Mocha Mousse: el color destacado de 2025 según Pantone que ya ha llegado a la cosmética

Las firmas Byoode, Perricone MD, Advanced Nutrition Programme y Omorovicza cuentan con este color ya en su porfolio El Pantone Color Institute ha revelado el color oficial que definirá el próximo año: PANTONE 17-1230 Mocha Mousse. Este cálido tono marrón, descrito como una mezcla sofisticada y natural, está destinado a dominar tanto el mundo de la moda como el de la belleza y el diseño. Inspirado en elementos cotidianos como el cacao, el café y el chocolate, este color busca transmitir una sensación de bienestar, indulgencia y conexión con la tierra.

Un color con significado

Definido por Pantone como una "tonalidad cálida y enriquecedora", el Mocha Mousse se caracteriza por su capacidad para evocar emociones positivas. Según Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, el PANTONE 17-1230 refleja un deseo colectivo por encontrar placer en los pequeños detalles del día a día. "Este tono sofisticado y exuberante, pero a la vez modesto y accesible, invita a reconsiderar la percepción de los marrones como tonos simples y humildes. Con su aire refinado y terrenal, Mocha Mousse aporta una elegancia discreta que inspira lujo y motivación, mientras conserva una conexión natural con el entorno", explicó Eiseman.

Este color no solo resalta por su estética, sino también por la narrativa que lo acompaña. Alude al bienestar emocional, el equilibrio y el deseo de disfrutar los momentos cotidianos con una perspectiva más indulgente y reflexiva.

Un impacto más allá de la moda

Aunque tradicionalmente el color Pantone del año tiene un fuerte impacto en el sector de la moda, el Mocha Mousse se proyecta como una tonalidad versátil que encontrará su lugar en múltiples ámbitos. Desde la decoración de interiores hasta el diseño gráfico y los productos de belleza, su capacidad para adaptarse a diferentes contextos lo convierte en una elección relevante para 2025.

En el mundo de la belleza

La influencia de este color no se limitará a la ropa y los accesorios; también se dejará sentir con fuerza en el sector cosmético. Productos que emulan esta tonalidad, tanto en su diseño como en sus fórmulas, serán tendencia en los próximos meses. A continuación, se destacan algunos ejemplos:

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode: Este polvo exfoliante y limpiador está compuesto por granos de arroz, arcillas y ácidos exfoliantes, y su color recuerda claramente al Mocha Mousse. Ideal para quienes buscan una limpieza profunda y natural.

Skin Antioxidant de Advanced Nutrition Programme: Este suplemento antioxidante protege la piel de los efectos del envejecimiento gracias a su fórmula rica en nutrientes vegetales y betacaroteno, cuyo color refleja sutilmente la calidez del Mocha Mousse.

No Make Up Foundation Serum de Perricone MD: Una base de maquillaje que no solo aporta un acabado natural, sino que incorpora ingredientes innovadores como neuropéptidos y antioxidantes para mejorar la salud de la piel, en un tono inspirado en la elegancia del marrón.

Deep Cleansing Mask de Omorovicza: Una mascarilla desintoxicante formulada con barro húngaro y arcilla blanca, diseñada para revitalizar la piel. Su textura y tonalidad están alineadas con la riqueza visual del Mocha Mousse. Una reinterpretación del marrón

El Mocha Mousse no solo representa un color, sino también una redefinición de cómo se perciben los tonos marrones. Tradicionalmente asociados con simplicidad y sobriedad, este tono incorpora una dimensión de lujo y sofisticación que los eleva a un nuevo nivel. Su versatilidad lo convierte en una herramienta creativa poderosa, capaz de aportar calidez y modernidad a cualquier contexto.

Conexión emocional y estética

Con su capacidad para transmitir emociones positivas, el PANTONE 17-1230 Mocha Mousse será más que una simple tendencia: se perfila como una declaración de estilo y un recordatorio de la importancia de la conexión emocional en el diseño y la belleza. 2025 estará marcado por la sofisticación discreta de este tono, que promete resonar profundamente en diferentes industrias y audiencias.

Mocha Mousse no solo será el color que definirá el año, sino también un símbolo de cómo los tonos naturales pueden inspirar una estética moderna y conectada con el bienestar personal.