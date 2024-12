Ratas humanas

En diversas mitologías hay leyendas de hombres que se convierten toda clase de animales despreciables. A pesar de que la ciencia niega que eso sea posible, ahora en el Perú, el mismísimo ministro de Educación ha sostenido que muchos humanos pueden dejar de ser personas para devenir en ratas.

Cuando una periodista le dijo cuál era su opinión sobre los 50 manifestantes muertos durante su gobierno, él claramente respondió que los derechos humanos son para las personas y no para las ratas. De un plumazo, Morgan Quero sostuvo que las decenas de miles de compatriotas suyos que salieron a protestar contra el inicio de este régimen no tenían derechos humanos pues eran ratas y no personas. De esta manera se justifica el haber baleado a cientos de ellos. Estas declaraciones se dieron justo en el segundo aniversario del inicio de las matanzas de Dina Boluarte.

Esto es una mezcla de fascismo con racismo. Si antes la oligarquía despreciaba a los pobres como “cholos”, “indios”, “serranos”, “chunchos” o “auquénidos”, ahora se les equipara con ratas. Después, Morgan Quero quiso enmendar su versión. Dijo que se refirió como “ratas” que no eran personas ni tenían “derechos humanos” a los violadores de menores. Sin embargo, todos los individuos tienen que tener derechos humanos. Recordemos que el último peruano ejecutado acusado de haber violado un menor fue el “Monstruo de Armendáriz”, al que luego se presume que fue inocente y que fue una víctima del racismo anti-negro.

Hasta los congresistas y ministros, a quienes las mayorías tildan de “ratas” son personas que tienen derechos humanos, incluyendo el de gozar de sus libertades (mientras no sean encontrados culpables de crímenes). El propio Quero que ahora quiere la pena de muerte para los violadores es el mismo que quiso proteger a los violadores de niñas amazónicas aduciendo que eran “prácticas culturales”.

Mientras tanto, ella no ha aprovechado esta fecha para pedir disculpas por ello. Antes ha llegado al extremo de echarle la culpa de los asesinatos a los mismos asesinados sosteniendo que ellos al buscar ser baleados querían desacreditarla. Antes de ser premier, Gustavo Adrianzén afirmó en la OEA que los verdaderos asesinos de los manifestantes muertos en Perú eran los peruanos de EEUU que estaban en dicha sala.

Esta falta de respeto a la democracia y las protestas sociales se ve presente en otros oficialistas. Para Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, había que haber sido más duro contra las protestas y tratarlas como se lo hace con plagas que merecen ser eliminadas con todo. Él dijo que las muertes durante las movilizaciones 2022-2023 “no son culpa” de la presidenta y culpó a los “desesperados izquierdistas, comunistas, progresistas y caviares” que armaron “un escándalo nacional” y “protagonizaron actos subversivos”. Por eso “A la presidenta yo le he exigido abiertamente en esa época: ‘Sea usted más dura en la represión’, era blanda al principio”. Se supone que el TC debe ser lo más apartidario, demócrata y pluralista posible, pero acá tenemos lo que el fujimorismo quiere un presidente de dicho organismo que abiertamente condena a personas por sus opiniones políticas “izquierdistas, comunistas, progresistas o caviares”.

Dina Boluarte llegó a la presidencia violando la constitución, las normas congresales, la voluntad popular y el debido proceso. La represión que desencadeno la hizo en costa, sierra y selva, y norte, centro y sur. Si hubiese seguido las pautas de este expresidente del TC hubiésemos tenido miles de baleados y cientos de muertos.

Dina cada vez más quiere romper con el sistema interamericano de derechos humanos. No hizo caso a la Corte IDH y excarceló al extirano Alberto Fujimori. Ahora busca que el Perú salga de dicha corte. La mejor forma de lograr ello es azuzar imponer la pena de muerte.

Esta última no logra erradicar la delincuencia. El país americano que tiene un mayor número de homicidios y violencia callejera es EEUU, el único donde se matan a presos en sillas eléctricas. Lo que disminuye la criminalidad es una sociedad menos desigual y mas humana y honesta. Allí donde hay demasiada corrupción y abuso del poder (algo que encarna este Kongreso y su presidenta) todos esos vicios se agigantan y con ello toda clase de crímenes.

Dina, por su parte, ha promulgado leyes que favorecen al crimen organizado y a la impunidad policial.