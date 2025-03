Agónico triunfo bético en la prórroga (94-89)

La imbatibilidad del pabellón San Pablo ha estado a punto de caer en esta noche de viernes, pero al final el Betis Basket, con un Álex Renfroe estelar, ha salido a flote (94-89) ante un AircarGoBooking Ourense que le ha puesto las cosas como casi nadie se las ha puesto en su propia casa hasta ahora.

No en vano los gallegos, que luchan por jugar el playoff, han sido capaces de llevar al equipo de García de Vitoria a la prórroga, siendo el primero que lo logra en el feudo bético de la calle Dr Laffón de Soto. Y solo les pudo cortar las alas la estratosférica labor del base norteamericano, autor de 36 puntos, entre ellos la canasta que llevó al tiempo extra además de once puntos en el período de añadido posterior.

Con todo ello el Betis, aún sin el lesionado Cvetkovic, mantendrá la cuarta plaza de Primera FEB, con veinte triunfos, dos sobre el Palencia, y uno solo por detrás, por el momento, del Fuenlabrada, que tiene un partido menos.

Alternativas desde el principio El toma y daca fue la tónica constante durante todo el duelo, eso sí, con los gallegos tal vez dominando un poco mejor el "tempo" del partido. El Ourense, que ya ganara a los béticos en el Pazo Paco Paz, de la mano de su ala pívot Sergio Rodríguez, llegó a coger siete puntos de ventaja en el primer cuarto (14-21), antes de que la reacción bética con Tunde, Radoncic y Renfroe dejara las cosas más apretadas (22-24, min 10).

En el segundio período continuaron las alternativas. A pequeños arreones protagonizados por Renfroe el Betis logró tener algunas mínimas ventajas en el marcador, pero sin despegar a su rival, que además, como le suele pasar a los de García de Vitoria, le ganaba claramente en el rebote.

Hughes y Renfroe, con triple y contraataque respectivamente, colocaban el 43-40; pero Paz, con un triple, y Mendicote, con un tiro libre y una canasta tras rebote -cómo no- dejaron a los orensanos tres arriba al descanso (43-46).

Ourense mejor... pero el Betis aguanta Poco o nada cambió a la vuelta de vestuarios. Dentro de la igualdad general, el Ourense continuaba mejor situado sobre la cancha y con más regularidad que un Betis, como siempre, dependiente de sus exteriores sobre todo.

Dos triples de Sergio Rodríguez volvieron a darle, como en el primer cuarto, siete puntos de ventaja a su equipo (54-61, min 27). Sin embargo el Betis, en otro de sus clásicos miniarreones comandados por Renfroe en la dirección, logró igualar gracias a dos canastas de Tunde y un triple de Hughes (61-61, min 29), justo antes de que Sergio Rodríguez de nuevo, y Krikke echaran el cierre al tercer parcial haciendo que su equipo disfrutase de un +4 (61-65, min 30).

La igualdad se mantuvo del todo en un último cuarto no apto para cardíacos, que acabó desembocando en el tiempo extra, el primero que se ve en San Pablo en la presente temporada. Antes de ello pudo ganarlo cualquiera. Ourense llegó tres arriba a los minutos finales (74-77), pero un triple agónico a la tercera de Hughes tras un doble rebote en ataque puso las tablas de nuevo.

Renfroe, vencedor contra el mundo Después, tras el segundo triple de Brito que colocaba al Ourense dos arriba (75-77), Renfroe capturó otro nuevo rebote vital tras fallar de Bisschop dos tiros libres, haciendo bajo aros la canasta que nos llevó a la prórroga, puesto que el equipo orensano falló el ataque final.

Y en el añadido el veteranísimo norteamericano se acabó de poner del todo el traje y la capa de Superman para firmar unos prodigiosos minutos en los que él solo, con tres triples, once puntos en este período (para su total de 36) y el dominio total del juego, acabó por darle a su equipo una victoria que el Ourense, sin embargo, discutió hasta el final y que Hughes acabó por cerrar desde el tiro libre.

Así pues el Betis mantiene la distancia con el quinto pero, con el calendario que le espera en casa -Estudiantes, Obradoiro, Fuenlabrada...- deberá ofrecer un poco más si cabe, sobre todo atrás, si quiere llegar bien posicionado al play-off. El Ourense, por su parte, deberá esperar la derrota del Zamora en San Sebastián si quiere seguir manteniéndoles a raya en la última plaza que da derecho a disputar la fase por la segunda plaza de ascenso a la ACB.

94- REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (36), Hughes (24), Benite (6), Suárez (1), De Bisschop (5) -cinco inicial- Tunde (12), Kasibabu (-), De la Torre (1), Jelinek (-) y Radoncic (10). 89 - AIRCARGOBOOKING OURENSE: López (6), Brito (13), Moody (5), Mendicote (8), Ogunsipe (15) -cinco inicial-, Sergio Rodríguez (23), Samu Rodríguez (3), Fernández (2), Paz (3), Krikke (5), Lisboa (4) y Gill (-). PARCIALES: 22-24; 21-22;18-19,16-12 y 17-12. ÁRBITROS: Francisco José Zafra, Eva Giralt y Elena Espiau. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 25ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).