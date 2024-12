Claro triunfo con caro peaje para el Betis Baloncesto (89-59)

El Betis Baloncesto se ha desquitado esta mañana de su derrota postrera del martes en Santiago con un rotundo triunfo (89-59) sobre el UEMC Real Valladolid que, casi sin comparecer, nada pudo hacer ante el aluvión verdiblanco. Novena victoria de la temporada, que le permite consolidarse en el segundo vagón de élite de Primera FEB antes de su complicada visita del viernes a Orense.

No parecía tan fácil el compromiso de inicio para los béticos, pese a la diferencia de triunfos en la tabla. Los pucelanos solamente acumulaban cuatro victorias, pero todas ellas se habían producido fuera de su domicilio, con lo que el equipo de Gonzalo García de Vitoria debía tener bastante cuidado.

Pero el incontestable resultado quedó un tanto empañado por la más que probable grave lesión, durante el segundo cuarto, de Cvetkovic, El base serbio cayó de mala manera sobre su rodilla durante una penetración, y todos nos tememos lo peor. Sería una nueva baja más de sensible duración, añadida a las de Jelínek y Álex Suárez, aunque ésta tiene peor pinta.

Los locales comenzaron el partido con la idea de hacer cero concesiones desde el inicio, y si no lo dejaron ya casi resuelto en el primer cuarto fue por algunos rebotes absurdos que se les escaparon en su propio aro y que acabaron en canastas del rival.

Por lo demás, a excepción de un primer triple de Demers, el Betis siempre llevó la iniciativa de manera cómoda. Hughes se convertía en el principal estilete desde fuera, y con la aportación de los ya recuperados Radoncic y Marín más De la Torre los verdiblancos ya tomaron rentas de más de iez puntos (25-14, min 9).

Aunque fue en el segundo cuarto cuando se produjo la escapada local. El Valladolid continuaba fallando tanto en una zona como en la otra, pero esta vez los rebotes en zona propia no se le escapaban a los de García de Vitoria. De la Torre, con un triple; más Benite, con su primera canasta, colocaban el +12 (33-21, min 13) antes de que llegase la peor noticia de la mañana, con diferencia.

Cvetkovic, lesión de rodilla Y esta no fue otra que la ya comentada lesión, otra más en el Betis, de Cvetkovic. Sus ostentosos gritos de dolor, además de hacer enmudecer a San Pablo, no presagian nada bueno. Huelga decir que no pudo retirarse por su propio pie, ni en el mismo momento ni tampoco a los vestuarios, en el descanso. Y en la segunda mitad ni siquiera compareció en el banquillo.

No obstante, su baja no mermó el rendimiento de su equipo, que seguía sumando ventaja entre su propio acierto y la apatía de un rival que parecía haberse quedado en Pucela. Poco a poco, con De Bisschop machacando, con Hughes -máximo anotador, con 20 puntos- haciendo un 2+1 y con Kasibabu metiendo, sí, sus tiros libres, el Betis fue dejando el choque poco menos que sentenciado, como lo demuestra el 49-25 con el que se llegó al intermedio.

Pensando en Orense El tercer cuarto solo sirvió para que De Bisschop sumara puntos en ataque; y para que la ventaja local aumentara hasta más allá de los 30 con un mate precisamente del pívot norteamericano (60-29, min 26).

García de Vitoria, después de lo de Cvetkovic, aprovechó para reservar a sus exteriores más veteranos, Benite y Renfroe, y darle así, durante el resto del choque, más minutos a Pablo Marín y a De la Torre, jugadores que casi no los han tenido durante la temporada por diversas lesiones. Y también para que saltara a cancha el joven pívot ucraniano Nazari Kulishenko, siendo el segundo partido en el que tiene algunos minutos durante la presente temporada.

El choque se cerró con +30; y ahora, a esperar el partido en Orense, que se espera mucho más complicado. El Valladolid, por su parte, buscará estrenarse por fin en casa aunque el rival, el Movistar Estudiantes, no parezca el más propicio a priori.

89 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (7), Benite (10), Hughes (20), Radoncic (11), De Bisschop (14) -cinco inicial- Cvetkovic (2), Marín (5), Kasibabu (8), Domenech (-), De la Torre (10) y Kulishenko (2). 59 - UEMC REAL VALLADOLID BALONCESTO: Torres (2), Puidet (3), Demers (11), García-Abril (4), Vucetic (13) -cinco inicial-, Atencia (2), Manchón (8), Rozitis (4), Kovacevic (6), Sans (2) y De la Fuente (4). PARCIALES: 25-16; 24-9; 19-16 y 21-18. ÁRBITROS: Cristian Martín Vázquez, Eva Areste Giralt y Alejandro Benavente Parra. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: Duodécima jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).