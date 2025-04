S&S: innovación industrial desde la España vaciada para prevenir la silicosis en la industria de la piedra

La compañía ha creado un estándar de certificación basado en una metodología única que verifica con precisión la seguridad frente a la silicosis en la transformación de cuarzo, granito y piedra aglomerada Desde el corazón de la España vaciada, una startup industrial quiere revolucionar la seguridad en la industria de la piedra y las superficies con una solución innovadora para prevenir la silicosis, una de las enfermedades profesionales más graves del siglo XXI. Supplies and Surfaces Assessment, S&S, compañía fundada por Pablo Villalain y Pablo Santos, ha desarrollado un estándar de certificación pionero que garantiza entornos de trabajo más seguros y marca un punto de inflexión en el sector. Con el respaldo de las principales asociaciones y empresas del sector, su enfoque innovador no solo eleva los estándares de seguridad, sino que también posiciona a España como referente global en la transformación industrial.

La silicosis ha vuelto a ocupar titulares tras el drástico aumento de partes por la enfermedad. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, desde 2007 y hasta 2024 se han comunicado en España 5.900 partes por silicosis, 520 en el año 2024. En este contexto, la certificación de S&S se perfila como un nuevo estándar destinado a transformar la manera en que las empresas gestionan la seguridad en sus operaciones. La visión de S&S es clara: liderar la evolución de la seguridad y el cumplimiento en la industria de la piedra. Su estándar de certificación ofrece a fabricantes, proveedores y marmolerías una herramienta clave para elevar los niveles de protección y cumplimiento verificado en el sector.

Tecnología y certificación: el futuro de la industria

El enfoque de S&S se basa en una metodología única que permite verificar de forma precisa y objetiva la seguridad en la transformación de materiales como el cuarzo, granito y piedra aglomerada. Su certificación no solo facilita la adaptación a las normativas más estrictas, sino que también ayuda a las empresas a proteger a sus trabajadores, reducir riesgos operativos y fortalecer su reputación en un mercado cada vez más exigente.

El proyecto ya cuenta con el respaldo de asociaciones y expertos clave en el sector, consolidando su camino hacia el reconocimiento como un nuevo estándar de referencia para laindustria.

Redefinir los estándares de seguridad

S&S no es solo una startup industrial; es un símbolo de la nueva generación de empresas que están redefiniendo los estándares de seguridad y eficiencia en la industria. Con su enfoque pionero, su compromiso con la salud laboral y su firme apuesta por la innovación, la compañía está sentando las bases para un futuro más seguro y competitivo a nivel global.

A través de soluciones innovadoras y estándares de seguridad, S&S ayuda a las empresas a mitigar riesgos, cumplir con las regulaciones y fortalecer su compromiso con la seguridad y la salud ocupacional. S&S está marcando el camino hacia una nueva era en la industria de la piedra y los materiales de construcción.

Un modelo de emprendimiento industrial desde el corazón de España

Desde Palencia, este modelo de negocio demuestra que la España vaciada también puede ser un epicentro de innovación, creando proyectos con impacto global y atrayendo talento e inversión a zonas con gran potencial industrial.