El pueblo mexicano cierra filas contra la violencia de las corridas de toros (Ciudad Victoria, Tamaulipas)

Desde el inicio de este empeño, que es impedir que se celebren torturas taurinas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, supe de él gracias a una de las activistas que construyó y elevó el evento, historia viva una vez más de cómo los ciudadanos conscientes pueden (intentar) impedir la violencia hacia el resto de los animales, en este caso impedir las corridas de toros, que no son más que un espectáculo basado en la tortura de un animal inocente con el que únicamente pueden divertirse los sádicos, y que incrusta una cultura especista y añeja, con todo lo malo que contiene lo añejo, que no quiere avanzar hacia la nueva ética animalista y antiespecista, una ética que no de detiene entre nosotros los humanos (que también somos animales) sino que avanza para focalizar, atender y proteger al resto de los animales de las infinitas especies que moran en este planeta, en forma libre (suerte para ellos) o esclavos entre nosotros (desgracia infinita que promueve el antropocentrismo, y que hay que derribar).



CÓMO SE HA TRABAJADO CONTRA QUIENES QUIEREN VER CAER LA SANGRE DE LOS INOCENTES EN TARDES LÚGUBRES DE MUERTE LLAMADAS “FIESTAS”, OBSCENAMENTE

Las corridas de toros fueron llevadas a países de Sudamérica como resultado del expolio y masacre resultantes de lo que en España denominan, no puede ser que sea más que con sorna, “el descubrimiento de América”. Los fieros y horribles colonos impusieron el cristianismo y todo su folclore cultural que atesoraban como algo bueno (la creencia en vírgenes invisibles, el gusto por la burla hacia los diferentes, su nacionalismo estúpido y su imperialismo estancado como bueno con novelas como El Quijote), impusieron con toda su cadena gruesa y milenaria, el hostigamiento a los toros, que en España se lleva a cabo desde hace tres siglos en plazas, y en las calles muchos más siglos.

Por fortuna, el “gusto” sádico por ver morir toros mediante la tortura taurina no ha arraigado demasiado, ni demasiado tiempo, en países sudamericanos. Aunque se ha intentado y se sigue intentando, desde el mundo taurino, proyectar su fiesta medieval de burla y sangría a los inocentes toros, fuera de las fronteras desde este país desde el que hablo y que sigue, para desgracia de escritores como yo, anclado en una espectrogénesis de medievo, fanfarria, tontos de bar que no acuden nunca a las bibliotecas y seguidores del fútbol.

La primera prohibición de las corridas de toros en México se remonta a 1867, promulgada por el presidente Benito Juárez.

Desde el 2010, felizmente, las activistas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se han manifestado ante las autoridades para pedir la abolición definitiva de las corridas de toros, mediante marchas, colecta de firmas, oficios y difusión, sin respuesta.

Sin embargo -me cuentan las amigas activistas mexicanas- y gracias al apoyo de la Diputada Katalyna Méndez y su equipo de trabajo, se ha conseguido establecer un diálogo y una exposición de motivos por los que se pide el respeto a los derechos de los animales, en éstas pláticas, han estado involucrados dirigentes de asociaciones locales, nacionales e internacionales, integradas por sociedad civil, abogados, psicólogos, periodistas, maestros, etc. En este sentido, Katalyna Méndez mencionó que, de ser aprobada esta iniciativa, Tamaulipas se convertiría en el 5to estado en aprobar la abolición de las corridas de toros, la diputada explica: “Actualmente Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa ya prohibieron esta práctica, la cual puede llegar a transmitir valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el desprecio hacia los animales, el disfrute con la tortura y el maltrato”. La legisladora se mostró orgullosa de los avances que Tamaulipas ha tenido en materia de protección animal: "Me causa mucha emoción que deje de promoverse la violencia hacia los seres sintientes, que no tienen manera de defenderse y nos necesitan a cada una y cada uno de nosotros para ser su voz y que orgullo que Tamaulipas se sume a la política de Bienestar Animal impulsada por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum" Recordó también que está iniciativa nace de escuchar a la ciudadanía: "Esta es una iniciativa 100% ciudadana, nació gracias a los colectivos animalistas que llevan muchos años defendiendo esta lucha, a quienes agradezco por estar siempre presentes y les felicito por dedicar su vida a proteger a estos seres tan maravillosos".

Enfocados tanto en el bienestar animal, como en la sensibilización de la población ante los temas de medio ambiente y al mismo tiempo, procurando el fomento de valores positivos y salud mental.



PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA EN EL CONGRESO DE TAMAULIPAS

El día 10 de diciembre del 2024, y coincidiendo con el Día Internacional de los derechos de los animales, en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, se presentó la iniciativa de Prohibición de corridas de toros a votación, permitiendo la entrada a activistas del Colectivo Animalista Victoria, en representación de diversas asociaciones nacionales e internacionales. Desde todas las partes del mundo, 122 asociaciones apoyaron a la causa, entre ellas Peta latino y Animanaturalis.

Se contó también con activistas que expresaron su repulsa a una cultura donde tenga cabida como algo bueno la violencia, que grabaron vídeos a través de las redes, algunos se presentaron ese día en el Congreso. Por mi parte, mandé la grabación del recitado de mi poema “Romeo de la muerte”, poema de mi obra antitaurina “La guadaña entre las flores”, edición definitiva (Asociación Cultural David Fernández Rivera).

La votación fue favorable y se pasará a votaciones generales en esta misma semana (se escribe este texto el día 11 de diciembre de 2014).

Me cuentan algo que merecería un poema, por sí solo: Como muestra del interés de los diputados en el bienestar animal, se permitió la participación simbólica de Galleta, una perrita rescatada que ha dado visibilidad a la causa animalista en Ciudad Victoria, y que es la primera perrita en entrar al Congreso del Estado. La llaman la Diputada 37.

Se espera que el jueves o viernes (entre el 13 y 14 de diciembre), se vote para prohibir definitivamente las Corridas de Toros en el estado de Tamaulipas, convirtiéndose -como se ha dicho- en el 5º estado en México, en abolir la tauromaquia.

La organización convoca a las asociaciones activistas y el público en general, que acudan a la votación, para mostrar el interés en ésta modificación a favor del bienestar animal y pidiendo paz para todos los seres vivos.

¡Suerte en el empeño y deseo que se produzca la total abolición de esta fiesta cruel y soez hasta la médula en Tamaulipas, México!

(La Diputada 37 cerrará la sesión con el martillo de Juez, golpeando la ciudad, para tornarla verde, como un prado).