además, incorpora potentes antioxidantes como la niacinamida (vitamina B3) y la vitamina C para estimular la producción de colágeno, reforzar la protección natural de la piel, reducir la inflamación y mejorar la luminosidad del rostro.

La duración es de 60 minutos, donde se combina la exfoliación, una mascarilla con activos personalizados y masajes faciales adaptados a las necesidades de cada piel. Este protocolo exprés reduce la intensidad de las manchas, borra los signos de fatiga y aporta una luminosidad intensa al rostro, siendo ideal para los que buscan una piel radiante durante la temporada festiva.

Está disponible en todos los centros médico-estéticos Cristina Galmiche de Madrid, Alcalá de Henares y Málaga por 120€ la sesión.

Dónde: Cristina Galmiche Calle Núñez de Balboa, 103 en Madrid Calle El Algabeño, 121 en Madrid Calle San Isidro, 1 en Alcalá de Henares Calle Maestranza, 4 en Málaga

INSTITUTO DE BENITO (IdB)

El equipo del Instituto de Benito (IdB) nos propone varios tratamientos eficaces y con resultados inmediatos, para que la piel se renueve, y luzca firme y radianteestos días, me quedo con estos dos:

- Tratamiento con Polinucleótidos: la última revolución en medicina estética (Renewal). - Un tratamiento con efecto Flash (Glow Up)



RENEWAL GIFT by IdB

¿Qué es? Un tratamiento profundo y potente a base de polinucleótidos que se aplica en diferentes zonas de la cara, revirtiendo el envejecimiento celular de manera fisiólogica. Los polinucleótidos son la última revolución en medicina estética para el rejuvenecimiento cutáneo. Se utilizan en el rostro, la mirada y también se pueden utilizar a nivel corporal y capilar. Son pequeñas partículas de ADN, que ayudan a estimular de forma natural el propio colágeno, la elastina y el ácido hialurónico. Es uno de los pocos tratamientos que no dan volumen y dejan una huella estética positiva.



¿Cómo se realiza? Mediante inyecciones intradérmicas que no producen apenas molestias.



¿Qué se consigue? Su acción antioxidante combate los radicales libres, disminuyendo los efectos del envejecimiento y protegiendo las células de futuros daños. Ayudan a reparar tejidos dañados creando un ambiente propicio para estimular el crecimiento celular, regenerando al máximo la calidad de la piel. Además actúan como una fuente de hidratación al retener agua en los tejidos, lo que da como resultado una piel más suave, tersa y luminosa,

a la vez que saludable.



Los resultados se observan tras la primera sesión, sin embargo los resultados definitivos se aprecian después de unas seis semanas.



Precio: 290€

GLOW UP by IdB

¿Qué es? Un potente tratamiento con ácido hialurónico puro, que repara, restaura e hidrata, al mismo tiempo que aumenta la densidad de la piel del rostro, aportando elasticidad y firmeza, sin rellenar la zona tratada.



¿Cómo se realiza? Con microinyecciones que no producen ningún tipo de molestia y aportan jugosidad a la piel.



¿Qué se consigue? Una biorevitalización celular intensiva para activar los procesos de regeneración dérmica, mejorando la elasticidad y aportando un extra de hidratación. La piel luce más joven, radiante y luminosa desde la primera sesión.



¿Cuánto tiempo dura el efecto del tratamiento? Entre ocho y seis meses dependiendo de cada tipo de piel. Se realiza en una sola sesión.



Precio: 290€

Instituto de Benito

Madrid | Serrano 87, 28006

Barcelona | Av. Diagonal, 490, 1º 1ª 08006

www.institutodebenito.com

CLÍNICAS MENORCA

El Dr. Ángel Martín, director médico de Clínicas Menorca, nos recomienda un nuevo Protocolo personalizado de rejuvenecimiento facial, natural, saludable y además, mínimamente invasivo.

