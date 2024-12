Fersay presenta una Guía Práctica de iconos que explican el significado de todos los símbolos del lavado

Con el objetivo de ayudar al consumidor a optimizar el lavado de sus prendas y prolongar su vida útil, Fersay, empresa líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos y confort con más de 40 años de experiencia, ha elaborado una Guía Práctica de Iconos, que resume la información más importante que es necesario conocer La lavadora es uno de los electrodomésticos imprescindibles en el hogar, pero entender los símbolos que aparecen en su panel de control puede ser un reto. Estos iconos, clave para optimizar el lavado de las prendas y prolongar su vida útil, representan programas diseñados para tipos específicos de tejidos y niveles de suciedad. Aunque pueden variar según la marca y modelo, hay un conjunto estándar que conviene conocer para evitar errores como encoger una prenda o dañar tejidos delicados.

Con el objetivo de ayudar al consumidor a optimizar el lavado de sus prendas y prolongar su vida útil, Fersay, empresa líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos y confort con más de 40 años de experiencia, ha elaborado una Guía Práctica de Iconos, que resume la información más importante que es necesario conocer.

Algunos de los íconos más comunes incluyen

Entre los símbolos más comunes encontramos el barreño con agua, que indica un lavado general, acompañada de números que especifican la temperatura ideal, el torbellino que representa el centrifugado, la mano sobre la tina que señala el lavado a mano o delicado, y la cruz sobre la tina o espiral, que indica que no debe lavarse o centrifugarse.

Los programas de lavado están diseñados para adaptarse a diferentes tejidos y necesidades. El programa de algodón, indicado por una camiseta o una flor de algodón, es ideal para ropa de uso diario como camisetas, sábanas y toallas, y se adapta bien a temperaturas altas, aunque es posible ajustarlo a 30 o 40 grados, para cuidar los colores, mientras que el de sintéticos, representado por un triángulo o fibras entrelazadas, está pensado para materiales como poliéster, nailon o mezclas sintéticas, y emplea temperaturas más bajas y ciclos más cortos para evitar deformaciones.

Por su parte, el programa de delicados, indicado por una flor o una mano, es perfecto para tejidos frágiles como seda, encajes o ropa interior. El ciclo es más suave, con menos agitación y temperaturas bajas. Por último, las prendas de lana se simbolizan por una oveja o un ovillo, y está diseñado para proteger piezas como jerseys, evitando que se encojan o pierdan su forma.

Las lavadoras modernas también incluyen funcionalidades avanzadas como el prelavado, representado por un barreño con líneas verticales, útil para ropa muy sucia; el enjuague extra, simbolizado con gotas de agua, es el ideal para pieles sensibles, o la función de secado, indicada con un sol o una nube con líneas onduladas. Además, el programa eco, marcado por una hoja, permite reducir el consumo de energía y agua, siendo una opción eficiente y sostenible.

Para entender y aprovechar al máximo los símbolos de una lavadora, es fundamental prestar atención a ciertos detalles que pueden marcar la diferencia en el cuidado de las prendas y el rendimiento del electrodoméstico. "En primer lugar", afirma Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay, "revisa siempre las etiquetas de tus prendas antes de seleccionar un programa, ya que estas incluyen símbolos que indican las condiciones óptimas de lavado, como la temperatura, la intensidad del ciclo o si es necesario realizar un lavado a mano. De este modo, podrás evitar daños en los tejidos o sorpresas indeseadas al sacar la ropa de la máquina. Además, utiliza el detergente adecuado para cada tipo de programa; por ejemplo, los ciclos diseñados para ropa delicada o de lana suelen requerir detergentes específicos que protejan las fibras y conserven la suavidad de los materiales" añade.

Otro aspecto crucial es no sobrecargar la lavadora, ya que exceder su capacidad máxima no solo puede dañar el aparato, sino también provocar un lavado insuficiente o que las prendas se deterioren más rápidamente. Por último, la empresa recomienda realiza un mantenimiento periódico de la lavadora, lo que incluye limpiar el filtro regularmente y ejecutar ciclos de mantenimiento diseñados para eliminar residuos acumulados.

Fersay no solo proporciona consejos prácticos que aseguran un funcionamiento eficiente y alargan la vida útil tanto del electrodoméstico como de las prendas, sino que también ofrece una amplia gama de repuestos y accesorios para electrodomésticos. Su objetivo es claro: ayudar a los consumidores a prolongar la vida útil de sus aparatos y optimizar su funcionamiento, promoviendo un consumo más sostenible y responsable.

Más información sobre Fersay

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrodomésticos y confort. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.

En línea con las nuevas tendencias de consumo, Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.