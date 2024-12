¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes y cómo evitar ser ciberestafado en estas fechas navideñas?

Según el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su “Balance de Ciberseguridad relativo al año 2023” el pasado año los incidentes de ciberseguridad que gestionó aumentaron un 24% con respecto al 2022. Además, 3 de cada 10 estaban relacionados con el fraude online.

DLTCode ha elaborado una lista de los ciberdelitos más frecuentes que se producen en estas fechas navideñas y una serie de recomendaciones para evitar caer en una ciberestafa.

Estar alerta a las señales de fraude, adoptar hábitos proactivos de protección o contar con iniciativas de concienciación y educación en ciberseguridad son algunas de las medidas que ayudan a tomar la delantera a los ciberdelincuentes.

Black Friday, Cyber Monday, Cyber Week o Navidad son algunas de las fechas más importantes para los consumidores y comerciantes. Sin embargo, también lo son para los ciberdelincuentes. Según los expertos en ciberseguridad, en estas fechas los ciberataques sufren un incremento significativo derivado del volumen de las compras online y la urgente necesidad de aprovecharse de las ofertas. Según el INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, en su “Balance de Ciberseguridad relativo al año 2023” el pasado año los incidentes de ciberseguridad que gestionó aumentaron un 24% con respecto al 2022 mientras que 3 de cada 10 incidentes estaban relacionados con el fraude online, una cifra que sigue aumentando año tras año y que se espera que en este 2024 lo siga haciendo en estas fechas navideñas donde el consumo aumenta de forma muy notable.

¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes que se encuentran durante estas fechas? ¿Se puede prevenir ser atacados por ciberdelincuentes? Para ayudar a los consumidores a proteger sus datos e identidad, DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, protección de datos y transformación digital de empresas públicas, privadas, así como en defensa y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ha elaborado una lista de los ciberdelitos más frecuentes que se producen en estas fechas y una serie de recomendaciones para no caer en ninguna ciberestafa.

¿Cuáles son los ciberdelitos más comunes en compras online? Phishing: los ciberdelincuentes envían correos electrónicos o mensajes haciéndose pasar por las tiendas favoritas de los consumidores con enlaces maliciosos para tratar de robar la información personal y financiera.

Falsas tiendas online: páginas web fraudulentas que imitan a las más conocidas y anuncian grandes ofertas con bajos precios, pero nunca envían los productos.

Fraude en los métodos de pago: los ciberdelincuentes tratan de duplicar la tarjeta del comprador o le solicitan transferencias directas con el fin de hacerse con el dinero y desaparecer.

Robo de datos por uso de redes wifi públicas: los expertos en ciberseguridad han hablado en muchas ocasiones sobre los peligros que conlleva conectarse a una red wifi pública y eso es porque estas son más vulnerables y permiten que los ciberdelincuentes intercepten los datos de los usuarios con mayor facilidad.

Malware y otras aplicaciones de índole malicioso: descargar aplicaciones no verificadas o hacer clic en enlaces sospechosos son la puerta de entrada a muchos ciberdelincuentes. Al hacer esto los usuarios pueden estar descargando e instalar programas que desconocen y ser víctimas del robo de información personal y financiera.

Recomendaciones para unas compras online seguras Para evitar caer en ciberestafas y que los ciberdelincuentes se hagan con los datos de carácter sensible de los usuarios, estos pueden llevar a cabo una serie de acciones para así prevenir los posibles riesgos.

No hacer clic en enlaces sospechosos: aunque existe ya mucha concienciación sobre ello, los consumidores siguen cayendo en estas ciberestafas, ya que los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para lograr el engaño. A la hora de comprar online, lo más recomendable es ingresar, de forma manual, la dirección de la web a la que quieres acceder en el navegador y evitar hacer clic en las ofertas que llegan por correo o mensaje de texto sin confirmar su legitimidad.

Comprar en sitios oficiales: es muy tentador hacer clic en las ofertas que nos llega con precios mucho más bajos que en otras tiendas online. No obstante es importante verificar que el sitio web comience con https:// y aparezca un candado en la barra de direcciones para saber si es seguro.

Activar la doble autentificación (2FA) y revisar movimientos bancarios: para mayor seguridad y protección de los datos en cuentas de tienda online así como bancarias, lo más aconsejable es agregar una capa adicional de seguridad y habilitar la doble autentificación (2FA). Es además preciso revisar periódicamente los movimientos bancarios para poder detectar transferencias sospechosas y avisar de inmediato al banco.

Evitar comprar a través de redes wifi públicas y hacer uso de métodos de pago seguros: para hacer compras online lo más recomendable es hacerlo a través de una conexión segura. Así pues, para garantizar la seguridad es preciso hacer uso de una red privada ya sea dentro o fuera del hogar y hacer esas compras a través de métodos de pago seguros como las tarjetas virtuales de un solo uso que evitan tener que proporcionar los datos de la tarjeta principal.

Así pues, desde DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad que ofrece soluciones de próxima generación, ponen de manifiesto la necesidad de estar alerta a las señales de fraude, adoptar hábitos proactivos de protección y promover iniciativas de concienciación y educación en ciberseguridad con el fin de llevar la delantera a los ciberdelincuentes y saber cómo prevenir o actuar ante un ciberataque.

