Me han convencido

En la casa de mis padres se hablaba poco o nada de política. Tan solo mi madre se decantaba por una actitud claramente monárquica. En mi propio hogar no se habla de política. Como somos tantos, lógicamente tenemos unos criterios dispares, que nos cuidamos muy mucho de manifestar. Personalmente, cada vez mantengo menos certezas y tan solo me centro en analizar las personas y sus hechos, en lugar de discutir sus ideas. Todo este preámbulo surge por la presencia de los Reyes en el funeral desarrollado días pasados en la Catedral de Valencia, como recuerdo y homenaje a las victimas de las pasadas inundaciones. Una ceremonia bastante digna, vivida de forma emocionada por los familiares de los fallecidos y soportada estoicamente por algunas de las autoridades presentes, a las que se les apreciaba con claridad su incomodidad por el acto en sí y la compañía que les rodeaba. A la terminación del funeral, se realizaron los hechos que me emocionaron y encendieron mi admiración total por los Reyes de España. Pienso que los Reyes son los portavoces de los sentimientos de todos los españoles. En este caso me sentí totalmente representado por ellos. En ese momento y a lo largo de las diversas visitas que han realizado a la región valenciana. Yo habría hecho lo mismo. Detenerme a consolar a todos y cada uno de los presentes e interesarme por sus problemas. Ítem más. Y a tomar nota de los mismos y procurar su solución. Estimo que lo han bordado. Han ganado por completo mi admiración y respeto. Me han hecho olvidar los “errores” de sus antepasados y su ausencia del “peñazo” de la bendición de la reconstruida catedral parisina de “Notre Dame”. No se perdieron nada interesante. Un acto que Me tragué de “pe a pa”. Me pareció una celebración surrealista con visos de modernismo y una música indescifrable. El báculo, portado por el Arzobispo de Paris, me pareció sacado del utillaje de la guerra de las galaxias y los celebrantes vestían unos ornamentos en technicolor bastante estrafalarios. Un acto que aprovecharon los mandatarios, venidos para hacerse la foto y mucha, mucha parafernalia alrededor. Aunque en mi opinión, faltó la representación española a consecuencia de “ciertas tiranteces”. Volviendo a “mis Reyes”. Hoy me siento muy orgulloso de ellos. Han vestido el cargo con la dignidad que se merece. Me han convencido.