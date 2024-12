Consejos de Rentokil Initial para prevenir las plagas de chinches en hoteles durante las vacaciones de Navidad

Según los últimos datos del INE en la primera mitad del 2024 los españoles realizaron 86 millones de viajes para hacer turismo; y el turismo internacional se estima que alcance este año los 95 millones de turistas que vienen a España. Las chinches son una de las plagas más difíciles de eliminar; al viajar, hay que tener cuidado y revisar el hotel o el alojamiento. Los entomólogos de Rentokil Initial apuntan a la necesidad de prevenir y combatir la proliferación de estos parásitos de manera eficaz y segura Las chinches son unas de las plagas más molestas que se pueden encontrar por las picaduras que producen y porque es muy difícil acabar con ellas. Tanto es así que en Francia el año pasado sufrieron una plaga de chinches sin precedentes que puso en jaque al gobierno galo, con unas cifras estimadas que apuntaban a un 11% de hogares franceses afectados.

Las chinches, en España, están consideradas la tercera plaga con mayor presencia, por detrás de las termitas y las cucarachas. Estos insectos —conocidos como chinches de cama porque suelen encontrarse en colchones, almohadas y sofás, áreas donde las personas duermen— son parásitos que se alimentan de sangre, es decir, que son hematófagas, por eso las picaduras es una de las formas más habituales de detectar la presencia de chinches en un hotel, alojamiento o en casa.

En plena temporada alta de turismo invernal —con motivo del puente de diciembre y las vacaciones de Navidad— son muchas las personas que se mueven para reencontrarse con la familia, disfrutar de unos días en la nieve, descansar en una casa rural o visitar una nueva ciudad. Estos movimientos, este incremento en el tráfico de personas y en el turismo tanto nacional como internacional, favorecen el aumento de las chinches. Esto se debe a que la globalización y el turismo expanden la presencia de estos diminutos insectos que pueden viajar en la maleta o tras entrar en contacto con la ropa.

¿Qué se debe hacer al llegar a un alojamiento nuevo?

En primer lugar, lo más importante es saber identificar a estos parásitos. ¿Cómo son? Las chinches suelen presentar un tamaño de entre 4 y 5 milímetros, forma plana, ovalada, con seis patas, dos antenas y color marrón rojizo.

En segundo lugar, al llegar al alojamiento, lo primero que se debe hacer es revisar el espacio, antes incluso de abrir la maleta , revisar la cama, los muebles, las toallas, etc. Las zonas de mayor riesgo son los colchones, los sofás, las almohadas, los somieres, el cabecero, las mesillas, los enchufes y las costuras de la ropa de cama.

Los signos de infestación de chinches, según apuntan expertos en control de plagas de Rentokil Initial, son la presencia de huevos, que son muy pequeños de forma ovalada y blanquecinos y pueden confundirse con ácaros de polvo; la presencia de excrementos, que son pequeñas manchas negras; la presencia de piel de las mudas; o la presencia de pequeñas manchas de sangre en las sábanas o colchones. Si la infestación fuera grave, incluso puede haber un olor dulce muy característico en la habitación, aunque seguramente no sea el caso. ¿Qué hacer si se detecta la presencia de chinches después de haberse instalado?

Otra de las cosas que pueden suceder es confiarse o apresurarse y no revisar previamente la habitación. Si pasa como le ha pasado a Carlos Peguer en Londres, que se encontró con una plaga de chinches en la habitación de su hotel, a continuación se explica cómo abordar la situación.

Como ha hecho el influencer y podcaster de 'La Pija y la Quinqui' tras encontrar una chinche en el sofá de la habitación de su hotel, lo primero es ponerse en contacto con la recepción o el dueño del alojamiento, para ver si se puede ofrecer una alternativa habitacional. Salir de esa habitación es fundamental para evitar estar expuestos al contacto con estos parásitos.

Si se consigue el cambio hay que revisar la maleta, para ver si alguna chinche ha hecho también el traslado. Revisar la ropa, las costuras de la maleta o el neceser será fundamental para evitar amanecer con picaduras.

Al llegar a casa hay que lavar la ropa con agua caliente, independientemente de si se ha usado o no. Es recomendable aspirar la maleta bien y usar un vaporizador de mano por todas las superficies y costuras de la maleta, ya que las chinches mueren a temperaturas superiores a 50º C. Si una persona regresa a casa sin percatarse de haber estado en contacto con estos parásitos y comienza a notar picaduras sospechosas o manchas de sangre en la ropa de cama, lo más recomendable es contactar lo antes posible con una empresa especializada en el control de plagas. Esta evaluará la situación y llevará a cabo un tratamiento efectivo y adecuado, considerando las necesidades específicas, las características de la vivienda y el nivel de infestación por chinches.

Con las chinches es importante actuar con rapidez porque, como ya se ha mencionado, esta plaga se propaga con mucha facilidad y es muy difícil de eliminar sin contar con un equipo de profesionales cualificado.