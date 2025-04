La revolución del descanso: la tendencia del sleep coaching

De acuerdo a Hästens, esta técnica ofrece soluciones personalizadas para optimizar la calidad del sueño, mejorando la salud y el bienestar general En un mundo donde la calidad del sueño ha cobrado una importancia fundamental, el sleep coaching emerge como una solución innovadora. Esta disciplina, en auge dentro del sector del lujo, se enfoca en personalizar la experiencia del descanso mediante técnicas especializadas que optimizan el ciclo del sueño y mejoran el bienestar físico y mental.

El papel del sleep coach o entrenador de sueño es guiar a las personas en la creación de hábitos nocturnos saludables, ajustando factores como la higiene del sueño, iluminación, temperatura y elección del sistema de descanso más adecuado. Entre sus beneficios destacan el aumento de la calidad del sueño, reducción del estrés, la mejora en la concentración y el rendimiento diario. Además, ayuda a potenciar la memoria y a prevenir trastornos del descanso.

Un aspecto clave en este proceso es ajustar tanto la cama como la postura al dormir, lo cual tiene un impacto directo en la calidad del descanso. El especialista, al evaluar las necesidades individuales, proporcionará recomendaciones personalizadas para prevenir problemas musculares o posturales. Según Carmen del Cid, directora de Ventas y experta en descanso de Hästens Madrid, "una cama adaptada a las necesidades de cada persona es clave para transformar un sueño interrumpido en un descanso verdaderamente reparador".

Asimismo, enfatiza la importancia de los materiales adecuados. "Las fibras naturales como la crin de caballo, la lana, el lino y el algodón ofrecen transpirabilidad, regulan la temperatura y garantizan un soporte ergonómico que favorece un descanso profundo", señala Del Cid.

No obstante, el sleep coaching no se limita a la elección del colchón ideal, sino que también incorpora rutinas nocturnas efectivas, técnicas de relajación como la meditación o la respiración consciente y la eliminación de elementos disruptivos en el ambiente de descanso. "Dormir bien es un lujo esencial para la salud y la productividad. Hoy, con la guía de un experto y el soporte de una cama de alta gama, las personas pueden transformar por completo su bienestar", agrega la experta.

Sin duda, adoptar un enfoque consciente del descanso no solo ayuda a mejorar la calidad de vida, sino que también potencia el bienestar a largo plazo.