Dr. Ángel Martín, Director Médico Centro Clínico Menorca



“Mi enfoque se basa en la utilización de inyectables de última generación, como los polinucleótidos y el ácido hialurónico de alta concentración, como el Profhilo Structura, para restaurar la estructura del tejido graso. Combinados con técnicas como la Bioplastia, la Terapia Celular, los hilos tensores y los neuromoduladores, personalizo cada tratamiento según las necesidades específicas de mis pacientes. El objetivo es combatir los signos del envejecimiento, recuperar los volúmenes perdidos, hidratar profundamente la piel, estimular la producción de colágeno, restaurar el metabolismo cutáneo y eliminar la flacidez, siempre con resultados naturales y armónicos”, comenta el Dr. Ángel Martín”.

Profhilo Structura es el primer tratamiento facial basado en un complejo híbrido de ácido hialurónico ultra puro, producido mediante un proceso biofermentativo. A diferencia de los tratamientos convencionales, que alteran la estructura molecular del ácido hialurónico, Profhilo mantiene su integridad natural para lograr resultados más efectivos y duraderos, sin transformar la expresión facial, y gracias a la ausencia de químicos reticulantes no deja huella estética.

Por otro lado, los polinucleótidos son sustancias naturales derivadas del pescado, cuya principal acción es proporcionar una hidratación profunda a la piel, a la vez que estimulan los fibroblastos, mejorando la elasticidad y tonicidad de la dermis. A diferencia de otros tratamientos, los polinucleótidos no modifican el volumen facial ni remodelan la estructura, pero son perfectos para tratar áreas delicadas como el contorno de los ojos, el cuello, el escote, las manos, el cuero cabelludo e incluso otras zonas del cuerpo.

Clínica Menorca C/ Menorca, 12 28009 Madrid

https://www.clinicamenorca.com/

THE BEAUTY CONCEPT

The Beauty Concept crea para estas fechas “TBC Timeless Treatment”, en exclusiva para celebrar la Navidad en el spa TBC en el hotel Mandarín Oriental Ritz Madrid.

TBC TimeLless Treatmentes es un lujoso e innovador protocolo de acción antienvejecimiento global que transformarán por completo tu piel para conseguir un aspecto radiante de cara a estas fechas.

Es altamente efectivo en: Pieles exigentes con arrugas y pérdida de elasticidad Pieles fatigadas y con falta de regeneración Pieles sometidas a estrés oxidativo y que necesitan protección



¿Qué ingredientes se utilizan en este protocolo?

-MicroAlgae AP que consigue que las células se mantengan más jóvenes durante más tiempo y los signos de envejecimiento existentes -líneas de expresión y arrugas- se reduzcan.

-Thermophilus un microorganismo termoactivo procedente del mar de la Bahía de Guayama para protegerlas células cutáneas del estrés y los radicales libres y optimizar la regeneración celular.

-Anti-Aging Protein Glycocéane GP3 un microorganismo procedente de las profundidades del Océano Glacial Antártico que reafirma el tejido y acelera la regeneración celular. La profundidad de las arrugas se reduce y los contornos vuelven a definirse.

Beneficios del facial TBC TimeLless Treatment:

Reduce completamente los signos de envejecimiento existentes, tales como arrugas, líneas de expresión y pérdida de elasticidad. Reafirma el tejido y redefine los contornos faciales. Protege eficazmente contra el envejecimiento prematuro y el estrés oxidativo de la piel provocado por los factores ambientales. Deja la piel fresca y radiante.

Duración: 80 minutos

Precio: 350€

Como novedad este tratamiento solo se podrá adquirir entre el 1 de diciembre de 2024 y el 8 de enero de 2025 (aunque si tu idea es regalarlo por Navidad, no te preocupes porque el afortunado tendrá 12 meses para disfrutar de este tratamiento).

The Beauty Concept (TBC) Hotel Mandarin Oriental Ritz Centros también en c/Ortega y Gasset, 45, 47, 49 y C/Chile, 10. Madrid

https://thebeautyconcept.com

CLAUDIA DI PAOLO

Si quieres dedicarte unos minutos de relax, reducir el estrés, activar la circulación y sistema linfático además de cuidar de tu melena, este es tu tratamiento.

