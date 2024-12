Los de luz y los de sangre y Mariano de Cavia

Adolfo Bonilla y San Martín a un prólogo a un libro de artículos de Mariano de Cavía, indica que existen dos tipos o clases de críticos los de luz y los de sangre.

En dicho prólogo de Adolfo Bonilla y San Martín (1875-1926) jurista, filólogo, filósofo y crítico español –según la Wikipedia-, como hemos indicado, en 1922, a un libro de artículos de Mariano de Cavía (1855-1920), escritor y periodista, titulado: Limpía y Fija, dicho prologuista, expresa que existen dos tipos de críticos, siguiendo el símil o la semejanza que en las cofradías antiguas sevillanas, existían dos clases de cofrades, los de luz y los de sangre, los de luz llevaban cirios o velas encendidos, los de sangre llevaban el torso desnudo de cintura hacia arriba, flagelándose o disciplinándose, copiando e imitando de aquel fragmento del Evangelio, que al Ecce Homo, lo ataron a la columna, y, le pegaron cuarenta latigazos…

Nos indica, nuestro prologuista, creo que con gran acierto, recuerdo aquí su nombre, porque no tengo datos sobre dicha persona, excepto los de la Wikipedia, por cierto, aunque nacido en Madrid, estudió en el instituto de Ciudad Real, y, fue titular de varias Reales Academias –como los sedimentos del tiempo van olvidando y olvidándose a las personas, en general, y, a los escritores en particular, recorres las losas de los cementerios, y, allí están los huesos de seres que también respiraron y amaron y sufrieron y soportaron la historia, cosa grande es soportar el tiempo histórico y a los hombres que la habitan…-.

Nos indica, el prologador de este libro de Cavía, que también existen dos tipos de críticos, los que quieren dar luz, e, intentan aclarar aspectos, conocimientos, ideas, podríamos indicar nosotros; y, aquellos de sangre, que solo buscan ver lo negativo, sacan sarpullidos, nos dice el prologuista. Pero yo, le añadiría, existen dos tipos de personas, que pueden tener u orientarse o ladearse más hacia un lado o hacia otro. Y, esto en todas las profesiones, en todos los estratos sociales, en todos los oficios de la cultura.

El gran Cavía, Mariano de Cavía, considerado, en nuestro terruño, como uno de la docena o la veintena de grandes articulistas de opinión o literarios de nuestro terruño, debemos confesar y decir, que está un poco olvidado. Me temo que se cita, y se cita siempre entre los grandes, pero me temo que se lee poco. Sus artículos, como siempre debido a muchas razones. Es cierto, que su nombre está en el candelero, en este mundo, por el Premio, que ya va por más de cien efemérides, si mi memoria no me falla…

Pero debemos ser conscientes, que el articulismo de opinión, es un género más literario, otro más, como el resto, con características propias al ser mezcla con el periodismo. Pero se puede narrar una realidad en forma de teatro o novela o poesía o cuento o aforismos o fragmentos literarios, pero también con una serie de artículos de opinión, que se publican en prensa, pero que también lo pueden hacer en libro –esta marginación de articulismo de opinión, creo que continuará hasta que llegue un día, aunque nosotros no lo veamos, que el Nobel, se le otorgue a un escritor o escritora, que gran parte de su producción haya sido el articulismo de opinión…-. Pero hasta que llegue ese día…

Pero hasta que llegue esa mañana, reivindiquemos a Mariano de Cavía, aconsejemos se vuelvan a leer algunos de sus artículos, y, hablemos de la crítica. Existe mucha crítica, y, existe poca crítica. La gran crítica de catedráticos universitarios que sigue sus reglas y sus normas. La gran crítica de los grandes críticos de los suplementos culturales de los medios de comunicación. Y, después, existe un enorme mar desierto. Miles de libros que se publican, en editoriales de segundo nivel, o autoediciones, o, incluso institucionales, nunca llegan a ser analizados y evaluados con las críticas que se exponen en los Suplementos Culturales Nacionales.

Es lógico que suceda a sí, los Suplementos Culturales, reciben docenas de libros para que sean evaluados y analizados y se les haga una crítica, igual, que decenas de exposiciones y otros acontecimientos culturales –permítanme que no utilice la palabra evento cultural-. Por lo tanto, si es difícil hacer una exposición, si es difícil publicar un libro, después, seamos sinceros, no pasa de tener un teatro o foro en su localidad o en su provincia, o en su región o en barrio de la gran ciudad, más ahora, que existen periódicos digitales locales y provinciales y regionales y de barrio. Pero raramente llegan a los nacionales, a los grande medios nacionales, sean televisión o radio o prensa. Es lógico y racional, es razonable. La cultura está hecha de selecciones de selecciones de reselecciones. Esta es la realidad. Se tarda mucho tiempo en darse cuenta de ello, se espera mucho esperando que…

Pero digo yo, sugiero yo, a esos grandes críticos de libros y de otros acontecimientos culturales, en una etapa de Internet, dónde estamos, no podrían hacer críticas a libros y a exposiciones y a…, a esos autores y autoras, que realizan hechos u obras culturales, que publican libros, que presentan libros o exposiciones u otras realidades de la cultura, en barrios de las grandes ciudades, o en pueblos o en provincias. Y, que están olvidadas. Digo yo, esos grandes críticos, sean de un tipo o sean de otro, sean de luz, preferentemente, hagan críticas a esos acontecimientos culturales, que ya de por sí, están considerados de segunda o quinta categoría o calidad, pero que detrás hay un corazón y un alma, que quizás, haya estado un año o dos escribiendo un libro, un años o dos preparando una exposición, un año o dos…

¿Y, cómo hacer esto…? ¡Es fácil, tengan un blog o Web o Red Social en Internet, los grandes críticos y críticas, sean profesorado universitario o sean de la prensa, que como si hiciesen un ejercicio de filantropía o una ONG, analicen y valoran obras que de otro modo, nunca llegará a ser comentadas por los grandes críticos, ni por los grandes medios, háganlo y publíquenlo en sus Webs personales y particulares…!

¡Es fácil…! ¡Porque no solo existe el Real Madrid y el Barça, existen equipos de quinta o tercera o décima categoría, que esperan los ojeadores expertos y de gran categoría…! ¡Hagan su obra buena, de vez en cuando, una vez a la semana, su obra buena cultural…!