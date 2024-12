Cada ser humano da lo que tiene

La mayoría de los seres humanos se han encontrado con algún tipo de conflicto en sus relaciones, y lo que das no siempre es lo que la otra persona está dispuesta a devolver por igual. Realmente cada uno da lo que tiene. ¿Qué significa esta expresión? Sencillo, si estás feliz, traes alegría, si estás triste, traes tristeza. ¿Puedes identificarte dentro de esta realidad?

Si eres una persona que respira verdad y honestidad, abres muchas puertas, consolidas relaciones, creas condiciones favorables para la buena convivencia y ciertamente tienes un alto respeto por ti mismo. ¡Entonces da lo que tienes! ¿Cuántas veces muchas personas te han fallado con la verdad? ¿Las personas que te rodean adoptan actitudes honestas hacia ti? ¿Cómo ves las verdades que otros dicen sobre ti? ¿Te ves a ti mismo como una persona honesta?

Si eres una persona que hace de la mentira una rutina en tus relaciones, y tienes dificultades para comprometerte con la verdad, cuidado, tienes un fuerte potencial para vivir también con la deshonestidad en diferentes niveles. ¡Entonces da lo que tienes! ¿Cuántas veces has observado las mentiras creadas por personas sólo para aprovecharse de ti? ¿Alguna vez has actuado así con otras personas? ¿Cómo fue pasar por esta situación? No des a los demás lo que no quieres recibir. Entonces, ¿alguna vez has actuado de manera deshonesta? ¿Cuántas veces has intentado aprovecharte de la gente?

Si eres una persona que hace del rechazo y la indiferencia una rutina en la vida de las personas, ten por seguro que puedes estar adoptando una postura con un alto nivel de toxicidad en tus relaciones. Muchos aspectos vinculados al rechazo tienen su origen en muchos movimientos que experimentan algunas personas, por lo que, al no trabajar ni buscar apoyo para minimizar esta conducta, puede permanecer para toda la vida.

En algunos casos, las personas tienen un comportamiento tan lleno de rechazo que no se permiten ver lo que le hacen a la gente. ¡Al final dará lo que tiene! ¿Te reconoces como una persona que tiende a adoptar actos de rechazo en tus relaciones? ¿Alguna vez has sufrido rechazo? ¿Alguna vez alguien te ha sido indiferente? ¿Has experimentado rechazo dentro de tu familia?

Si eres una persona que acepta las diferencias y la diversidad de los demás, ya has desarrollado un valor humano que fortalece las buenas relaciones. Aceptar las diferencias va más allá de las palabras: significa vivir esta comprensión, percepción y sentimiento respecto de las particularidades de las personas. ¡Entonces da lo que tienes! ¿Cuántas veces has sentido el peso de la mirada crítica y castigadora de las personas en determinados lugares? ¿Puedes describir el sentimiento que experimentaste? No es nada agradable. ¿Cómo es tener que vivir dentro de ciertos estándares sin la posibilidad de manifestar tu verdadero yo?

Si eres una persona que vive el compañerismo y la amistad, seguramente fortalecerás vínculos sostenibles para toda la vida. Al fin y al cabo, cada día los seres humanos están tan lejos unos de otros que no se han permitido mantener buenas conversaciones en directo, en persona. ¡Entonces da lo que tienes! ¿Tienes amigos reales o simplemente conocidos? ¿Te sientes como un amigo o simplemente un colega?

Hay personas que no saben vivir con la confianza que los demás depositan en ellos y a la primera oportunidad lo hacen a cambio con traición, falsedad o infidelidad. No se sabe con certeza si provenían de ambientes hostiles o tóxicos en la infancia, pero desafortunadamente no pudieron construir relaciones duraderas. Es notable que tienen una alta tasa de rotación de personas en sus vidas, es decir, la gente se decepciona de ellos y se van. ¿Quién quiere seguir con personas tramposas, falsas e infieles en sus vidas? Sin embargo, ¿cuántas veces has actuado así con otras personas? ¡Entonces da lo que tienes!

Si experimentas optimismo y positividad en tus relaciones interpersonales, esto es lo que tendrás para ofrecer en la vida de las personas. Y créame, tiene muchas posibilidades de recibir más de todo lo que entrega a cambio. Después de todo, la energía de la acción positiva contribuye a mejorar los patrones emocionales. ¿Cuántas veces alguien ha acudido a ti y ha cambiado completamente tu día gracias a una acción positiva y una simple automotivación? ¿Cuántas veces has estado deprimido y alguien te ha dicho palabras de optimismo que cambiaron por completo tu día?

Muy bien, cada ser humano realmente da lo que tiene, no importa lo que sea, dará lo que lleva consigo desde su historia, costumbres y valores. No se pueden olvidar los recuerdos traumáticos traídos de la infancia y la juventud, que en la mayoría de los casos alteran su capacidad de relaciones interpersonales. ¿Cómo es afrontar esta realidad? ¿Vives o has vivido alguna de estas realidades? Comparte tus experiencias.