Claudia di Paolo, con una trayectoria profesional de más de 30 años en el sector de la piel, cabello, y cosmética de lujo, nos invita a una experiencia única para tratar el bienestar del cabello de una manera integral, cuidando de la salud del cabello y del cuero cabelludo desde el interior en el primer Spa de Bienestar del Cabello: Claudia di Paolo Hair Wellth Spa, en Sense A Rosewood Spa de Madrid.



Una fusión de diferentes terapias y técnicas de masaje sacrocraneales y corporales que conducen a una profunda relajación, reduciendo el estrés, activando nuestra circulación y sistema linfático, y aliviando tensiones en cabeza, rostro y cuerpo. Meditación, baño de sonido, masajes sacro craneal y su exclusivo Hair Wellth Yoga (Yoga capilar) entre otros, completan una secuencia que despierta los sentidos y garantiza los mejores resultados.

Podrás elegir entre estos tres rituales: Reset (Inner Balance Cure); Reveal (Beyond Vitality Cure); y Rediscover (Signature Awareness Cure).

1. RESET: INNER BALANCE CURE Este tratamiento devuelve el equilibrio y aporta un estado de salud y relajación integral que se refleja un cabello sano. Con una sofisticada fórmula que destaca por su alto contenido en vitamina E, ácidos grasos y minerales hidrolizados, devolviendo al cabello y cuero cabelludo su belleza, elasticidad y juventud. 210 € - 60 min

2. REVEAL: BEYOND VITALITY CURE Experiencia vigorizante que realza la salud capilar. Esta terapia envuelve y conecta todos nuestros sentidos y nos devuelve la energía, desvelando un cabello vitalizado con una apariencia joven y renovada. 210 € - 60 min

3. REDISCOVER: SIGNATURE AWARENESS CURE Une los dos tratamientos anteriores, consiguiendo una exclusiva y sublime experiencia sensorial de belleza y bienestar que promete combatir los signos visibles del paso del tiempo. 280 € - 90 min

Claudia di Paolo Hair Wellth Spa Hotel Villa Magna Pº de la Castellana, 22 Madrid

https://www.rosewoodhotels.com/es/villa-magna/experiences/calendar/hair-wellth-spa

INSTITUTO MÉDICO RICART (IMR)

Desde IMR nos recomiendan varios tratamientos exprés para realizarte antes de que acabe el año. De todos ellos, me quedo con Hydrafacial, un tratamiento que combate la piel apagada, deshidratada, estresada y con signos de envejecimiento (arrugas y líneas de expresión).

Una experiencia rejuvenecedora que limpia en profundidad, exfolia e hidrata la piel en un solo procedimiento. Este tratamiento es una de las opciones favoritas para obtener resultados inmediatos y un brillo espectacular antes de cualquier evento.



Utilizando una tecnología patentada de succión y un suero especializado, Hydrafacial elimina las impurezas, como el exceso de sebo y las células muertas, mientras aporta nutrientes revitalizantes. Desde la primera sesión la piel estará más suave, más luminosa y con un aspecto más juvenil.

El protocolo consta de tres pasos:

Limpieza y peeling: se limpia la piel en profundidad y se promueve la renovación mediante una suave exfoliación que utiliza el agua como medio conductor.

Extracción e hidratación: se eliminan las impurezas de los poros mediante una succión indolora. Después, se hidrata la piel con un suero hidratante rico en activos como la vitamina C, por su capacidad para iluminar la piel.

Fusión y protección: se repara la superficie de la piel mediante antioxidantes y pépticos para conseguir una luminosidad máxima. La luz LED aplicada consigue un efecto antiinflamatorio y bactericida, mejorando las lesiones de acné.

Precio y duración: 180€ (45/60 minutos).

IMR

Paseo de la Castellana, 96, Madrid.

https://institutomedicoricart.com/